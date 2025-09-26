Hospital e hotel devem gerar mais de 550 empregos no centro de Campo Grande

Um dos investimentos será do Grupo Hapvida - Foto: Divulgação

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Prefeitura de Campo Grande aprovou, por meio do Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social (Prodes), incentivos que irão gerar cerca de R$ 160 milhões em novos investimentos no centro da Capital.

Os projetos aprovados envolvem tanto incentivos fiscais quanto doações de áreas públicas para empresas que pretendem se instalar ou expandir na cidade, com a expectativa de gerar mais de 550 empregos diretos.

Conforme a prefeitura, um dos aportes é o do Grupo Hapvida, que vai investir R$ 100 milhões na Capital por meio da empresa Canadá Administradora de Bens Imóveis Ltda., criando 456 vagas de trabalho.

Conforme reportagem do Correio do Estado, para atrair os investimentos do grupo na Capital, a administração campo-grandense concedeu, em abril, uma série de incentivos fiscais ao grupo, entre eles: doação de terreno/ isenção do IPTU por dois anos; redução de 60% no ISSQN, que passará de 5% para 2% sobre o valor dos serviços prestados durante seis anos; isenção da tarifa de iluminação pública por dez anos; isenção de tributos sobre os processos de alvará e licenciamento necessários ao planejamento, instalação e funcionamento da empresa, pelo período de quatro anos.

O segundo grande projeto é a reforma do antigo Hotel Campo Grande, que agora passará a fazer parte do Grupo Slaviero e vai destinar R$ 50 milhões à construção do Slaviero Hotel Campo Grande, com previsão de 100 empregos diretos.

De acordo com a prefeita Adriane Lopes, os investimentos no centro são estratégicos para valorizar o espaço urbano, atrair novos negócios e preservar o patrimônio histórico da cidade.

“Essas ações impulsionam a economia, fortalecem a identidade cultural e melhoram a qualidade de vida dos moradores e visitantes”, afirmou.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), Ademar Silva Jr., reforçou que a aprovação dos projetos mostra o amadurecimento do ambiente de negócios em Campo Grande.,

“São investimentos que movimentam setores diversos e consolidam a cidade como destino para quem quer empreender e crescer”, destacou.

Todos os projetos passaram previamente pela análise do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico (Codecon), e incluem contrapartidas obrigatórias como a contratação de mão de obra via Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) e adesão ao Selo de Compromisso com a Igualdade de Gênero.

Caso as exigências sejam descumpridas, os benefícios poderão ser revogados.

Prodes

O Prodes concede incentivos fiscais e extrafiscais a empresas e empreendedores que atendam aos requisitos previstos na legislação, estimulando áreas como turismo, cultura, tecnologia e serviços.