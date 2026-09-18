Industria de MS bate recorde com US$ 5,39 bilhões em exportações

As exportações de produtos industriais de Mato Grosso do Sul alcançaram US$ 5,39 bilhões entre janeiro e agosto de 2026, segundo o Observatório da Indústria da Fiems.
Este é o maior valor já registrado para o período na série histórica das exportações industriais do Estado, com crescimento de 5% na comparação com o mesmo intervalo do ano anterior.
Em agosto, a indústria respondeu por 72% das exportações de Mato Grosso do Sul, reafirmando seu papel como principal motor do comércio exterior estadual.
No mês, as exportações de produtos industriais somaram US$ 704,4 milhões, indicando crescimento de 3% na comparação com igual mês do ano passado e configurando o maior valor já registrado para um mês de agosto em toda a série histórica. Já no acumulado do ano, a indústria respondeu por 66% das exportações estaduais.
Grupos industriais que apresentaram maior participação nas receitas de exportação (janeiro a agosto/2026):
- Celulose e papel - US$ 2.155.504.374
- Complexo frigorífico - US$ 1.897.814.035
- Óleos vegetais e demais produtos de sua extração - US$ 580.541.370
- Açúcar e Álcool - US$ 272.403.882
- Extrativo Mineral - US$ 159.490.294
- Siderurgia, Metalurgia e Metalmecânica - US$ 125.265.289
- Couros e Peles - US$ 53.926.249
- Alimentos e Bebidas - US$ 45.433.990
- Demais produtos industriais - US$ 99.780.149
- Total - US$ 5.390.159.632
Participação dos principais grupos nas exportações da indústria de MS em 2026 (janeiro a agosto/2026):
Celulose e papel - 40%
Complexo frigorífico - 35%
Óleos vegetais e demais produtos de sua extração - 11%
Açúcar e Álcool - 5%
Extrativo Mineral - 3%
Siderurgia, Metalurgia e Metalmecânica - 2%
Alimentos e Bebidas - 1%
Couros e Peles - 1%
Demais produtos industriais - 2%
Principais compradores dos produtos industrializados de MS (janeiro a agosto/2026):
China - US$ 1.830.891.213
Estados Unidos - US$ 499.645.695
Países Baixos (Holanda) - US$ 333.452.843
Itália - US$ 291.951.721
Turquia - US$ 173.241.621
Índia - US$ 146.799.468
Chile - US$ 141.358.910
Argentina - US$ 121.682.962
Uruguai - US$ 110.665.269
Arábia Saudita - US$ 110.027.310
Principais grupos de produtos industriais exportados por MS (janeiro a agosto/2026):
Celulose e Papel
Pastas químicas de madeira (99,4%)
Complexo Frigorífico
Carnes desossadas congeladas de bovino (60%)
Carnes desossadas refrigeradas de bovino (17%)
Coxas com sobrecoxas de frango desossadas e congeladas (4%)
Óleos vegetais e demais produtos de sua extração
Bagaços e resíduos da extração do óleo de soja (43%)
Óleo bruto de soja (24%)
Farinhas e pellets da extração do óleo de soja (21%)
Açúcar e Álcool
Outros açúcares de cana (77%)
Álcool etílico com teor de água inferior a 1% (14%)