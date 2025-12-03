Apostador de MS bate na trave e leva R$22 mil na Mega-Sena

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Um jogador de Sete Quedas, município a 469 quilômetros ao sul de Campo Grande, acertou cinco das seis dezenas sorteadas no jogo da Mega Sena e levou para casa o valor de R$ 22.485,09.

Ele ficou a um número de levar o prêmio maior, que não teve ganhador, acumulando para R$ 8 milhões para o próximo concurso.

A aposta foi feita na Lotérica Ki-Sorte, localizada na Rua Monteiro Lobato, 271. O jogador fez uma aposta simples de forma presencial, no valor de R$5.

Além dele, outros 47 apostadores de todo o Brasil também levaram o montante para casa e outras 2.672 apostas fizeram quatro acertos, levando R$ 665,80 cada.

O concurso realizado foi o 2946 e foi realizado na noite de ontem (2), com os números 17 - 54 - 13 - 49 - 04 - 21 .

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2950

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no quinta-feira, 4 de dezembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2950. O valor da premiação está estimado em R$ 8 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

