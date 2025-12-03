Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Sorte

Apostador de MS bate na trave e leva R$22 mil na Mega-Sena

Ele acertou cinco das seis dezenas sorteadas no último sorteio da Mega

Karina Varjão

Karina Varjão

03/12/2025 - 16h30
Continue lendo...

Um jogador de Sete Quedas, município a 469 quilômetros ao sul de Campo Grande, acertou cinco das seis dezenas sorteadas no jogo da Mega Sena e levou para casa o valor de R$ 22.485,09. 

Ele ficou a um número de levar o prêmio maior, que não teve ganhador, acumulando para R$ 8 milhões para o próximo concurso.

A aposta foi feita na Lotérica Ki-Sorte, localizada na Rua Monteiro Lobato, 271. O jogador fez uma aposta simples de forma presencial, no valor de R$5. 

Além dele, outros 47 apostadores de todo o Brasil também levaram o montante para casa e outras 2.672 apostas fizeram quatro acertos, levando R$ 665,80 cada. 

O concurso realizado foi o 2946 e foi realizado na noite de ontem (2), com os números 17 - 54 - 13 - 49 - 04 - 21 .

 

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2950

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no quinta-feira, 4 de dezembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2950. O valor da premiação está estimado em R$ 8 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Economia

MS terá R$ 3,1 bilhões do FCO em 2026, maior volume da história

Metade do montante será aplicado no setor empresarial, abrangendo indústria, comércio, serviços

03/12/2025 12h00

Reunião foi realizada no edifício-sede do Banco do Brasil, em Brasília

Reunião foi realizada no edifício-sede do Banco do Brasil, em Brasília Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Mato Grosso do Sul terá em 2026 o maior volume de recursos do Financiamento do Centro-Oeste  (FCO) já destinado ao Estado: R$ 3,1 bilhões. A programação foi aprovada nesta terça-feira (2), durante a 25ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do Centro-Oeste, em Brasília.

Metade do montante será aplicado no setor empresarial, abrangendo indústria, comércio, serviços e turismo, enquanto a outra metade será destinada às atividades rurais.

Segundo o secretário Jaime Verruck, a divisão equilibra as demandas do campo e dos segmentos urbanos.

Ele destacou que o FCO já aplicou mais de R$ 2,7 bilhões em 2025 e continuará decisivo para financiar projetos produtivos em todo o Estado.

Verruck afirmou que Mato Grosso do Sul inicia 2026 com capacidade ampliada de investimento e regras atualizadas para setores estratégicos. Na área rural, permanece a taxa de juros em torno de 8,5% ao ano.

No setor empresarial, as taxas podem chegar a 16%, ponto que segue como reivindicação do governo estadual para redução ou equalização.

“O governador Eduardo Riedel e o vice-governador Barbosinha têm defendido com firmeza a necessidade de reduzir os juros empresariais ou equalizá-los às taxas rurais. Isso é essencial para manter o ritmo de expansão da indústria e dos serviços”, afirmou.

Entre as deliberações aprovadas pelo Condel está a ampliação do prazo de financiamento para armazenagem, que passa a ser de até 15 anos, com carência de 5 anos.

A medida busca acelerar a expansão de estruturas e reduzir o déficit identificado em estudos técnicos. Outro ponto é a redução do valor mínimo para acesso aos recursos do FDCO, que passa de R$ 20 milhões para R$ 10 milhões, ampliando o alcance da linha.

Também foi reforçado o microcrédito produtivo orientado, que contará com mais de R$ 1,5 bilhão para micro e pequenas empresas urbanas e rurais.

“O importante é que os recursos estejam disponíveis e sejam efetivamente aplicados. Nosso compromisso, junto ao Conselho Deliberativo Estadual, é garantir que 100% desse montante chegue ao produtor, ao empresário e às iniciativas que impulsionam a economia sul-mato-grossense”, concluiu Verruck.

