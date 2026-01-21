Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Diálogo

Lideranças políticas estão articulando "cirurgicamente" estratégias na for... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (21)

Felpuda

21/01/2026 - 00h01
Eleanor Roosevelt - diplomata americana

Não é suficiente falar sobre a paz. É preciso acreditar nela. E não basta acreditar nela. É preciso trabalhar para alcançá-la”.

Felpuda

Lideranças políticas estão articulando “cirurgicamente” estratégias na formação das chapas para deputados estaduais e federais, com especial atenção às vagas do Senado. No grupo de apoio ao governador Eduardo Riedel, que vai para a reeleição, a segunda vaga ao Senado está igual brincadeira da “dança das cadeiras”, com muita gente querendo. Mas, para os desavisados, um alerta: muita água vai ainda rolar sob a ponte, ou seja, muita coisa vai acontecer até as convenções partidárias, que acontecerão entre 25 de julho e 25 de agosto. Portanto...

Topo

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, da UFMS, alcançou o 1º lugar no ranking das instituições mais elogiadas do Poder Executivo Federal, conforme consta no “Painel Resolveu?”, da Controladoria-Geral da União (CGU).

Mais

Assim como ocorreu em 2021, 2022 e 2024, o Humap novamente liderou o ranking de elogios em 2025, em razão do elevado número de registros realizados por meio da Ouvidoria. A administração é feita pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.

Dr. Ronaldo Perches Queiroz, mudando de idade hoje

Calados

Nos meios políticos, estranha-se o silêncio da base aliada da prefeita Adriane Lopes, que perdurou por praticamente todo o primeiro ano da administração sem que houvesse ação mais defensiva aos ataques sofridos pela gestora. A opinião é que teria faltado posição mais firme para se contrapor às críticas, mostrando o que teria sido feito de benefício para Campo Grande. Ficou tudo na base do “quem cala, consente”

Lado

O Podemos, que não se coloca como partido dos campos da esquerda ou direita e se diz independente, deverá ficar no palanque de Eduardo Riedel em 2026, segundo alguns políticos que avaliam o cenário da futura disputa eleitoral. Lembram que a sigla havia se tornado “um braço” do time do governador, tanto é que em várias oportunidades o deputado estadual Pedro Caravina, que foi secretário da Casa Civil, esteve presente em reuniões da legenda com lideranças de outras agremiações partidárias.

Sim

Total de 48 projetos de lei de autoria do Executivo estadual foi aprovado em 2025 pela Assembleia Legislativa de MS. A informação é do deputado Londres Machado, líder do governo do Estado. Segundo ele, o comando de cada bancada e bloco mostrou-se receptivo à importância das propostas. O governo tem como oposição apenas os três deputados do PT e um do PL.

ANIVERSARIANTES

Camila Chinaglia Maiolino,
Carlos Bobadilla Garcia,
Natália Rios Godoy Trad,
Yosichico Tomari,
Antônio Perez Filho (Toninho),
Adão Cezar de Souza Mendonça,
Eduardo Ferreira da Cunha,
Ito Miyahira,
Anderson Ribeiro da Cruz,
Thalita Caixeta Arakaki,
Leandro Buceli Zandona,
Necia Ines Candido da Silva,
Marco Antonio Novaes Nogueira,
Hugo Vinicius Aravites Fornari,
Ana Paula Castilho da Cruz,
Márcio Flávio Carmo Pires,
Danyeli Ayumi Sotoma Arguelo,
Jacqueline Hildebrand Romero,
Luiz Antonio Cese,
Marcio Augusto da Rosa,
Jaqueline Ayako Furucho,
Ninfa Risoleida da Silva Santos,
Dra. Sônia Maria Medeiros,
Rubiney Aparecido Kruki Ferraz,
Maristela Bronel Corrêa,
Dr. João Santana de Mello Filho,
Yonne Alves Corrêa Stefanini,
Kika Haralampidis Costa,
Cristina Maria Horwath,
Pedro Sérgio Lima Ortale,
Maria Inês Buchara de Alencar,
Dalton de Souza Lima,
Inês Lopes Chaves,
Solênia Coelho Oliveira,
Ana Paula Medeiros Cubel,
Vera Lúcia Alves Dutra,
Natcha Costa Marques,
Avany Ramires,
Roberto Dias de Andrade,
Mari Corrêa Lopes,
Danilo Giraldo,
Áttila Teixeira Gomes,
Maria de Fátima Lima,
Marcos Duailibi,
Raulina Leal,
Arlinda Cantero Dorsa,
Regina Helena Nunes da Cunha Caneppele,
Paulo Adalberto Cervieri,
José Eurico Silva Gomes,
Luiz Garcia Elvira,
Nilson Cabral,
Sebastião de Souza Pereira,
Marlene Rodrigues Ferreira,
José Érico Pinheiro,
Inês dos Santos Porto,
Luiz Carlos Prazain,
Alberto Ruiz Peres,
Ricardo de Aquino Araujo,
Jânio Ferreira Bonfim,
Antônio Carvalho da Silva,
José Antunes de Oliveira,
Adriana Yukiko Nakaoshi,
Leandro Santos Urtado,
Ananias Costa do Santos,
Ademir de Paula,
Inês Nazira Abrão Barbosa,
Elizabeth de Fátima Santos Rocha,
Dr. João Jazbik Neto,
Dr. Fábio Tavares Lobo,
Cristina Silva de Alencastro Marques,
Maria Aparecida Gomes de Melo,
Aloizio Moreira de Souza,
Luiz Afonso Pereira Mendes,
Maria Aparecida Ferreira Chaves,
Sebastião Damázio Filho,
Marcelo Carneiro dos Santos,
Pedro Luiz Carvalho,
Andrea de Oliveira Rodrigues,
Dário Pereira dos Santos,
Celso Lucas de Azevedo Carvalho,
Wanderley Magalhães,
Enedir Inês Carrinho,
Jorge de Souza Rosa,
Leidemar da Silva Azevedo,
José Fernando Brandão Nogueira,
Maurício Carlos de Oliveira Coimbra,
Oswaldo Marques da Silva,
Mariana Lima Loureiro,
Michel Teló,
Cíntia Jueci Menghini Barbosa,
Daniele Cassandra de Oliveira Miyazaki,
Edson Sebastião Alexandre da Cruz,
Luciene Nogueira Queder,
Sebastião Dias Fernandes,
Leonardo Ortiz Olmedo,
Arnaldo Escobar,
Cecilio Rodrigues de Almeida,
Afonso Nobrega,
Ivan Roberto,
Edgard Augusto de Campos Nunes,
José Fernando Machado,
Lilian Huppes,
Kátia Queiroz Cicuto,
Paulo César da Silva Queiroz,
Reginete Leite Santana Antunes da Silva,
Wilson Sales de Almeida.

*Colaborou Tatyane Gameiro

 

Loterias

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2345, terça-feira (20/01)

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

20/01/2026 20h10

Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2345 da Timemania na noite desta terça-feira, 20 de janeiro de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3 milhões.

Confira o resultado da Timemania de hoje!

Os números da Timemania 2345 são:

  • 35 - 28 - 19 - 15 - 69 - 71 - 03
  • Time do Coração: Amazonas (AM)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2346

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 22 de janeiro, a partir das 20 horas (horário local), pelo concurso 2346. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

Loterias

Resultado da Quina de hoje, concurso 6932, terça-feira (20/01)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

20/01/2026 20h06

Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6932 da Quina na noite desta terça-feira, 20 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,3 milhão.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 6932 são:

  • 76 - 28 - 65 - 71 - 33

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6933

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 21 de janeiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 6933. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

