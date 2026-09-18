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Economia

Janeiro à agosto

Industria de MS bate recorde com US$ 5,39 bilhões em exportações

Em agosto, indústria respondeu por 72% das exportações do Estado

Alison Silva

Alison Silva

18/09/2026 - 14h30
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As exportações de produtos industriais de Mato Grosso do Sul alcançaram US$ 5,39 bilhões entre janeiro e agosto de 2026, segundo o Observatório da Indústria da Fiems.

Este é o maior valor já registrado para o período na série histórica das exportações industriais do Estado, com crescimento de 5% na comparação com o mesmo intervalo do ano anterior.

Em agosto, a indústria respondeu por 72% das exportações de Mato Grosso do Sul, reafirmando seu papel como principal motor do comércio exterior estadual.

No mês, as exportações de produtos industriais somaram US$ 704,4 milhões, indicando crescimento de 3% na comparação com igual mês do ano passado e configurando o maior valor já registrado para um mês de agosto em toda a série histórica. Já no acumulado do ano, a indústria respondeu por 66% das exportações estaduais.

Grupos industriais que apresentaram maior participação nas receitas de exportação (janeiro a agosto/2026):

  • Celulose e papel - US$ 2.155.504.374
  • Complexo frigorífico - US$ 1.897.814.035
  • Óleos vegetais e demais produtos de sua extração - US$ 580.541.370
  • Açúcar e Álcool - US$ 272.403.882
  • Extrativo Mineral - US$ 159.490.294
  • Siderurgia, Metalurgia e Metalmecânica - US$ 125.265.289
  • Couros e Peles - US$ 53.926.249
  • Alimentos e Bebidas - US$ 45.433.990
  • Demais produtos industriais - US$ 99.780.149
  • Total - US$ 5.390.159.632

Participação dos principais grupos nas exportações da indústria de MS em 2026 (janeiro a agosto/2026):

Celulose e papel - 40%
Complexo frigorífico - 35%
Óleos vegetais e demais produtos de sua extração - 11%
Açúcar e Álcool - 5%
Extrativo Mineral - 3%
Siderurgia, Metalurgia e Metalmecânica - 2%
Alimentos e Bebidas - 1%
Couros e Peles - 1%
Demais produtos industriais - 2%

Principais compradores dos produtos industrializados de MS (janeiro a agosto/2026):

China - US$ 1.830.891.213
Estados Unidos - US$ 499.645.695
Países Baixos (Holanda) - US$ 333.452.843
Itália - US$ 291.951.721
Turquia - US$ 173.241.621
Índia - US$ 146.799.468
Chile - US$ 141.358.910
Argentina - US$ 121.682.962
Uruguai - US$ 110.665.269
Arábia Saudita - US$ 110.027.310

Principais grupos de produtos industriais exportados por MS (janeiro a agosto/2026):

Celulose e Papel

Pastas químicas de madeira (99,4%)

Complexo Frigorífico

Carnes desossadas congeladas de bovino (60%)
Carnes desossadas refrigeradas de bovino (17%)
Coxas com sobrecoxas de frango desossadas e congeladas (4%)

Óleos vegetais e demais produtos de sua extração

Bagaços e resíduos da extração do óleo de soja (43%)
Óleo bruto de soja (24%)
Farinhas e pellets da extração do óleo de soja (21%)

Açúcar e Álcool

Outros açúcares de cana (77%)
Álcool etílico com teor de água inferior a 1% (14%)

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 7120, quinta-feira (17/09): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda a sexta-feira e aos domingos; veja quais os números sorteados no último concurso

18/09/2026 08h19

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Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7120 da Quina na noite desta quinta-feira, 17 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1 milhão.

Premiação

  • 5 acertos - 1 aposta ganhadora (R$ 1.121.107,61)
  • 4 acertos - 19 apostas ganhadoras (R$ 13.559,84)
  • 3 acertos - 1.525 apostas ganhadoras (R$ 160,89)
  • 2 acertos - 41.889 apostas ganhadoras (R$ 5,85)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7120 são:

  •   64 - 12 - 40 - 67 - 66

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7121

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 18 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 7121. O valor da premiação está estimado em R$ 600 mil.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda a sexta-feira, às 20h e aos domingos, às 10h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3782, quinta-feira (17/09): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sexta-feira, e aos domingos; veja números sorteados

18/09/2026 08h18

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Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Foto: Reprodução Agência Brasil

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3782 da Lotofácil na noite desta quinta-feira, 17 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - 1 aposta ganhadora (R$ 3.876.827,04)
  • 14 acertos - 261 apostas ganhadoras (R$ 2.008,28)
  • 13 acertos - 8881 apostas ganhadoras (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 120317 apostas ganhadoras (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 695019 apostas ganhadoras (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3782 são:

  •    11 - 18 - 17 - 19 - 03 - 20 - 23 - 22 - 07 - 08 - 15 - 04 - 05 - 25 - 16

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3790

O próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 18 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 3790. O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas e sextas-feiras, sempre às 20h, e aos domingos, sempre às 10h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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