Liquidações de janeiro no comércio ajudam a impulsionar as vendas

O período após o natal é o momento do comércio se preparar para enfrentar o mês de janeiro que costuma abaixar o nível de vendas. Nesse sentido, as diversas promoções entram em vigor, como já é possível ver no centro de Campo Grande.

Para os comerciantes é uma estratégia que possibilita manter estável as vendas do mês, considerando que o consumidor tem várias preocupações financeiras. “Começo de ano as pessoas estão pagando IPVA, IPTU, material escolar, então temos que liquidar, nós fizemos uma promoção visando a volta as aulas, por exemplo, e está tendo efeito, se não liquidar, não vende”, disse Maysson Ponce, gerente de uma loja de calçados.

A preocupação dos lojistas também é que no período de férias, o movimento tende a diminuir. “Tem muita gente viajando, além das contas comuns do mês, se não abaixar os preços não vende. Compraram no final do ano e agora as pessoas tendem a comprar pelos preços baixos e não porque precisam, diferente do fim do ano com as festas. Fazemos o mês todo de queima de estoque, remanejando do centro de distribuição e outras lojas do Estado”, afirmou Luana Carneiro, gerente de loja de calçados e roupas.

Para a Associação Comercial de Campo Grande (ACICG) as promoções são estímulo e aquecem o comércio no período pós-Natal.

“Grande parte do nosso comércio estão promovendo liquidações, atrativas aos nossos consumidores com até 70%de desconto, após o natal o comércio aproveita para liquidar o estoque e já com a chegada da nova estação e as empresas trocam de mercadoria, e fazem com que os preços sejam mais atrativos e os nossos consumidores adquirem mercadorias mais baratas”, disse Leni Fernandes, diretora da ACICG.

Para alguns, as vantagens de realizar liquidações ao longo do mês já mostram resultados e as vendas nos primeiros dias de 2022 já superam o ano passado.

"Estamos com um aumento de 53% em comparação com o mesmo período do ano anterior, está fluindo muito bem. Tivemos uma queima total na primeira semana de janeiro, continuamos com as promoções, alguns produtos com queima de mostruário ainda segue valendo. Acredito que as pessoas deram uma segurada no final do ano, justamente esperando as liquidações", enfatiza Everton Oliveira, gerente adjunto de uma loja de móveis.