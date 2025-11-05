Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Governo de MS pede mais R$ 950 milhões em empréstimo ao Banco do Brasil

Em setembro do ano passado, o governo já havia pedido financiamento de crédito de R$2,3 bilhões com o BNDES e estuda, desde agosto, pedir mais R$2 bilhões

05/11/2025 - 15h00
O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, em reunião na Assembleia Legislativa do Estado (ALEMS) anunciou, nesta quarta-feira (5) um projeto que autoriza o Poder Executivo Estadual a contratar R$950 milhões de crédito com o Banco do Brasil. 

O projeto de lei tem como objetivo arrecadar recursos para projetos estratégicos de investimentos em despesas de capital constantes do Plano Plurianual dos orçamentos anuais do Estado, além da capitalização do fundo garantidor de Parcerias Público-Privadas e fortalecimento dos Fundos Estaduais. 

Além disso, o projeto também garante ao Poder Executivo a possibilidade de vincular a operação de crédito com a garantia da União e contragarantia as próprias receitas e transferências constitucionais. 

Também fica autorizada a abertura de créditos adicionais e a promoção de ajustes e adequações necessárias na Lei Orçamentária Anual de 2026 e no Plano Plurianual para o quadriênio 2024-2027. 

"É um financiamento para realizar investimentos nos municípios, e a gente tem um espaço fiscal esse ano de 2025 para fazer investimento avalizado pelo Tesouro. Isso joga a taxa de juros para muito abaixo da corrente no mercado", explica o governador Eduardo Riedel, detalhando que a taxa de juros é de 1,6% ao ano, com carência de um ano para pagamento, e prazo com vencimento de 17 anos. 

O valor do empréstimo será somado aos investimentos nos programas MS Ativo 1 e 2, que já somam mais de R$1,1 bilhão em obras realizadas e em execução em todo o Mato Grosso do Sul. 

Estiveram presentes na reunião, além do governador Eduardo Riedel, o presidente da ALEMS, Gerson Claro, e demais deputados estaduais; o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez, e o presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de MS), Thales Tomazelli.

O projeto segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

Crise financeira

A contratação de um novo empréstimo se une ao contrato bilionário que o governo estuda em firmar com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e outras instituições financeiras no valor de R$ 2 bilhões, a fim de reforçar o caixa estadual para custear obras de infraestrutura, confirmado pelo deputado estadual Vander Loubet . 

O pedido chama atenção pelo fato de parte significativa do montante ser direcionada ao custeio da administração, uma prática considerada mais arriscada do ponto de vista fiscal, pois significa usar recursos de dívida para pagar despesas correntes.

Como noticiado pelo Correio do Estado no mês de agosto, esse movimento acontece após o anúncio de corte de 25% nas despesas de custeio da administração e pelo desembarque oficial do Partido dos Trabalhadores (PT) da base governista. 

Na época, Riedel reconheceu dificuldades fiscais causadas pela diminuição de exportação de gás para a Bolívia nos últimos dois anos, uma das principais fontes de receita estadual.

“Já começaram [os cortes de gastos]. O que está acontecendo? O volume de gás importado da Bolívia sempre gerou uma arrecadação importante para o Estado e diminuiu bastante nos últimos dois anos. E foi preciso adotar essa medida de contenção de gastos para a gente poder preservar investimento. Assim, ninguém fica preocupado com o recurso do atendimento das ações básicas, de investimento, porque isso é prioridade para a gente”, afirmou o governador em entrevista na TV Morena no dia 21 de agosto. 

Ainda em setembro do ano passado, o governo assinou contrato de financiamento de R$2,3 bilhões com o BNDES para melhorar 818 quilômetros de rodovias.

LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2316, terça-feira (04/11): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

05/11/2025 08h30

Confira o rateio da Timemania

Confira o rateio da Timemania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2316 da Timemania na noite desta terça-feira, 4 de novembro de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 43,5 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 4 apostas ganhadoras, (R$ 91.215,96)
  • 5 acertos - 339 apostas ganhadoras, (R$ 1.537,56)
  • 4 acertos - 6.264 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 60.132 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração: ALTOS /PI - 18.642 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2316 são:

  • 73 - 58 - 25 - 24 - 42 - 28 - 78  
  • Time do Coração: Altos (PI)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2320

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 6 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2320. O valor da premiação está estimado em R$ 44 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1137, terça-feira (04/11): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

05/11/2025 08h28

Confira o rateio do Dia de Sorte

Confira o rateio do Dia de Sorte Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1137 da Dia de Sorte na noite desta terça-feira, 4 de novembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,1 milhão.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 55 apostas ganhadoras, (R$ 2.458,22)
  • 5 acertos - 2.225 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 25.648 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte: Abril - 81.178 apostas ganhadoras, (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1137 são:

  • 14 - 13 - 20 - 26 - 12 - 22 - 07
  • Mês da sorte: 04 - ABRIL

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1138

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 6 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 1138. O valor da premiação está estimado em R$ 1,5 milhão.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

