Lideranças políticas estão articulando "cirurgicamente" estratégias na for... Leia na coluna de hoje

Eleanor Roosevelt - diplomata americana

Não é suficiente falar sobre a paz. É preciso acreditar nela. E não basta acreditar nela. É preciso trabalhar para alcançá-la”.

Felpuda

Lideranças políticas estão articulando “cirurgicamente” estratégias na formação das chapas para deputados estaduais e federais, com especial atenção às vagas do Senado. No grupo de apoio ao governador Eduardo Riedel, que vai para a reeleição, a segunda vaga ao Senado está igual brincadeira da “dança das cadeiras”, com muita gente querendo. Mas, para os desavisados, um alerta: muita água vai ainda rolar sob a ponte, ou seja, muita coisa vai acontecer até as convenções partidárias, que acontecerão entre 25 de julho e 25 de agosto. Portanto...

Topo

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, da UFMS, alcançou o 1º lugar no ranking das instituições mais elogiadas do Poder Executivo Federal, conforme consta no “Painel Resolveu?”, da Controladoria-Geral da União (CGU).

Mais

Assim como ocorreu em 2021, 2022 e 2024, o Humap novamente liderou o ranking de elogios em 2025, em razão do elevado número de registros realizados por meio da Ouvidoria. A administração é feita pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.

Dr. Ronaldo Perches Queiroz, mudando de idade hoje

Calados

Nos meios políticos, estranha-se o silêncio da base aliada da prefeita Adriane Lopes, que perdurou por praticamente todo o primeiro ano da administração sem que houvesse ação mais defensiva aos ataques sofridos pela gestora. A opinião é que teria faltado posição mais firme para se contrapor às críticas, mostrando o que teria sido feito de benefício para Campo Grande. Ficou tudo na base do “quem cala, consente”

Lado

O Podemos, que não se coloca como partido dos campos da esquerda ou direita e se diz independente, deverá ficar no palanque de Eduardo Riedel em 2026, segundo alguns políticos que avaliam o cenário da futura disputa eleitoral. Lembram que a sigla havia se tornado “um braço” do time do governador, tanto é que em várias oportunidades o deputado estadual Pedro Caravina, que foi secretário da Casa Civil, esteve presente em reuniões da legenda com lideranças de outras agremiações partidárias.

Sim

Total de 48 projetos de lei de autoria do Executivo estadual foi aprovado em 2025 pela Assembleia Legislativa de MS. A informação é do deputado Londres Machado, líder do governo do Estado. Segundo ele, o comando de cada bancada e bloco mostrou-se receptivo à importância das propostas. O governo tem como oposição apenas os três deputados do PT e um do PL.

ANIVERSARIANTES

*Colaborou Tatyane Gameiro