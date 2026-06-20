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Economia

R$ 6,7 bilhões a menos

Governo reduz investimento para atrair interessados na Malha Oeste

Ministério dos Transportes diminui em 18,7% o Capex da concessão e prevê aporte público de R$ 3,6 bilhões para aumentar a atratividade da ferrovia que liga Corumbá à Mairinque

Clodoaldo Silva, de Brasília

20/06/2026 - 09h00
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Para atrair investidores, o Ministério dos Transportes reduziu em 18,76% o valor de investimento inicial exigido em Capex – que são investimentos, como compra de locomotivas, trilhos, vagões e outros bens – na concessão dos 1.593 km da Malha Oeste, entre Corumbá e Mairinque (SP). 

Dos R$ 35,7 bilhões divulgados em novembro do ano passado, o total foi reduzido para R$ 29 bilhões, sendo que R$ 3,6 bilhões serão em aportes do governo federal. 

Mesmo com essa mudança, a Pasta manteve os valores para operacionalização, chamado de Opex – operação –, em R$ 53,5 bilhões, totalizando R$ 82,5 bilhões a serem aplicados na linha férrea durante os 57 anos de concessão. 

Estes novos valores foram apresentados pelo ministro dos Transportes George Santoro no dia 11, na Bolsa de Valores (B3), de São Paulo, no evento “Novos caminhos sobre trilhos: O Futuro das Ferrovias no Brasil”.

Neste encontro foi reforçada a estratégia para ampliar a participação das ferrovias na logística nacional. 

O plano prevê o leilão de 17 terminais logísticos de cargas ao longo da Ferrovia Norte-Sul (FNS), além de investimentos estimados em R$ 160 bilhões e linhas de financiamento com prazo de até 40 anos para novos empreendimentos.

Este ajuste nos valores da Malha Oeste está relacionado a aprovação do Plano de Outorgas pelo ministério no início deste mês, dias após a diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovar os estudos técnicos, os documentos jurídicos e o Plano de Outorga da concessão da linha férrea. 

Ficou definido que o leilão vai ser fracionado, os investidores vão ter oportunidade de obter a gestão da linha toda ou parte dela, já que haverá três lotes, que serão sucessivos no processo de leilão. Primeiro o trecho completo, entre Corumbá e Mairinque (SP); depois entre Corumbá e Bauru (SP); e por último Corumbá a Três Lagoas.

Também a diretoria da ANTT acatou recomendações técnicas e decidiu que R$ 3,6 bilhões dos cofres públicos vão ser repassados ao concessionário caso modernize e opere o trecho de Corumbá a Mairinque ou a Bauru.

Os repasses ocorrerão de forma escalonada, com desembolsos anuais de até R$ 500 milhões, mecanismo que busca garantir previsibilidade fiscal e continuidade dos investimentos ao longo do contrato de concessão. 

Porém, se houver interesse somente no trecho Corumbá-Três Lagoas, não haverá aporte de recursos federais. Também foi decidido que o ramal de Ponta Porã é opcional e que poderá ser incorporado ao objeto da concessão por conta e risco do vencedor do leilão. 

Além deste recurso, para convencer os interessados em ser concessionário da Malha Oeste, o ministro argumentou na Bolsa de Valores que a linha férrea será espinha dorsal da bioceânica, uma conexão entre o Oceano Atlântico (Santos) e o Oceano Pacífico (Antofagasta, no Chile); estará conectada com o Ferroanel de São Paulo, ligando-se não apenas ao Porto de Santos, mas também aos portos do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.

Também apontou que a ferrovia vai atender demanda reprimida e ajudar a resolver gargalos, com a estimativa de crescimento de 123% (32 milhões de toneladas) na exportação de soja e do milho produzidos em Mato Grosso do Sul, bem como incremento de 346% (59 milhões de toneladas) na venda de celulose de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná ao mercado externo. 

Atualmente, 87% do transporte de celulose do MS, PR e SP para exportação é feito por rodovias, percorrendo uma distância média de 705 km, segundo dados apresentados pelo ministério.

ABANDONO

Foi apontado que a ferrovia atualmente está abandonada, porém “é a maior oportunidade de revitalização da malha ferroviária existente”.

Tanto que a ANTT já autuou a Rumo, atual concessionário em R$ 105,363 milhões pelo abandono dos 1.973 km da linha férrea nos últimos anos. Só entre 2021 e 2024, a ANTT aplicou 74 multas na empresa por não cuidar da faixa de domínio, abandonar prédios e não trocar dormentes.

Além destes argumentos, o Ministério decidiu reduzir o valor de Capex em 18,76%. Dos R$ 35,7 milhões, exigidos em novembro do ano passado, para R$ 29 bilhões, conforme apresentação do ministro no evento na B3. Este é o recurso para utilizar em imóveis, máquinas, veículos, trilhos e outros equipamentos que garantam a capacidade produtiva e vida útil da linha férrea. 

De acordo com a assessoria Especial de Comunicação do Ministério dos Transportes, a “atualização dos valores de Capex é um procedimento natural em projetos de infraestrutura à medida que os estudos avançam e as premissas técnicas, operacionais e econômicas são refinadas”, explicando que “o valor de até R$ 29 bilhões já contempla o aporte público previsto na modelagem (os R$ 3,6 bilhões), compondo o montante total de investimentos necessários para a implantação e modernização da ferrovia.

Além dos investimentos em infraestrutura, o projeto estima o Opex da ordem de R$ 53,5 bilhões (mesmo valor do ano passado).”

No evento, o Santoro anunciou a criação de mecanismos para tornar os projetos ferroviários mais atrativos ao mercado.

