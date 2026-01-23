Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Especialista explica

Lei federal autoriza pagamento de bens de servidores "congelados" durante a pandemia

Para a advogada Juliane Penteado, o direito traz impactos positivos, como a revisão de valores em aposentadorias já concedidas

Karina Varjão

Karina Varjão

23/01/2026 - 16h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva sancionou na última semana a Lei Complementar 226/2026, que autoriza os estados brasileiros a realizarem pagamentos retroativos a servidores de valores congelados durante o período da pandemia da covid-19. 

Os pagamentos são referentes ao período entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021.

A nova lei sancionada neste mês altera dispositivos da Lei Complementar 173/2020, que liberou auxílios financeiros a estados e municípios do País durante a pandemia em troca do congelamento de despesas e a proibição de reajustes salariais e contagem de tempo para benefícios como anuênios e quinquênios até o final de 2021. 

Na época, o objetivo da Lei foi a de estabelecer um programa de auxílio financeiro da União, garantindo recursos para a saúde, assistência social e outras áreas essenciais, mas impôs restrições aos gastos públicos, influenciando diretamente os servidores. 

A nova lei, além de trazer de volta os benefícios congelados durante o período, também:

  • restabelece a contagem de tempo de serviço prestado entre o período de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, tempo que havia sido congelado no início da pandemia para fins de progressão e vantagens funcionais; 
  • autoriza o pagamento retroativo de benefícios relacionados a esse período, como os anuênios, triênios, quinquênios, sexta-parte e licença-prêmio, desde que o ente federativo (União, estado ou município) tenha decretado calamidade pública na época e disponha de orçamento para normatização local;
  • assegura que servidores aposentados com direito à paridade também possam ter seus pagamentos corrigidos se o restabelecimento do tempo de serviço altere as parcelas de sua aposentadoria. 

"Não há qualquer criação de despesa a mais, não há impacto, porque tudo isso estava previsto (...). É um critério de justiça descongelar oficialmente [os pagamentos], porque descongelado extra-oficialmente já acontece pelo Brasil inteiro; 24 estados já descongelaram, já têm essa possibilidade. (...) Basicamente, é o pessoal da educação que está aguardando essa iniciativa para que tenha direito", disse o relator da lei Arns na ocasião. 

Para a especialista em direito previdenciário, a advogada Juliane Penteado, o impacto é significativo. 

"A recomposição desse tempo interfere diretamente no cumprimento de requisitos para aposentadoria, nas regras de transição, nos pedágios e, sobretudo, no valor dos proventos, especialmente para aqueles que possuem direito à integralidade e à paridade. Além disso, a autorização para o pagamento retroativo de vantagens por tempo de serviço pode repercutir na base de cálculo da remuneração e ensejar a revisão de aposentadorias já concedida", ressalta.

Na prática 

O fim do congelamento de 583 dias de tempo de serviço dá aos servidores o direito de antecipar progressões e aquisições de vantagens que estavam travadas há mais de três anos. 

Por exemplo, se a partir do dia 13 de janeiro, quando a lei começou a ser aplicada, o servidor ou servidora tenha conseguido completar tempo para um quinquênio, deverá ser acrescido 5% ao seu salário. O mesmo vale para o recálculo da licença-prêmio. 

Para os aposentados com paridade, o benefício somente será estendido se, antes de fechar a contagem de tempo de serviço para a aposentadoria, faltasse de um a 583 dias para terem direito a mais um quinquênio, sexta-parte ou licença-prêmio. 

Segundo Juliane, a nova lei também cria base legal para que entes federativos regularizem pagamentos que estavam sendo feitos de forma judicial ou sem amparo normativo. A aplicação da lei dependerá da regulamentação local e da disponibilidade financeira de cada lugar, mas o direito foi restabelecido de forma nacional. 

"No campo previdenciário, essa mudança exige atenção redobrada: servidores ativos e aposentados devem reavaliar seus cálculos, seu planejamento previdenciário e, quando necessário, buscar a revisão administrativa ou judicial de seus direitos. A Lei do Descongela não cria privilégios, mas reafirma um princípio básico: o tempo efetivamente trabalhado deve ser reconhecido para todos os efeitos legais", finaliza a especialista.

Quem tem direito?

A Lei Complementar 226 explica que os direitos aos benefícios congelados se estende aos servidores federais, estaduais e municipais, desde que tenha sido decretado estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19. 

