Inflação desacelera em Campo Grande e no Brasil

Preço dos alimentos influenciou no índice de junho - Marcelo Victor

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em Campo Grande foi de 0,12% no mês de junho, indicando desaceleração da inflação na capital de Mato Grosso do Sul.

No Brasil, o IPCA, que é o índice oficial da inflação do país, ficou em 0,21%, ligeiramente superior ao registrado na capital do estado.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que o maior impacto para o índice no mês passado veio do grupo “alimentos e bebidas”, enquanto o grupo “transportes” teve a maior queda na formação do índice. O grupo “saúde e cuidados pessoais” apresentou a maior variação de preços na capital.

Voltando ao grupo de alimentação e bebidas, itens como feijão carioca, mamão e cebola tiveram queda no mês passado, enquanto batata, leite longa vida, queijo e café subiram.

A alimentação fora de casa teve variação menos intensa em comparação ao mês anterior, contribuindo para uma estagnação no grupo de alimentos e bebidas.

Desaceleração

Com o IPCA divulgado nesta quarta-feira (10), a inflação em Campo Grande encerra o primeiro semestre de 2024 com um acumulado de 2,31%. O acumulado em 12 meses é de 4,15%. Na comparação com maio, o índice teve desaceleração de 0,42% para 0,12%.

No Brasil, também houve desaceleração: de 0,46% em maio para 0,21% em junho, e o semestre fechou com uma inflação acumulada de 2,48%. O acumulado em 12 meses é de 4,23%, conforme o IBGE.

Campo Grande:

Junho: 0,12%

Acumulado no ano (primeiro semestre de 2024): 2,31%

Acumulado em 12 meses: 4,15%

Brasil:

Junho: 0,21%

Acumulado no ano (primeiro semestre de 2024): 2,48%

Acumulado em 12 meses: 4,23%