A ideia é ajudar a fechar a conta de empreendimentos que exigem altos investimentos e demoram mais tempo para gerar retorno.

O governo oferecerá garantias para os aportes públicos previstos em contrato, aumentando a confiança de investidores e financiadores.

“Estamos focando o subsídio na recuperação da malha ferroviária e dos projetos como um todo. Quando cobrimos o gap de viabilidade, também subsidiamos o material rodante, que integra o investimento inicial [Capex] do projeto”, explicou o ministro.

A licitação da Malha Oeste vai acontecer após o Ministério dos Transportes tentar a relicitação com a atual concessionária, a Rumo.

Mas o processo foi barrado pelo TCU em maio do ano passado ao ver que proposta daquela época previa a devolução de 1,6 mil km da ferrovia, com a Rumo ficando com cerca de 500 km.

O Ministro do TCU Aroldo Cedraz, relator do processo, considerou que a proposta não se encaixava como relicitação, já que mudaria toda a concessão, determinando um novo certame.

Agora, desde o dia 15, o TCU voltou a analisar o processo de licitação da Malha Oeste. A área técnica da Corte tem até 90 dias para dar o parecer e o ministro relator mais 15 dias.

Depois, o processo vai a votação no plenário do Tribunal. Só após esta etapa, o Ministério pode divulgar as regras detalhadas do certame.[

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Levantamento

24º Arraial de Santo Antônio movimentou mais de R$ 1,1 milhão na economia da Capital

Segundo pesquisa da Prefeitura Municipal, pelo menos 15 mil pessoas passaram pelo evento

19/06/2026 15h36

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Segundo levantamento da prefeitura, mais de 15 mil passaram pelo evento

Segundo levantamento da prefeitura, mais de 15 mil passaram pelo evento Divulgação Prefeitura de Campo Grande

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Uma pesquisa realizada pelo Observatório de Turismo de Campo Grande mostrou que pelo menos 15 mil pessoas passaram pela 24ª edição do Arraial de Santo Antônio na Capital, tradicional festa junina. 

A celebração, que aconteceu dos dias 11 a 14 de junho apontou que os gastos do público com alimentação no evento superou os R$ 1,16 milhões durante os quatro dias. 

Segundo as estimativas, o gasto médio por participante foi de R$ 77,40 no consumo com alimentação. De acordo com os gráficos, 34,98% dos participantes gastaram de R$ 50 a R$ 99 por dia, 16,43% estimaram os gastos diários de R$ 100 a R$ 149 e 6,34% gastaram acima de R$ 200. 

A pesquisa também mostrou que o principal perfil da festa foram jovens de 18 a 25 anos, correspondendo a 45% dos entrevistados, seguidos pelos de 26 a 35 anos (21%) e público majoritariamente feminino (58,45%). 

Embora os turistas tenham correspondido a apenas 3% do público, os dados revelaram um aumento na permanência dos visitantes na cidade. 

Segundo a pesquisa, turistas de nove cidades brasileiras passaram por Campo Grande: Aquidauana, Barra Velha (SC), Glória de Dourados, Maracaju, Miranda, Natal (RN), Presidente Prudente (SP), Sidrolândia e Três Lagoas. 

Entre os visitantes, 36,36% permaneceram em Campo Grande por cinco dias ou mais. Esse índice representa um avanço em relação aos levantamentos anteriores, que registravam média de três dias de estadia na Capital. 

"O crescimento demonstra maior capacidade de retenção de visitantes e reflete o fortalecimento da oferta de atrativos, eventos e experiências turísticas na Capital, ampliando o potencial de geração de renda para diversos segmentos da cadeia produtiva do turismo", afirmou a prefeitura em nota. 

Além disso, também foi observado forte engajamento do público na festa, com 43,6% presentes em todos os dias da festa. 

Para o secretário municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Ecoômico, Turístico e Sustentável, Ademar Júnior, os dados são relevantes para um planejamento certeiro e gestão local. 

“A produção de dados confiáveis é fundamental para a construção de políticas públicas mais eficientes, capazes de promover o desenvolvimento turístico sustentável, fortalecer a economia local e ampliar a competitividade de Campo Grande como destino turístico. Ao transformar informações em conhecimento, o Observatório de Turismo contribui diretamente para o planejamento de ações, investimentos e estratégias que impulsionam o setor, consolidando uma gestão baseada em evidências e resultados”, disse. 

24ª edição

O 24º Arraial de Santo Antônio contou com a participação de artistas nacionais e regionais. Além disso, foram 18 barracas comandadas por instituições filantrópicas, comercializando comidas típicas e tradicionais das festas juninas.

Na quinta-feira (11), quem subiu ao palco foi a dupla Munhoz e Mariano. Na sexta (12), subiram ao palco Zé Barba e a dupla Alex e Yvan. No sábado (13), o Arraial teve transmissão do jogo do Brasil em uma estrutura preparada para a torcida da Seleção. Já no domingo (14), a programação contou com procissão, missa e a noite terminou com show de Alex e Yvan. 

LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1227, quinta-feira (18/06): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

19/06/2026 08h32

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Confira o rateio da Dia de Sorte

Confira o rateio da Dia de Sorte Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1227 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 18 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1 milhão.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 49 apostas ganhadoras, (R$ 2.518,05)
  • 5 acertos - 1.829 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 22.220 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte

  • Maio - 65.516 apostas ganhadoras, (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1227 são:

  •  28 - 10 - 09 - 22 - 31 - 21 - 03 
  • Mês da sorte: 05 - Maio

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1228

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 20 de junho, a partir das 21 horas, pelo concurso 1228. O valor da premiação está estimado em R$ 1,3 milhão.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

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