Governo quer mudar MEI para aumentar formalização

Combustível

O custo médio do metro cúbico do Gás Natural Veicular caiu, neste mês, de R$ 4,89 para R$ 4,39

Levantamento da MSGás indica que o preço do Gás Natural Veicular caiu 10,23% nos postos de Campo Grande habilitados para comercializar o combustível.

O custo médio do metro cúbico do GNV caiu, neste mês, de R$ 4,89 para R$ 4,39, queda de R$ 0,50 para quem precisa abastecer.

O GNV é largamente utilizado por taxistas, motoristas de aplicativo, transporte de passageiros e entregadores, além de pessoas que decidiram por converter seu carro para GNV em busca de economia.

O movimento também aumentou nos postos, caso do Posto Jackeline, na Avenida Mato Grosso, em Campo Grande. Desde a vigência da aplicação do novo percentual, a gerente administrativa Karla da Silva Amorim, detectou incremento entre 25% e 30%. “Com a queda no custo do Gás Natural Veicular nosso movimento está crescendo a cada dia, e a tendência é continuar nesse ritmo, mesmo com feriados do Carnaval”, comemora.

Para o presidente da MSGÁS, Rui Pires dos Santos, a queda no preço do GNV vai resultar em maior ganho aos motoristas, que já estão sentindo no bolso economia ao abastecer. “Embora essa disposição de redução dependa muito do mercado, a diretriz da empresa está focada nas ações do Governo do Estado, que tem orientado a contribuir nas ações para melhorar a prestação de serviços aos sul-mato-grossenses”, disse.

Maior economia

Para o diretor técnico da MSGÁS, Fabrício Marti, na ponta do lápis abastecer com Gás Natural Veicular é mais vantajoso na hora de fazer as contas.

A gangorra dos reajustes praticados para a gasolina e etanol além da manutenção do incentivo do ICMS, efetivado pelo Governo federal, o GNV continua sendo o combustível mais econômico para os motoristas.

Segundo ele, após abastecer o veículo com R$ 100, o usuário do GNV poderá trafegar por até 300 km. Essa autonomia representa custo de R$ 0,34 por quilômetro rodado.

Com o mesmo valor de R$ 100, o usuário de gasolina roda 214 quilômetros (R$ 0,47 por quilômetro). Já quem abastece com etanol, atinge autonomia máxima de 193 quilômetros com R$ 100 (R$ 0,52 por quilômetro rodado). O GNV é ainda mais vantajoso para aqueles motoristas.