Em Mato Grosso do Sul, essa condição foi decretada no dia 19 de março de 2020 e reconhecida pelo governo federal do dia 8 de abril de 2020, em decorrência ao avanço da doença do Estado. 

A medida suspendeu medidas de ajuste nas contas públicas, como forma de aumentar os gastos voltados à disseminação do vírus e atender aos pacientes, como previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 

Ao longo dos cinco anos após o registro da primeira morte por Covid-19 no Estado, outros 11.342 sul-mato-grossenses faleceram em decorrência da doença. No Brasil, são pelo menos 7.090.480 mortes desde o início da pandemia.

Quanto aos casos, foram confirmados 639.570 em Mato Grosso do Sul. 


 

PARCERIA HISTÓRICA

Acordo UE-Mercosul pode trazer compensações para setor leiteiro e mais

Nelsinho Trad aponta criação de subcomissão na Comissão das Relações Exteriores, para analisar a tramitação e identificar questões que possam trazer prejuízos a determinados setores

23/01/2026 12h00

Compartilhar

"E pode ter certeza que outros setores vão aparecer, então já estamos nos antecipando justamente para ser proativo e resolutivo", diz Nelsinho.  Arquivo/Correio do Estado/Paulo Ribas

Continue Lendo...

Presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trad (PSD-MS) indicou em rede nacional nesta sexta-feira (23) que o acordo entre União Europeia (UE) e o Mercosul podem render novas compensações para setores nacionais que forem diretamente prejudicados, como o leiteiro, por exemplo, com a nova parceria que parece cada vez mais próxima de sair do papel. 

Conforme esclarecido pelo parlamentar campo-grandense, que até ontem (22) cumpria agendas ligadas à viabilização do acordo UE-Mercosul, caberá aos senadores conduzir o processo a partir do momento que a matéria sair do Executivo e for enviada ao Legislativo, o que já "aquece" a conversa entre os poderes. 

"Se observar o placar da votação que aconteceu no parlamento europeu, é realmente algo que está muito dividido. Foram 334 votos contra o acordo, 324 a favor e 11 abstenções. Assim como tem gente que não quer, tem muita gente que quer. Isso se reflete exatamente agora naquilo que nós do Parlamento podemos fazer", disse Nelsinho em entrevista ao "Em Ponto" no canal GloboNews. 

Nelsinho Trad afirma que será criada agora uma subcomissão no âmbito da Comissão das Relações Exteriores, que servirá para analisar mais precisamente a tramitação e identificar questões que possam trazer prejuízos a determinados setores. 

"Tanto da indústria quanto do agro, para a gente poder fazer as nossas interlocuções, porque não se pode emendar esse acordo. Ou você vota sim, ou vota não. O setor que já chegou até a mim, o do leite, vai ter problema", diz. 

Em complemento, ele cita que a intenção por trás da subcomissão será justamente reorganizar esse setor com o Ministério da Agricultura, para entender quais as compensações que eles poderão ter para não saírem "tão prejudicados". 

"E pode ter certeza que outros setores vão aparecer, então já estamos nos antecipando justamente para ser proativo e resolutivo", completa Nelsinho. 

"Acordo travado"

Frente ao contexto de que as tratativas internas possam ocorrer logo, Nelsinho aponta já ter contatado os presidentes da Câmara e do Senado, deputado Hugo Mota e senador Davi Alcolumbre respectivamente, para alinhar o consenso a respeito da importância do acordo tanto para o Brasil como para demais países do Mercosul. 

Diante da ida do acordo comercial em recurso à Justiça, por parte do parlamento europeu, a votação da parceria precisou ser adiada, o que o senador indica, de certa forma, não ser problema, cogitando inclusive a possibilidade de retornar à Europa para "vencer resistências".

"A divergência em parlamentos é natural, ela é dinâmica e constante. Na nossa avaliação, faltou um cuidado maior de quem estava a favor para poder fazer a ingerência, falando no linguajar popular, a 'boca de urna certa' para se votar a favor deste acordo", comentou. 

O senador indica ainda o que chamou de "ânimo positivo" por parte do Governo Federal, percebido por Nelsinho através do vice-presidente Geraldo Alckmin, tendo em vista que o acordo entre União Europeia e Mercosul deverá representar um incremento nas questões econômicas, na geração de emprego e renda "para aquele que está lá na ponta", disse. 

Nelsinho ainda lembra que determinados pontos do acordo entram em vigor assim que as tramitações chegarem ao fim, enquanto outros começam com a vigência e terceiros em um prazo ainda maior, o que indica a complexidade da estruturação dessa parceria. 

"São dois blocos de países, 27 de um lado e quatro do outro, que precisa realmente de um acompanhamento mais intenso. Vamos deliberar na primeira reunião da Comissão de Relações Exteriores para isso. Países outros da América Latina envolvidos, Uruguai, Argentina e Paraguai, também estão com esse mesmo propósito que nós aqui no Brasil estamos tendo", afirma. 

Por fim, ele aponta que inclusive esses países estudam possíveis sessões extraordinárias para tramitar o acordo de forma célere, com o intuito de ser o primeiro país a aprovar e, de pronto, temporariamente passar a valer alguns dos requisitos". 

 

Assine o Correio do Estado

EM 5 ANOS

Receita destina R$ 120 milhões de mercadorias apreendidas a entidades sociais

Principais produtos doados são perfumes, celulares, roupas, calçados, brinquedos e veículos

23/01/2026 11h45

Compartilhar
Delegados e Maria Olga Mandetta, presidente da Casa da Amizade do Brasil

Delegados e Maria Olga Mandetta, presidente da Casa da Amizade do Brasil Divulgação/Receita Federal

Continue Lendo...

Receita Federal destinou R$ 120 milhões em mercadorias apreendidas a entidades sociais e órgãos públicos, nos últimos cinco anos, em Mato Grosso do Sul.

Em 2021, o valor dos produtos doados foi de R$ 10,9 milhões. Em 2022, R$ 12,1 milhões. Em 2023, R$ 31 milhões. Em 2024, o total foi de R$ 10,9 milhões. O ano de 2025 registrou recorde histórico, com R$ 54,7 milhões de mercadorias doadas.

Delegados e Maria Olga Mandetta, presidente da Casa da Amizade do BrasilDelegados da Receita Federal em Campo Grande, Zumilson Custódio da Silva (titular) e Henry Tamashiro de Oliveira (adjunto), com Mirella Ballatore, presidente da Associação de Mulheres com Deficiência de Mato Grosso do Sul

Os produtos doados partem da Delegacia da Receita Federal em Campo Grande e das alfândegas de Ponta Porã, Corumbá e Mundo Novo.

Os principais produtos doados são:

  • veículos (ônibus e utilitários)
  • aparelhos eletroeletrônicos
  • equipamentos hospitalares
  • perfumes
  • celulares
  • roupas
  • calçados
  • brinquedos
  • acessórios diversos

Vale ressaltar que as mercadorias apreendidas têm quatro destinações possíveis: leilão, destruição, incorporação por órgãos públicos ou doação a entidades sem fins lucrativos.

Algumas das instituições filantrópicas e órgãos públicos atendidos pela Receita Federal são Hospital do Câncer Alfredo Abrahão, Ismac, Tribula de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), Polícia Militar Ambiental (PMA), Associação de Pais e Amigos do Autista de Campo Grande (AMA-MS), Hospital São Julião, Associação Pestalozzi, Associação Abrec MS, Conselho da Comunidade e a Comunidade Fazenda da Esperança, Associação de Mulheres com Deficiência de MS, Casa da Amizade Brasil, Movimento de Associadas Gestantes e Mulheres em Ação (Magma), entre outros.

Os órgãos da administração pública direta, autarquias, fundações públicas e Organizações da Sociedade Civil (OSC), como entidades privadas sem fins lucrativos, sociedades cooperativas assistenciais e organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos, podem receber doações de mercadorias apreendidas. Empresas públicas e sociedades de economia mista não podem ser contempladas.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Evento reúne 60 brechós com 30 mil itens a partir de R$ 2,00
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Evento reúne 60 brechós com 30 mil itens a partir de R$ 2,00

2

Ciúme, rastreamento e assassinato: como foi a tragédia na Luigi Salgados
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Ciúme, rastreamento e assassinato: como foi a tragédia na Luigi Salgados

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6934, quinta-feira (22/01)
LOTERIAS

/ 21 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6934, quinta-feira (22/01)

4

Gaeco vê fraudes em licitação e mira prisão de seis envolvidos
INTERIOR | MS

/ 2 dias

Gaeco vê fraudes em licitação e mira prisão de seis envolvidos

5

Dono da Luigi Salgados é sepultado em Campo Grande após tragédia
ÚLTIMO ADEUS

/ 1 dia

Dono da Luigi Salgados é sepultado em Campo Grande após tragédia

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 17 horas

Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
Produtividade fracionada
Exclusivo para Assinantes

/ 15/01/2026

Produtividade fracionada