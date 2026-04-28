IPCA-15 têm alta de 0,89% em abril, diz IBGE

LOTERIAS

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2917 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 27 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1 milhão.

Premiação

20 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 1.511.468,01)

1 aposta ganhadora, (R$ 1.511.468,01) 19 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 63.688,15)

3 apostas ganhadoras, (R$ 63.688,15) 18 acertos - 56 apostas ganhadoras, (R$ 2.132,41)

56 apostas ganhadoras, (R$ 2.132,41) 17 acertos - 541 apostas ganhadoras, (R$ 220,73)

541 apostas ganhadoras, (R$ 220,73) 16 acertos - 2988 apostas ganhadoras, (R$ 39,96)

2988 apostas ganhadoras, (R$ 39,96) 15 acertos - 12608 apostas ganhadoras, (R$ 9,47)

12608 apostas ganhadoras, (R$ 9,47) 0 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 95.532,25)

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2917 são:

99 - 85 - 51 - 03 - 04 - 20 - 31 - 09 - 27 - 95 - 90 - 42 - 44 - 98 - 07 - 17 - 47 - 05 - 23 - 65

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2918

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 29 de abril, a partir das 21 horas, pelo concurso 2918. O valor da premiação está estimado em R$ 500 mil.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples.

O apostador marca entre 50 números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 50 números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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