Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Prodes

Hospital e hotel devem gerar mais de 550 empregos no centro de Campo Grande

Prefeitura concedeu benefícios para a instalação dos empreendimentos, que devem investir cerca de R$ 160 milhões na Capital

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

26/09/2025 - 17h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Prefeitura de Campo Grande aprovou, por meio do Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social (Prodes), incentivos que irão gerar cerca de R$ 160 milhões em novos investimentos no centro da Capital.

Os projetos aprovados envolvem tanto incentivos fiscais quanto doações de áreas públicas para empresas que pretendem se instalar ou expandir na cidade, com a expectativa de gerar mais de 550 empregos diretos.

Conforme a prefeitura, um dos aportes é o do Grupo Hapvida, que vai investir R$ 100 milhões na Capital por meio da empresa Canadá Administradora de Bens Imóveis Ltda., criando 456 vagas de trabalho.

Conforme reportagem do Correio do Estado, para atrair os investimentos do grupo na Capital, a administração campo-grandense concedeu, em abril, uma série de incentivos fiscais ao grupo, entre eles: doação de terreno/ isenção do IPTU por dois anos; redução de 60% no ISSQN, que passará de 5% para 2% sobre o valor dos serviços prestados durante seis anos; isenção da tarifa de iluminação pública por dez anos; isenção de tributos sobre os processos de alvará e licenciamento necessários ao planejamento, instalação e funcionamento da empresa, pelo período de quatro anos.

O segundo grande projeto é a reforma do antigo Hotel Campo Grande, que agora passará a fazer parte do Grupo Slaviero e vai destinar R$ 50 milhões à construção do Slaviero Hotel Campo Grande, com previsão de 100 empregos diretos.

De acordo com a prefeita Adriane Lopes, os investimentos no centro são estratégicos para valorizar o espaço urbano, atrair novos negócios e preservar o patrimônio histórico da cidade.

“Essas ações impulsionam a economia, fortalecem a identidade cultural e melhoram a qualidade de vida dos moradores e visitantes”, afirmou.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), Ademar Silva Jr., reforçou que a aprovação dos projetos mostra o amadurecimento do ambiente de negócios em Campo Grande.,

“São investimentos que movimentam setores diversos e consolidam a cidade como destino para quem quer empreender e crescer”, destacou.

Todos os projetos passaram previamente pela análise do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico (Codecon), e incluem contrapartidas obrigatórias como a contratação de mão de obra via Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) e adesão ao Selo de Compromisso com a Igualdade de Gênero.

Caso as exigências sejam descumpridas, os benefícios poderão ser revogados.

Prodes

O Prodes concede incentivos fiscais e extrafiscais a empresas e empreendedores que atendam aos requisitos previstos na legislação, estimulando áreas como turismo, cultura, tecnologia e serviços.

LOTERIA

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3496, quinta-feira (25/09): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

26/09/2025 08h50

Compartilhar
Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3496 da Lotofácil na noite desta quinta-feira, 25 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

  • 15 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 537.164,18)
  • 14 acertos - 205 apostas ganhadoras, (R$ 2.354,65)
  • 13 acertos - 6428 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 82261 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 462770 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3496 são:

  • 01 - 14 - 15 - 20 - 11 - 24 - 09 - 17 - 04 - 05 - 13 - 18 - 08 - 16 - 23

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3500

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 26 de setembro a partir das 20 horas, pelo concurso 3500. O valor da premiação está estimado em R$ 1,8 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIA

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2299, quinta-feira (25/09): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

26/09/2025 08h45

Compartilhar
Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2299 da Timemania na noite desta quinta-feira, 25 de setembro de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 27,5 milhões.

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 6 apostas ganhadoras, (R$ 38.303,56)
  • 5 acertos - 289 apostas ganhadoras, (R$ 1.136,04)
  • 4 acertos - 4.667 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 41.566 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração: AMAZONAS /AM - 10.992 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2299 são:

  • 42 - 46 - 24 - 19 - 77 - 54 - 28
  • Time do Coração: Amazonas (AM)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2300

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 27 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2300. O valor da premiação está estimado em R$ 29 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Concurso da Polícia Civil publica 84% dos candidatos como 'reprovados e ausentes'
MATO GROSSO DO SUL

/ 1 dia

Concurso da Polícia Civil publica 84% dos candidatos como 'reprovados e ausentes'

2

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 288, quarta-feira (24/09): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 288, quarta-feira (24/09): veja o rateio

3

Resultado da Loteria Federal extração 06003-8, quarta-feira (24/09): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal extração 06003-8, quarta-feira (24/09): veja o rateio

4

Resultado da Loteria Federal 06003-8 de hoje, quarta-feira (24/09)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 06003-8 de hoje, quarta-feira (24/09)

5

Senadora de MS é flagrada trocando informações com advogado do "Careca do INSS"
CPMI DO INSS

/ 1 dia

Senadora de MS é flagrada trocando informações com advogado do "Careca do INSS"

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 17 horas

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois