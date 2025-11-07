Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

SEGMENTO

Linha de crédito para reformas dá "fôlego" para a construção civil em MS

Programa libera recursos para quem quiser financiar obras de melhorias e ampliações com juros de até 1,95% ao mês

Súzan Benites e Bárbara Cavalcanti

Súzan Benites e Bárbara Cavalcanti

07/11/2025 - 08h20
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O programa do governo federal Reforma Casa Brasil vai proporcionar financiamento para quem quiser realizar uma reforma no imóvel, o que é um fomento para o setor da construção civil.

De acordo com os especialistas ouvidos pelo Correio do Estado a avaliação é de que o programa deve dar um novo fôlego para o segmento em Mato Grosso do Sul.

O presidente da Associação dos Construtores de Mato Grosso do Sul (Acomasul), Gustavo Shiota pontua que Campo Grande é uma cidade que continua crescendo e o Estado como um todo também tem muito espaço para melhorar a qualidade das moradias, e, consequentemente, impulsionar empregos na construção.

“Aqui a gente entende que o momento da habitação foi da construção, em geral, em Mato Grosso do Sul. É desafiador, sim, como sempre foi, mas também a gente entende, olhando até para esses programas, que é um ambiente cheio de boas oportunidades”, avalia Shiota e reforça.

“Então, mesmo com esses juros altos segurando um pouco o ritmo, programas como Minha Casa, Minha Vida, e agora o Reforma Casa Brasil, ajudam a manter o setor ativo, especialmente nas obras de pequeno e médio porte. Para quem mora aqui, eu acredito que é o momento de melhorar o que já tem, valorizar o seu imóvel e gerar trabalho dentro da própria cidade”.

O doutor em Economia, Daniel Frainer, corrobora com a avaliação. “Mato Grosso do Sul é um estado em expansão, é muito importante, justamente, esses investimentos, mesmo que sejam reformas pequenas para fomentar a economia e o comércio, principalmente na Capital, que é central do nosso comércio”.

O ministro das Cidades, Jader Filho, destacou a importância do programa para a vida da população de todo o território nacional.

“Muitas famílias sonham em construir um cômodo a mais ou melhorar o telhado. Com o programa, vamos movimentar a indústria, gerar renda e empregar arquitetos, engenheiros, pintores e outros profissionais. A reforma está chegando para que as famílias recebam seus entes queridos com a dignidade que merecem”.

ADESÃO

De acordo com o governo federal, a adesão foi liberada na segunda-feira. Ao todo serão disponibilizados R$ 40 bilhões em crédito em todo o País. Com juros a partir de 1,17% ao mês e que chegam a 1,95% ao mês, dependendo da faixa de renda do solicitante.

Podem aderir ao programa as famílias que residem em capitais, cidades com mais de 300 mil habitantes ou regiões metropolitanas. Os recursos deverão ser utilizados para compra de materiais utilizados nas obras de reforma, pagamento de fornecedores e mão de obra.

“Isso com certeza vai aumentar a movimentação do setor da construção civil e permitir que as famílias ampliem seus investimentos, principalmente na área de imóveis. É um setor que absorve muita mão de obra, especialmente a menos qualificada, o que ajuda a reduzir as taxas de desemprego”, acrescenta Frainer.

A avaliação positiva do programa como impulsionador do setor também é compartilhada pelo economista Renato Gomes.

“Em Mato Grosso do Sul, o programa tem potencial para beneficiar milhares de famílias que vivem em casas próprias, mas com estrutura precária, especialmente em bairros periféricos de Campo Grande e em municípios do interior”, ressalta o economista e completa.

“A medida também deve movimentar o setor da construção civil, gerando demanda para pedreiros, pintores, eletricistas e pequenos comerciantes de materiais de construção. Por ser um crédito acessível e com adesão digital, o programa tende a alcançar regiões onde o acesso a financiamentos convencionais é mais difícil”.

Apesar do cenário otimista, Gomes chama atenção para um ponto de cautela, o aumento do endividamento. 

“O ponto negativo, no entanto, é que o Reforma Casa Brasil não é um benefício direto, e sim um financiamento – ou seja, gera uma dívida. Diferente de programas habitacionais anteriores que ofereciam subsídios ou melhorias custeadas pelo governo, este modelo exige que o beneficiário arque com parcelas mensais e juros, o que pode limitar o acesso para famílias de renda mais baixa. Ainda assim, o programa representa uma alternativa de crédito mais barata para quem precisa reformar a casa e não teria condições de fazê-lo por conta própria”, ressalta.

REGRAS

Ainda conforme o governo federal, R$ 30 bilhões de todo recurso são oriundos do Fundo Social, especificamente destinados a famílias com renda de até R$ 9.600.

Os R$ 10 bilhões restantes serão liberados pela Caixa Econômica, por meio do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), voltados às faixas de renda superiores.

Quem tem renda familiar de até R$ 9.600 poderá contratar um crédito inicial de R$ 5 mil, com prazo de pagamento de até 5 anos. Para rendas maiores, os valores de financiamento serão a partir de R$ 30 mil, com prazo de pagamento de até 15 anos.

As taxas de juros são proporcionais aos rendimentos: quem ganha menos, paga juros menores. A adesão pode ser feita on-line por meio do site da Caixa Econômica Federal ou pelo aplicativo do banco, ou presencialmente nas agências bancárias.

Toda liberação passará por análise de crédito, e após crédito aprovado, 90% do valor solicitado será depositado diretamente na conta bancária da família.

Os demais 10% serão liberados após conclusão da obra, com comprovação da execução dos serviços por meio de foto.

Assine o Correio do Estado

LOTERIA

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3532, quinta-feira (06/11): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

07/11/2025 08h15

Compartilhar
Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3532 da Lotofácil na noite desta quinta-feira, 6 de novembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

Premiação

  • 15 acertos - 4 apostas ganhadoras, (R$ 398.110,55)
  • 14 acertos - 196 apostas ganhadoras, (R$ 1.703,57)
  • 13 acertos - 7782 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 116828 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 545310 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3532 são:

  • 10 - 25 - 03 - 07 - 14 - 04 - 12 - 17 - 11 - 23 - 08 - 05 - 02 - 15 - 06

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3533

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 7 de novembro a partir das 20 horas, pelo concurso 3533. O valor da premiação está estimado em R$ 1,8 milhão.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIA

Resultado da Quina de ontem, concurso 6872, quinta-feira (06/11): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

07/11/2025 08h10

Compartilhar
Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6872 da Quina na noite desta quinta-feira, 6 de novembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 54 apostas ganhadoras, (R$ 6.969,02)
  • 3 acertos - 4.406 apostas ganhadoras, (R$ 81,34)
  • 2 acertos - 95.625 apostas ganhadoras, (R$ 3,74)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6872 são:

  • 26 - 03 - 44 - 06 - 37  

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6873

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 7 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6873. O valor da premiação está estimado em R$ 4 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Adriane cria feriadão inédito de 16 dias na prefeitura no final do ano
sem precedentes

/ 1 dia

Adriane cria feriadão inédito de 16 dias na prefeitura no final do ano

2

Lucas de Lima está a dois votos de ser o 2° deputado cassado na história de MS
política

/ 18 horas

Lucas de Lima está a dois votos de ser o 2° deputado cassado na história de MS

3

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1138, quinta-feira (06/11)
Loterias

/ 13 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1138, quinta-feira (06/11)

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6872, quinta-feira (06/11)
Loterias

/ 13 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6872, quinta-feira (06/11)

5

Resultado da Loteria Federal 6015-1 de hoje, quarta-feira (05/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6015-1 de hoje, quarta-feira (05/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 9 horas

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?