As ações se somam às linhas já consolidadas, como FCO Mulher, FCO Sustentabilidade e FCO Verde, voltada à recuperação de pastagens degradadas.

reajuste

Conta de água ficará 4,49% mais cara a partir de janeiro em Campo Grande

Revisão tarifária dos serviços públicos de água e esgotamento sanitário foi homologada pela Agereg

03/12/2025 10h31

Conta de água ficará mais cara a partir de 3 de janeiro

Conta de água ficará mais cara a partir de 3 de janeiro Foto: Arquivo

Continue Lendo...

Aconta de água ficará 4,49% mais cara em Campo Grande, a partir do dia 3 de janeiro de 2026. A revisão tarifária dos serviços públicos de água e esgotamento sanitário foi homologada pela Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg) e publicada no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (3).

A revisão tarifária é prevista no contrato de concessão dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Conforme a publicação, fica aprovada a aplicação do percentual de 4,49% para o reajuste a partir de 3 de janeiro de 2026, bem como a aplicação do percentual de 0,16% para a revisão tarifária a partir de 3 de janeiro.

Os procedimentos comerciais a serem adotados pela concessionária Águas Guariroba para aplicação do aumento deverão ser determinados pela Agereg através de atos normativos.

Com a revisão, os serviços públicos de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, de responsabilidade da Águas Guariroba passarão a ter novos valores.

Quanto a tarifa de água, os novos valores fixos serão:

  • Tarifa social fixa passa dos atuais R$ 8,61 para R$ 9,01;
  • Tarifa fixa residencial passa de R$ 18,99 para R$ 19,87;
  • A tarifa fixa comercial aumenta de R$ 28,80 para R$ 30,14;
  • Tarifa fixa industrial de R$ 45,27 para R$ 47,38;
  • Tarifa fixa do poder público aumenta de R$ 96,09 para R$ 100,56.

Com relação as taxas por faixa de consumo, o custo será de R$ 8,03 de a 1 a 10 m³, chegando a R$ 18,75 acima de 50 m³, na tarifa residencial.

Já a conta de esgoto terá as mesmas taxas fixas que as de águas, mas os valores por metro cúbico consumido ficarão entre R$ 5,62 a R$ 13,13 na taxa residencial e de R$ 7,76 a R$ 15,88 na comercial, dependendo da faixa de consumo.

Confira a estrutura tarifária na tabela abaixo:

 

ESTRUTURA TARIFÁRIA
Valores em R$ / m³
CATEGORIA FAIXA DE CONSUMO TARIFA DE ÁGUA TARIFA DE ESGOTO

 

Tarifa Social

Tarifa fixa

9,01

Até 20m³

3,65

2,56

 

 

 

 

 

Residencial

Tarifa fixa

19,87

1 a 10 m³

8,03

5,62

11 a 15 m³

10,28

7,20

16 a 20 m³

10,46

7,32

21 a 25 m³

11,57

8,10

26 a 30 m³

14,23

9,96

31 a 50 m³

17,02

11,91

Acima de 50 m³

18,75

13,13

 

Comercial

Tarifa fixa

30,14

1 a 10 m³

11,09

7,76

Acima de 10 m³

22,69

15,88

 

Industrial

Tarifa fixa

47,38

1 a 10 m³

17,31

12,12

Acima de 10 m³

33,33

23,33

 

Poder Público

Tarifa fixa

100,56

1 a 20 m³

10,06

7,04

Acima de 20 m³

41,78

29,25

 

Poder Público Municipal

Tarifa fixa

100,56

1 a 20 m³

8,09

5,66

Acima de 20 m³

10,89

7,62

Privatização

O serviço de água e esgoto da Capital foi privatizado no ano de 2000, por um período de 30 anos, quando o prefeito era André Puccinelli. Mas, 12 anos depois, já na gestão de Nelsinho Trad, o contrato foi prorrogado por mais três décadas e agora só acaba em 2060. 

 

