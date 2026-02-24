INSS divulga calendário de pagamento de benefícios

O Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) divulgou o calendário oficial de pagamento das aposentadorias, pensões e demais benefícios referentes ao mês de fevereiro. As datas variam de acordo com o número final do benefício e a faixa de renda do beneficiado.
Para os segurados que recebem o valor de até um salário mínimo, os depósitos iniciaram nesta segunda-feira (23) e seguem até os primeiros dias do mês de março.
Já para os que recebem acima do valor mínimo nacional, os pagamentos são creditados a partir do dia 02 de março.
As consultas dos depósitos podem ser feitas pelo aplicativo, pelo site Meu INSS ou pela Central de Atendimento 135.
“A divulgação do calendário permite que aposentados e pensionistas se organizem financeiramente, especialmente em um período de maior pressão sobre o orçamento doméstico”, afirmou o Instituto em nota ao Correio do Estado.
Confira a data do pagamento do seguro segundo o número final do benefício:
Para quem recebe até um salário mínimo
- Final 1: 23/02
- Final 2: 24/02
- Final 3: 25/02
- Final 4: 26/02
- Final 5: 27/02
- Final 6: 02/03
- Final 7: 03/03
- Final 8: 04/03
- Final 9: 05/03
- Final 0: 06/03
Para quem recebe acima do salário mínimo
- Finais 1 e 6: 02/03
- Finais 2 e 7: 03/03
- Finais 3 e 8: 04/03
- Finais 4 e 9: 05/03
- Finais 5 e 0: 06/03
Na espera
Em Mato Grosso do Sul a fila de espera pela análise por algum benefício mais que dobrou em um ano, conforme o recorte mais recente divulgado. Enquanto em novembro de 2024 o número era de 16.749 pessoas esperando por algum tipo de auxílio, o volume alcançou 41.775 pessoas na fila em novembro do ano passado, um salto de 150%.
Nesse contexto de crescimento, entra em vigor a unificação das filas regionais em uma fila única nacional. A mudança, implementada no dia 13 de janeiro, permite que processos de Mato Grosso do Sul sejam analisados por servidores de qualquer parte do País, independentemente da agência de origem do pedido. A expectativa é de reduzir desigualdades regionais e acelerar a concessão de benefícios, sobretudo nos estados onde o tempo de espera é maior.
Em todo o Brasil, são mais de 2,9 milhões de beneficiários aguardando a análise por algum benefício entre aposentadorias, benefício por incapacidade temporária, pensões, entre outros.