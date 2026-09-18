Industria de MS bate recorde com US$ 5,39 bilhões em exportações - Foto: Álvaro Rezende / Arquivo Correio do Estado

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As exportações de produtos industriais de Mato Grosso do Sul alcançaram US$ 5,39 bilhões entre janeiro e agosto de 2026, segundo o Observatório da Indústria da Fiems.

Este é o maior valor já registrado para o período na série histórica das exportações industriais do Estado, com crescimento de 5% na comparação com o mesmo intervalo do ano anterior.

Em agosto, a indústria respondeu por 72% das exportações de Mato Grosso do Sul, reafirmando seu papel como principal motor do comércio exterior estadual.

No mês, as exportações de produtos industriais somaram US$ 704,4 milhões, indicando crescimento de 3% na comparação com igual mês do ano passado e configurando o maior valor já registrado para um mês de agosto em toda a série histórica. Já no acumulado do ano, a indústria respondeu por 66% das exportações estaduais.

Grupos industriais que apresentaram maior participação nas receitas de exportação (janeiro a agosto/2026):

Celulose e papel - US$ 2.155.504.374

Complexo frigorífico - US$ 1.897.814.035

Óleos vegetais e demais produtos de sua extração - US$ 580.541.370

Açúcar e Álcool - US$ 272.403.882

Extrativo Mineral - US$ 159.490.294

Siderurgia, Metalurgia e Metalmecânica - US$ 125.265.289

Couros e Peles - US$ 53.926.249

Alimentos e Bebidas - US$ 45.433.990

Demais produtos industriais - US$ 99.780.149

Total - US$ 5.390.159.632

Participação dos principais grupos nas exportações da indústria de MS em 2026 (janeiro a agosto/2026):

Celulose e papel - 40%

Complexo frigorífico - 35%

Óleos vegetais e demais produtos de sua extração - 11%

Açúcar e Álcool - 5%

Extrativo Mineral - 3%

Siderurgia, Metalurgia e Metalmecânica - 2%

Alimentos e Bebidas - 1%

Couros e Peles - 1%

Demais produtos industriais - 2%

Principais compradores dos produtos industrializados de MS (janeiro a agosto/2026):

China - US$ 1.830.891.213

Estados Unidos - US$ 499.645.695

Países Baixos (Holanda) - US$ 333.452.843

Itália - US$ 291.951.721

Turquia - US$ 173.241.621

Índia - US$ 146.799.468

Chile - US$ 141.358.910

Argentina - US$ 121.682.962

Uruguai - US$ 110.665.269

Arábia Saudita - US$ 110.027.310

Principais grupos de produtos industriais exportados por MS (janeiro a agosto/2026):

Celulose e Papel

Pastas químicas de madeira (99,4%)

Complexo Frigorífico

Carnes desossadas congeladas de bovino (60%)

Carnes desossadas refrigeradas de bovino (17%)

Coxas com sobrecoxas de frango desossadas e congeladas (4%)

Óleos vegetais e demais produtos de sua extração

Bagaços e resíduos da extração do óleo de soja (43%)

Óleo bruto de soja (24%)

Farinhas e pellets da extração do óleo de soja (21%)

Açúcar e Álcool

Outros açúcares de cana (77%)

Álcool etílico com teor de água inferior a 1% (14%)