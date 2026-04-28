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Consumidor Amplo

IPCA-15 têm alta de 0,89% em abril, diz IBGE

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 do quarto mês de 2026 ficou 0,45 ponto porcentual acima do resultado de março (0,44%).

DA REDAÇÃO (COM ESTADÃO CONTEÚDO)

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28/04/2026 - 10h04
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Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, o chamado IPCA-15 registrou alta de 0,89% em abril e ficou 0,45 ponto porcentual acima do resultado de março (0,44%).

Essa alta do índice em abril veio um pouco abaixo do piso das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, de avanço de 0,90%, com mediana de 0,98% e teto positivo de 1,11%

Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou na manhã desta terça-feira, 28, o IPCA-15 em 12 meses até abril subiu 4,37%, resultado também um pouco menor do que o piso, de aumento de 4,38%, com mediana de alta de 4,47% e teto de 4,60%.

Saúde e cuidados

Quanto aos gastos das famílias brasileiras com Saúde e cuidados pessoais passaram de uma elevação de 0,36% em março para uma alta de 0,93% em abril, com contribuição de 0,13 ponto porcentual para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) deste mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa do IPCA-15 foi de alta de 0,89% em abril.

As maiores pressões partiram dos itens de higiene pessoal (1,32%), produtos farmacêuticos (1,16%, após a autorização do reajuste de até 3,81% nos preços dos medicamentos a partir de 1º de abril) e plano de saúde (0,49%).

Habitação

Os gastos das famílias brasileiras com Habitação passaram de uma elevação de 0,24% em março para uma alta de 0,42% em abril, uma contribuição de 0,07 ponto porcentual para o IPCA-15 deste mês.

A energia elétrica residencial subiu 0,68% em abril, puxada pelos reajustes de 6,92% e 14,66% nas tarifas das concessionárias do Rio de Janeiro a partir de 15 de março.

"No mês, manteve-se a bandeira tarifária verde, sem custo adicional para os consumidores", lembrou o IBGE.

A taxa de água e esgoto avançou 0,24%, devido aos reajustes de 6,21% em uma das concessionárias em Porto Alegre em 23 de fevereiro e de 4,80% em Goiânia desde 1º de abril.


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LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2917, segunda-feira (27/04): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

28/04/2026 08h15

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2917 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 27 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1 milhão.

Premiação

  • 20 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 1.511.468,01)
  • 19 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 63.688,15)
  • 18 acertos - 56 apostas ganhadoras, (R$ 2.132,41)
  • 17 acertos - 541 apostas ganhadoras, (R$ 220,73)
  • 16 acertos - 2988 apostas ganhadoras, (R$ 39,96)
  • 15 acertos - 12608 apostas ganhadoras, (R$ 9,47)
  • 0 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 95.532,25)

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2917 são:

  • 99 - 85 - 51 - 03 - 04 - 20 - 31 - 09 - 27 - 95 - 90 - 42 - 44 - 98 - 07 - 17 - 47 - 05 - 23 - 65

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2918

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 29 de abril, a partir das 21 horas, pelo concurso 2918. O valor da premiação está estimado em R$ 500 mil.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3671, segunda-feira (27/04): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

28/04/2026 08h12

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Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Foto: Reprodução Agência Brasil

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3671 da Lotofácil na noite desta segunda-feira, 27 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - Não houve acertador
  • 14 acertos - 218 apostas ganhadoras, (R$ 2.245,17)
  • 13 acertos - 7877 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 96714 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 529950 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3671 são:

  • 15 - 09 - 17 - 06 - 10 - 03 - 18 - 04 - 13 - 12 - 05 - 21 - 01 - 07 - 16 

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3680

O próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 28 de abril, a partir das 21 horas, pelo concurso 3680. O valor da premiação está estimado em R$ 5 milhões.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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