Riedel escolhe Ana Carolina Ali para vaga de desembargadora em MS

O Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), nomeou a advogada Ana Carolina Ali Garcia para exercer o cargo de Desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado, nesta quinta-feira (18).
"Ela tem uma carreira muito sólida na advocacia. A doutora Ana foi escolhida, não em detrimento a ninguém, foi escolhida pelo perfil, pela história de vida dela e, com certeza, o Tribunal de Justiça vai ganhar uma desembargadora eficiente, capaz de solucionar com senso de justiça muito grande", disse o governador Eduardo Riedel, na manhã desta quinta-feira (18).
Ana Carolina foi escolhida ainda ontem (17), logo após a lista tríplice ser definida e enviada ao Governador. Além da ex-procuradora-geral do Estado, também concorria à vaga, Silmara Salamaia Gonçalves e Ewerton Araújo de Brito.
A vaga no TJMS, referente ao Quinto Constitucional (classe dos advogados), surgiu após o pedido de exoneração do desembargador Ary Raghiant Neto no mês de março.
Ana Carolina Ali Garcia foi a mais votada, com 30 dos 31 votos do tribunal pleno do TJMS. Ela foi escolhida na primeira votação. Os demais integrantes da lista foram escolhidos nas outras rodadas de votação.
Silmara Salamaia Gonçalves obteve 18 votos e assegurou a segunda vaga. A terceira posição demandou mais duas rodadas de votação. Após um terceiro escrutínio sem definição, Ewerton Araújo de Brito alcançou 18 votos no quarto escrutínio, conquistando a última vaga disponível.
Carreira
Ana Carolina Ali Garcia foi Procuradora-Geral do Estado, o cargo máximo da advocacia pública estadual, entre 2022 até abril deste ano, quando pediu exoneração para candidatar-se à vaga do Quinto Constitucional.
Antes disso, até 2022, no mandato de Reinaldo Azambuja, ela ocupou a Consultoria Legislativa (Conleg), cargo que tem grande ligação com a Secretaria de Governo e Gestão Estratégica, à época comandada por Eduardo Riedel.
Ana Ali ingressou em 2005 na Procuradoria-Geral do Estado e, desde então, exercia a função de Procuradora do Estado.
Entre 2008 e 2014, atuou no Gabinete da Procuradoria-Geral do Estado como Chefe da Procuradoria de Assessoria ao Gabinete (PGE/PAG).
Já entre 2015 e 2016, atuou na chefia da Coordenadoria Jurídica da Secretaria de Estado de Educação (PGE/CJUR-SED).
Ainda em 2016, passou a chefiar a Coordenadoria Jurídica da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (PGE/CJUR-SEGOV) e, em 2018, assumiu a Consultoria Legislativa do Estado (Conleg).
Ana Carolina Ali é graduada em Direito na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), pós-graduada em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários (IBET) e cursou MBA em Parcerias Público-Privadas e Concessões da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), ministrado, parcialmente, em Londres, Inglaterra.