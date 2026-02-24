Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Seguro Social

INSS divulga calendário de pagamento de benefícios

A data do depósito varia de acordo com o dígito final do benefício de cada segurado

Karina Varjão

Karina Varjão

24/02/2026 - 14h00
O Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) divulgou o calendário oficial de pagamento das aposentadorias, pensões e demais benefícios referentes ao mês de fevereiro. As datas variam de acordo com o número final do benefício e a faixa de renda do beneficiado. 

Para os segurados que recebem o valor de até um salário mínimo, os depósitos iniciaram nesta segunda-feira (23) e seguem até os primeiros dias do mês de março. 

Já para os que recebem acima do valor mínimo nacional, os pagamentos são creditados a partir do dia 02 de março. 

As consultas dos depósitos podem ser feitas pelo aplicativo, pelo site Meu INSS ou pela Central de Atendimento 135. 

“A divulgação do calendário permite que aposentados e pensionistas se organizem financeiramente, especialmente em um período de maior pressão sobre o orçamento doméstico”, afirmou o Instituto em nota ao Correio do Estado. 

Confira a data do pagamento do seguro segundo o número final do benefício:

Para quem recebe até um salário mínimo

  • Final 1: 23/02
  • Final 2: 24/02
  • Final 3: 25/02
  • Final 4: 26/02
  • Final 5: 27/02
  • Final 6: 02/03
  • Final 7: 03/03
  • Final 8: 04/03
  • Final 9: 05/03
  • Final 0: 06/03

Para quem recebe acima do salário mínimo

  • Finais 1 e 6: 02/03
  • Finais 2 e 7: 03/03
  • Finais 3 e 8: 04/03
  • Finais 4 e 9: 05/03
  • Finais 5 e 0: 06/03

Na espera

Em Mato Grosso do Sul a fila de espera pela análise por algum benefício mais que dobrou em um ano, conforme o recorte mais recente divulgado. Enquanto em novembro de 2024 o número era de 16.749 pessoas esperando por algum tipo de auxílio, o volume alcançou 41.775 pessoas na fila em novembro do ano passado, um salto de 150%.

Nesse contexto de crescimento, entra em vigor a unificação das filas regionais em uma fila única nacional. A mudança, implementada no dia 13 de janeiro, permite que processos de Mato Grosso do Sul sejam analisados por servidores de qualquer parte do País, independentemente da agência de origem do pedido. A expectativa é de reduzir desigualdades regionais e acelerar a concessão de benefícios, sobretudo nos estados onde o tempo de espera é maior.

Em todo o Brasil, são mais de 2,9 milhões de beneficiários aguardando a análise por algum benefício entre aposentadorias, benefício por incapacidade temporária, pensões, entre outros. 

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2928, segunda-feira (23/02): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

24/02/2026 08h28

Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2928 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2,5 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 11 apostas ganhadoras, (R$ 5.827,95)
  • 4 acertos - 645 apostas ganhadoras, (R$ 113,59)
  • 3 acertos - 11.278 apostas ganhadoras, (R$ 3,24)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 9 apostas ganhadoras, (R$ 6.410,74)
  • 4 acertos - 624 apostas ganhadoras, (R$ 117,41)
  • 3 acertos - 11.692 apostas ganhadoras, (R$ 3,13)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2928 são:

Primeiro sorteio: 49 - 37 - 11 - 09 - 16 - 38

Segundo sorteio: 42 - 12 - 17 - 26 - 32 - 25

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2929

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 25 de fevereiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2929. O valor da premiação está estimado em R$ 2,7 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 6959, segunda-feira (23/02): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

24/02/2026 08h26

Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6959 da Quina na noite desta segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 600 mil.

Premiação

  • 5 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 585.589,90)
  • 4 acertos - 59 apostas ganhadoras, (R$ 4.253,68)
  • 3 acertos - 3.363 apostas ganhadoras, (R$ 71,07)
  • 2 acertos - 68.347 apostas ganhadoras, (R$ 3,49)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6959 são:

  • 27 - 54 - 07 - 12 - 49

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6965

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 24 de fevereiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 6965. O valor da premiação está estimado em R$ 600 mil.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

