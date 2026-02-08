Isenta do IPTU em Campo Grande, JBS investe US$ 150 milhões no Omã

Câmara Municipal aprovou em dezembro e a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), sanciona hoje (16) lei que autoriza a concessão de incentivos à JBS S/A, no âmbito do Prodes - Gerson Oliveira/Correio do Estado

Iniciativa que envolve um investimento total de US$ 150 milhões, a JBS anunciou a criação de uma plataforma multiproteínas em Omã, no Oriente Médio, voltada à produção de carne bovina, aves e cordeiro, enquanto em Campo Grande a gigante usufrui da isenção da base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano concedida pelo Executivo de Campo Grande.

O novo investimento anunciado inclui a aquisição de 80% de uma holding de alimentos em joint venture com a Oman Food Capital (OFC) e os recursos necessários para colocar as fábricas em operação.

Cabe destacar, aOFC é o braço de investimentos em alimentos e agronegócio da Oman Investment Authority (OIA). Segundo o CEO global da empresa, Gilberto Tomazoni, o projeto marca a expansão da presença da companhia na região e reforça a estratégia de diversificação geográfica e de proteínas.

"Estamos falando de uma região com cerca de 2 bilhões de consumidores em seu entorno, que apresenta crescimento e aumento de renda", afirmou.

Esse hub consolidará duas unidades industriais no país:

uma planta integrada de aves e

uma unidade voltada ao processamento de bovinos e ovinos.

Quando operarem em plena capacidade, essas plantas poderão processar cerca de 600 mil frangos por dia, bem como cerca de mil bovinos e 5 mil cordeiros diariamente, alcançando capacidade industrial estática estimada em mais de 300 mil toneladas por ano, considerando todas as proteínas.

Os aportes serão direcionados principalmente à conclusão da planta de aves da ANamaa, localizada na região de Ibri, e à unidade de processamento de carne bovina e cordeiro da Al Bashayer, em Thumrait. A expectativa da companhia é iniciar a produção de carne bovina e ovina em cerca de seis meses, enquanto a operação de aves deverá começar em aproximadamente 12 meses.

A companhia estima que esse novo hub multiproteínas gere mais de 3 mil empregos diretos nos próximos cinco anos em Omã. O projeto também reforça a estratégia de posicionar o país como uma plataforma de produção halal para exportação regional, alinhada à Visão 2040 do Sultanato de Omã, além de fortalecer o desenvolvimento econômico local.

Com a nova operação, a JBS passará a contar com atividades em 26 países distribuídos por cinco continentes, ampliando sua presença global e a construção de plataformas produtivas locais em mercados estratégicos.

Isenta em MS

Recentemente, em 16 de janeiro deste ano, a gigante JBS conseguiu isenção da base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano concedida pelo Executivo de Campo Grande.

Conforme o texto publico hoje (16) no Diogrande, a Câmara Municipal aprovou - em dezembro, como bem acompanha o Correio do Estado - e a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), sancionou a lei que autoriza a concessão de incentivos, com encargos, à empresa JBS S/A, no âmbito do Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande (Prodes).

Vale lembrar que, até agosto de 2024 quase 70% dos trabalhadores da J&F Investimentos trabalhavam nas fábricas da JBS, que leva o nome do fundador José Batista Sobrinho e é considerada a maior empresa de proteínas do mundo.

Pelo decreto, o Poder Executivo da Capital fica autorizado a conceder incentivos que passam inclusive pela isenção de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN incidente sobre as obras de construção civil do empreendimento incentivado, localizado na Rodovia BR 060, Km 398,94, parcelamento do Bairro Jardim Tarumã.

Estabelece também a isenção da base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano por nove anos, além de Incentivo adicional de redução de 50% da base de cálculo do IPTU, pelo período de 12 meses, incidente por desenvolver quatro projetos sustentáveis, sendo dois voltados para o desenvolvimento ambiental e dois voltados ao desenvolvimento social.

"Para a efetivação dos incentivos de que trata este artigo, os encargos, principais e acessórios, a serem cumpridos pela beneficiária e pelo Poder Executivo, deverão constar no Termo de Adesão e Compromisso a ser assinado pelos partícipes, tendo os benefícios validade a partir da assinatura do termo e de parecer favorável da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz)", cita o parágrafo único do terceiro artigo do decreto.

Além disso, a isenção define que a mão de obra contratada seja selecionada com intermédio da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat), bem como aderir ao Selo de Compromisso com a Igualdade de Gênero (CIG).



