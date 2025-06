Gripe aviária reduz em 15% exportações de frango de MS

No ano passado foram abatidos 176 milhões de frangos nos frigoríficos de Mato Grosso do Sul e boa parcela vai para exportação

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O surgimento de um surto de gripe aviária em meados de maio em uma granja comercial no município de Rio Motenegro, no Rio Grande do Sul, derrubou em 15,3% as exportações de carne de frango em Mato Grosso do Sul na comparação com o mês imediatamente anterior.

Em abril, conforme dados fornecidos ao Correio do Estado pela Famasul, foram despachadas 17,045 mil toneladas para outros países. Em maio, por sua vez, este volume recuou para 14,435 mil toneladas, representando o menor volume do ano. As 2,61 mil toneladas a menos equivalem à carga de cerca de 70 carretas.

E esta queda só não foi maior pelo fato de os embargos terem entrado em vigor somente a partir de meados de maio, uma vez que a doença foi confirmada no dia 16 daquele mês. Por conta disso, se a comparação for feita com maio do ano passado, o Estado registrou até um incremento nas vendas externas, de 6%.

O Iraque, quarto maior comprador da carne de frango produzida em Mato Grosso do Sul, foi um dos principais responsáveis por esta retração. Nos cinco primeiros meses, 7,5% das 81 mil toneldads exportadas foram para este país.

Agora, de acordo com a Famasul, o volume embarcado para o Iraque caiu 45% em maio de 2025 na comparação com abril e totalizou 756 toneladas . Esse número foi 66% menor que as 2,24 mil toneladas de maio de 2024.

Para os Emirados Árabes, outro importante parceiro comercial, ficando em sexto lugar entre os mais importantes, ocorreu fenômeno inverso. Conforme a Famasul, houve crescimento de 11% na exportação de abril para maio de 2025 e aumento de 10% entre maio de 2025 e maio de 2024. Desde o começo do ano os Emirados Árabes compraram 4,24 mil toneladas de frango daqui. A explicação é que os embarques ocorreram na primeira quinzena de maio.

O fato de o Japão, que é o segundo maior comprador de Mato Grosso do Sul, com 15,7% do total das vendas externas do setor, ter suspendido as importações somente da região próxima do surto, também ajudou para que o impacto em Mato Grosso do Sul fosse menos significativo. Mesmo assim, os embarques para o Japão recuaram 8% na comparação entre maio e abril deste ano.

Tamanho do setor

Dados da Famasul revelam que no ano passado foram abatidos 176,6 milhões de frangos, o que é 3,99% acima dos abates do ano anterior. A produção se concentra principalmente em três municípios, embora haja aviários em 36.

O principal polo produtor está em Sidrolândia, com 29,47% do total de aves abatidas. Depois aparecem Itaquiraí, com 10,70%, e Dourados, com 10,28%. Juntos os três municípios concentram 50,45% da produção.

Alívio

No dia 18 de junho, O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) informou oficialmente à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) o fim do vazio sanitário, conforme previsto nos protocolos internacionais. Com a notificação, o país se autodeclara livre da influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP).

O período de vazio sanitário teve início em 22 de maio, logo após a conclusão da desinfecção da granja localizada em Montenegro, onde foi registrado o primeiro e único foco da doença em granja comercial no país.

Com o encerramento desse prazo e sem novas ocorrências, o Brasil concluiu todas as ações sanitárias exigidas, recuperando novamente o status de livre da doença. Por conta disso, pelo menos 16 países já retomaram por completo as importações brasileiras.