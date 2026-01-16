Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Luiz Marinho: governo precisa pensar nas próximas reformas, uma delas a da renda

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

16/01/2026 - 22h00
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou nesta sexta-feira, 16, que o governo federal precisa lutar para promover novas reformas no País. Entre elas, Marinho citou a reforma da renda para que bilionários possam "pagar mais do que pagam".

"Nós devemos lutar para que nós possamos instituir outras políticas públicas que venham fazer diferença na vida do povo brasileiro e da classe trabalhadora. Nós precisamos pensar nas próximas reformas e uma delas, seguramente, é a reforma da renda no Brasil. É preciso que os bilionários passam a pagar mais do que pagam", afirmou o ministro do Trabalho.

Marinho disse também que o desejo do governo é que o salário mínimo possa corresponder ao que um trabalhador "precisa para sustentar sua família". Exortando o governo, o ministro disse que, sem a política de valorização o governo, o mínimo seria de R$ 830, e não de R$ 1.621.

Nesta sexta, ao lado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Marinho participou do lançamento de uma medalha comemorativa em alusão aos 90 anos do salário mínimo, criado em 1936.

O evento foi realizado na Casa da Moeda e conto com a participação de ministros como Esther Dweck (Gestão e Inovação) e Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais). Também esteve presente o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.

Loterias

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2876, sexta-feira (16/01)

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

16/01/2026 20h09

Confira o concurso da Lotomania

Confira o concurso da Lotomania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2876 da Lotomania na noite desta sexta-feira, 16 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3 milhões.

Confira o resultado da Lotomania de hoje!

Os números da Lotomania 2876 são:

  • 41 - 67 - 02 - 48 - 85 - 51 - 22 - 95 - 36 - 75 - 30 - 69 - 29 - 37 - 89 - 91 - 82 - 55 - 68 - 90

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2877

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 19 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2877. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

Loterias

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3589, sexta-feira (16/01)

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

16/01/2026 20h06

Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3589 da Lotofácil na noite desta sexta-feira, 16 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Os números da Lotofácil 3589 são:

  • 18 - 08 - 24 - 25 - 22 - 02 - 12 - 04 - 03 - 11 - 01 - 15 - 19 - 10 - 21

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

