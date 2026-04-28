IPCA-15 têm alta de 0,89% em abril, diz IBGE

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, o chamado IPCA-15 registrou alta de 0,89% em abril e ficou 0,45 ponto porcentual acima do resultado de março (0,44%).
Essa alta do índice em abril veio um pouco abaixo do piso das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, de avanço de 0,90%, com mediana de 0,98% e teto positivo de 1,11%
Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou na manhã desta terça-feira, 28, o IPCA-15 em 12 meses até abril subiu 4,37%, resultado também um pouco menor do que o piso, de aumento de 4,38%, com mediana de alta de 4,47% e teto de 4,60%.
Saúde e cuidados
Quanto aos gastos das famílias brasileiras com Saúde e cuidados pessoais passaram de uma elevação de 0,36% em março para uma alta de 0,93% em abril, com contribuição de 0,13 ponto porcentual para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) deste mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa do IPCA-15 foi de alta de 0,89% em abril.
As maiores pressões partiram dos itens de higiene pessoal (1,32%), produtos farmacêuticos (1,16%, após a autorização do reajuste de até 3,81% nos preços dos medicamentos a partir de 1º de abril) e plano de saúde (0,49%).
Habitação
Os gastos das famílias brasileiras com Habitação passaram de uma elevação de 0,24% em março para uma alta de 0,42% em abril, uma contribuição de 0,07 ponto porcentual para o IPCA-15 deste mês.
A energia elétrica residencial subiu 0,68% em abril, puxada pelos reajustes de 6,92% e 14,66% nas tarifas das concessionárias do Rio de Janeiro a partir de 15 de março.
"No mês, manteve-se a bandeira tarifária verde, sem custo adicional para os consumidores", lembrou o IBGE.
A taxa de água e esgoto avançou 0,24%, devido aos reajustes de 6,21% em uma das concessionárias em Porto Alegre em 23 de fevereiro e de 4,80% em Goiânia desde 1º de abril.