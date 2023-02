Governo Lula propõe reajuste linear de 7,8% a servidores e aumento de R$ 200 no auxílio alimentação

Ranking

Neste segmento da população, moradores de Mato Grosso do Sul têm a sexta maior renda do Brasil

Entre a população mais rica do país, Mato Grosso do Sul ocupa o 6º lugar no ranking elaborado pela Fundação Getúlio Vargas Social (FGV), o Mapa da Riqueza, divulgado no dia 14.

Esta constatação leva em consideração quem declarou o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em 2020. A renda média dos declarantes do imposto no Estado é de R$ 8.518,23. Já o município com maior renda declarada é Itaporã: São R$ 14.742,50 por habitante.

Além deste levantamento que leva em consideração só os declarantes do IRPF, a Fundação também fez outro considerando toda a população. Nesse caso, pegou dados de rendimentos declarados no Imposto de Renda divididos pelo total da população por habitante.

Com este parâmetro, a população de Mato Grosso do Sul tem a 8ª maior renda média do Brasil, com valor médio de R$ 1.350,24.No Caso de Campo Grande o valor pula para R$ 1.996,11. Só que a cidade do Estado com maior renda por habitante é Chapadão do Sul, com valor de R$ 2.315,14, de acordo com o Mapa.

Por utilizar parâmetros diferentes, os resultados também ficaram diferentes. Se a maior renda média por habitante no Estado é de Chapadão do Sul, quando se leva em consideração somente as pessoas que declararam o imposto de renda o primeiro lugar é ocupado por Itaporã, com renda média de R$ 14.742,50 por declarante.

Em seguida vem Maracaju, com R$ 13.066,59; Laguna-Carapã, com R$ 11.108,51; Cassilândia, com R$ 9.889,97; Campo Grande, com R$ 9.709,59; e Chapadão do Sul, com R$ 9.322,94.

Entre as capitais, Campo Grande ocupa a 6º posição no ranking nacional, com renda média do declarante do imposto de renda em R$ 8.518,23. O topo pertence ao Distrito Federal, com R$ 12.626,54; seguido pelo Rio de Janeiro, com R$ 9.906,88; e São Paulo, com R$ 9.488,15.

No estudo, a Fundação explica que mais de 80% da população não fez a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) em 24 das 27 unidades no País e em 16 das 27 capitais brasileiras em 2020, o que indica que a maioria das pessoas nessas localidades tinha renda inferior a R$ 2.000,00.

Por outro lado, alguns bolsões do país têm ganho quase 20 vezes este mínimo. É o caso do Lago Sul, no Distrito Federal, onde a renda mensal é de R$ 39.535 entre os declarantes do IRPF.

O levantamento também mostra que São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, é a cidade com maior proporção de declarantes do IRPF, com 43,87% da população.

Assine o Correio do Estado