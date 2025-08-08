Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Impulsionada pela celulose, exportações de MS chegam a US$ 6,3 bilhões no ano

Balança comercial do Estado tem saldo positivo de US$ 4,83 bilhões, alta de 7,93% sobre o mesmo período de 2024

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

08/08/2025 - 12h44
As exportações de Mato Grosso do Sul totalizaram US$ 6,33 bilhões de janeiro a julho de 2025, impulsionadas pelas vendas de celulose, soja em grão e carne bovina fresca. Esse valor representa 3,79% de crescimento em relação aos seis primeiros meses do ano passado.

O desempenho garantiu ainda saldo positivo na balança comercial do Estado, de US$ 4,83 bilhões, alta de 7,93% sobre o mesmo período de 2024. 

Os dados constam na Carta de Conjuntura do Comércio Exterior do mês de agosto, elaborada pela  Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), por meio da Assessoria Especial de Economia e Estatística.

Em termos de volume exportado, foram 16.749.956 toneladas nos sete primeiros meses de 2025, aumento de 21,18% em comparação com o mesmo período de 2024.

O principal produto na pauta de exportações sul-mato-grossense até julho de 2025 foi a celulose, com crescimento de 53,3% em termo de valor e de 70,23% em termos de volume.

A carne bovina fresca também teve desempenho positivo, com alta de 40% no valor exportado e 23,5% no volume.

O minério de ferro teve crescimento de 29,1% no valor exportado e aumento de 90,4% no volume, saltando de 2,7 para mais de 5,1 milhões de toneladas.

A soja, que aparece em segundo lugar na pauta, registrou queda de 20,8% em valor e de 12,4% no volume. O ferro-gusa registrou retração de 11,2% em valor e queda de 10% no volume.

A China segue como principal destino das exportações sul-mato-grossenses, absorvendo 47,68% dos produtos enviados ao exterior. Em seguida, aparecem Estados Unidos (5,88%), Itália (3,81%) e Argentina (3,62%).

A principal via de escoamento foi o Porto de Santos, com 40,28% da movimentação, seguido por Paranaguá (31,7%) e São Francisco do Sul (11,32%).

Entre os municípios, Três Lagoas aparece como maior exportador do Estado, com 16,46% do total, seguido por Ribas do Rio Pardo (9,79%), Dourados (7%), Campo Grande (6,68%) e Corumbá (6,27%).

Nos portos de Corumbá e Ladário, o valor exportado saltou de US$ 202,6 milhões de janeiro a julho de 2024 para US$ 305 milhões no mesmo período de 2025, alta de 50,52%. Em termos de volume, a movimentação passou de 2,55 milhões para 5,31 milhões de toneladas.

Nos terminais portuários de Porto Murtinho, as exportações mais que dobraram. O valor passou de US$ 50,8 milhões para US$ 133,5 milhões, um aumento de 162,55%. O volume exportado também cresceu: de 131,9 mil toneladas em 2024 para 370,1 mil toneladas de janeiro a julho de 2025.

Julho

Considerando apenas o mês de julho, houve aumento de 1,5% do valor exportado em relação ao mês de junho, e aumento do valor das importações igual a 23,91% em relação ao mês anterior.

Dessa forma, em julho, o valor total exportado foi de US$ 992,034 milhões, e o importado, US$ 255,266 milhões.

Quanto a quantidade exportada, esses valores fazem referência a 3,118 bilhões de toneladas exportadas e 327 milhões importadas.

* Com assessoria

