Economia

Economia

INSS: R$ 1 bi já foram devolvidos a quem teve descontos ilegais

Acordo é feito pelo aplicativo Meu INSS ou agência dos Correios

Agência Brasil

11/08/2025 - 22h00
O Governo Federal já devolveu mais de R$ 1 bilhão a aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos em benefícios do INSS.

Ao todo, 1,6 milhão de pessoas já receberam o pagamento, feito de forma integral e com correção pela inflação, direto na conta do segurado.

Quem ainda não aderiu ao acordo pode fazer o pedido pelo aplicativo Meu INSS ou presencialmente em uma agência dos Correios.

O procedimento é gratuito, simples e não exige envio de documentos.

Podem participar beneficiários que sofreram descontos entre março de 2020 e março de 2025, inclusive quem já entrou na Justiça, desde que ainda não tenha recebido os valores.

A contestação pode ser feita até 14 de novembro deste ano, mas a adesão vai continuar disponível mesmo depois desse prazo.

 

Loterias

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2845, segunda-feira (11/08)

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

11/08/2025 19h17

Confira o concurso da Dupla-Sena

Confira o concurso da Dupla-Sena Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2845 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 11 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3 milhões.

Confira o resultado da Dupla-Sena de hoje!

Os números da Dupla Sena 2845 são:

Primeiro sorteio

  • 22 - 24 - 43 - 32 - 27 -23

Segundo sorteio

  • 39 - 32 - 03 - 30 - 05 - 42

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2846

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 13 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2846. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

Loterias

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 731, segunda-feira (11/08)

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

11/08/2025 19h10

Confira o concurso da Super Sete

Confira o concurso da Super Sete Foto/ Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 731 da Super Sete na noite desta segunda-feira, 11 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5,2 milhões.

Confira o resultado da Super Sete de hoje!

Os números da Super Sete 731 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 6
  • Coluna 2: 1
  • Coluna 3: 1
  • Coluna 4: 0
  • Coluna 5: 1
  • Coluna 6: 6
  • Coluna 7: 7

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 732

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 13 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 732. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 2,50.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

