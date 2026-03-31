Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Alta do petróleo

Governos de MS e federal devem "rachar" subsídio para baixar o diesel nos postos

MP deve ser publicada hoje e expectativa é de ajuda de R$ 1,20, com metade do custo bancada pela União e metade pelos estados

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

31/03/2026 - 03h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Uma nova subvenção ao óleo diesel, para tentar reduzir o preço do combustível ao consumidor final, deve ser validada hoje. O governo federal deve publicar a medida provisória (MP) com as ações econômicas previstas para lidar com o problema, independentemente da decisão tomada pelos estados.

Em Mato Grosso do Sul, o governador Eduardo Riedel (PP) disse que o Estado deve aderir à proposta negociada nos últimos dias pelo Ministério da Fazenda e o Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz).

A proposta da União feita aos estados na semana passada consistia em uma subvenção de R$ 1,20 no preço do óleo diesel, por um período de dois meses, em que as unidades da Federação arcariam com metade (R$ 0,60) e a União com a outra metade.

“A gente tende a dar o benefício por dois meses. Estamos em um momento em que a pressão sobre o valor do diesel é muito grande”, disse o governador, que lembrou que o diesel caro não afeta apenas o cidadão. Aliás, destacou até que os veículos a diesel nem são a maioria entre as famílias.

“Afeta mesmo é o custo de produção”, afirmou.

O governador também destacou que, ao conceder a subvenção fiscal para o preço do óleo diesel, o Estado deve reforçar ainda mais a fiscalização sobre distribuidoras e postos de combustíveis. E disse que os empresários que aproveitam os benefícios fiscais para aumentar margem “não são de boa índole”. “Não podemos permitir que haja abuso”, ressaltou.

Sobre a necessidade de fiscalização, ele disse que será muito mais intensa. “Nem sempre a redução chega na bomba, por isso a relutância de alguns governadores em aderir a este tipo de medida”, comentou.

Pesquisa

Pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostra que o preço do diesel vem subindo desde o início do mês. Na primeira semana de março, o preço médio do litro do óleo diesel S10 era de R$ 6,05, sendo que havia combustíveis vendidos no varejo a R$ 5,78.

Na semana passada, o preço médio do diesel S10, constatado pela ANP, foi de R$ 7,26 em Campo Grande, e o preço mínimo do combustível foi de
R$ 6,89 o litro.

Negociações

Na semana passada, ocorreu a reunião ordinária do Comsefaz, em São Paulo, com representantes do Ministério da Fazenda. A ideia era sair uma decisão dali, mas alguns secretários preferiram levar os esclarecimentos aos governadores antes de bater o martelo.

É o que explicou, na ocasião, o presidente do Comsefaz, Flávio César de Oliveira, que é secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul.

“Alguns estados tiveram necessidade de melhor esclarecimento de alguns pontos, que foram todos eles dirimidos hoje [na reunião]. E agora, com muito mais clareza, eu tenho certeza de que vai ajudar muito os estados que ainda não tomaram a decisão, para que os secretários de Fazenda sentem à mesa com seus governadores e possa, definitivamente, aí, ser tomada uma decisão”.
Também após o encontro, o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, explicou a proposta da União aos estados.

“Que nós pudéssemos aí contar com o apoio dos estados com uma subvenção de R$ 1,20. Por um período de dois meses, os estados arcariam com metade e a União com metade. Então, a União faria jus a uma subvenção de R$ 0,92 – os R$ 0,32 que já foram concedidos mais os
R$ 0,60 – e os outros R$ 0,60 para os estados. De nenhuma forma foi qualquer tipo de imposição, uma medida de parceria para apoiar a população de cada estado, os produtores rurais de cada estado, os caminhoneiros de cada estado”.

Alguns estados criaram menos resistência à proposta do Ministério da Fazenda, e outros pediram para avaliar até ontem, já que acatar significa perder arrecadação.

O secretário Rogério Ceron explicou que o governo federal deve publicar a MP, com apoio de todos os estados, ou não.

LOTERIA

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2906, segunda-feira (30/03)

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

30/03/2026 20h04

Compartilhar
Confira o concurso da Lotomania

Confira o concurso da Lotomania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2906 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 30 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10 milhões.

Confira o resultado da Lotomania de hoje!

Os números da Lotomania 2906 são:

  • 12 - 43 - 26 - 02 - 04 - 11 - 45 - 10 - 74 - 37 - 54 - 76 - 19 - 31 - 00 - 06 - 79 - 73 - 91 - 97 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2907

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 1 de abril, a partir das 21 horas, pelo concurso 2907. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

Assine o Correio do Estado

LOTERIA

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3649, segunda-feira (30/03)

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

30/03/2026 20h00

Compartilhar
Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3649 da Lotofácil na noite desta segunda-feira, 30 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Os números da Lotofácil 3649 são:

  • 11 - 06 - 17 - 14 - 20 - 09 - 12 - 13 - 08 - 24 - 18 - 15 - 10 - 21 - 25

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3650

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 31 de março, a partir das 21 horas, pelo concurso 3650. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3649, segunda-feira (30/03)
LOTERIA

/ 9 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3649, segunda-feira (30/03)

2

Governo condiciona concessão da hidrovia do Paraguai à proibição de dragagem no Pantanal
Privatização

/ 1 dia

Governo condiciona concessão da hidrovia do Paraguai à proibição de dragagem no Pantanal

3

Revendas declaram guerra ao cosumidor e reajustam a gasolina pela 4ª semana
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Revendas declaram guerra ao cosumidor e reajustam a gasolina pela 4ª semana

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6989, segunda-feira (30/03)
LOTERIA

/ 9 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6989, segunda-feira (30/03)

5

Celulose da 5ª megafábrica de MS pode ser escoada por hidrovia
estudos

/ 2 dias

Celulose da 5ª megafábrica de MS pode ser escoada por hidrovia

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Aposentadorias concedidas após 2019 podem ter revisões previdenciárias
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Aposentadorias concedidas após 2019 podem ter revisões previdenciárias
Seguros: Doença do Trabalho gera Indenização por Acidente?
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Seguros: Doença do Trabalho gera Indenização por Acidente?
Rota para o Pacífico: Pesquisas Mapeiam Desafios e Oportunidades do Corredor Bioceânico para MS
Constantino

/ 21/03/2026

Rota para o Pacífico: Pesquisas Mapeiam Desafios e Oportunidades do Corredor Bioceânico para MS
O médico servidor e a aposentadoria especial
Juliane Penteado

/ 20/03/2026

O médico servidor e a aposentadoria especial