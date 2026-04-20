Lula defende agro nacional e pede que alemães não acreditem em 'mitos' sobre biocombustíveis

Contraproposta

Barreiras mútuas complicaram as tentativas de mediação lideradas pelo Paquistão

O Irã reiterou o compromisso de restringir a passagem de navios pelo Estreito de Ormuz enquanto o bloqueio dos Estados Unidos aos portos iranianos permanecer em vigor.

As barreiras mútuas complicaram as tentativas de mediação lideradas pelo Paquistão e levantaram dúvidas sobre a possibilidade de prorrogação da trégua de duas semanas. "É impossível que outros passem pelo Estreito de Ormuz enquanto nós não podemos", afirmou o presidente do parlamento iraniano, Mohammed Bagher Qalibaf, em entrevista à televisão estatal no final do sábado.

Qalibaf, que é o principal negociador do Irã nas conversas com os Estados Unidos, classificou o bloqueio norte-americano como uma "decisão ingênua tomada por ignorância". Ele afirmou que o Irã busca a paz apesar da desconfiança em relação aos Estados Unidos. "Não haverá recuo no campo da diplomacia", disse ele, reconhecendo que a lacuna entre os dois lados permanece ampla.

O Irã havia anunciado a reabertura do estreito após a implementação de uma trégua de 10 dias entre Israel e o grupo Hezbollah no Líbano, na sexta-feira. No entanto, após o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmar que o bloqueio aos portos do Irã "permanecerá em pleno vigor" até que Teerã chegue a um acordo, o Irã declarou que manteria suas restrições no estreito.

Após um aumento nas tentativas de trânsito no sábado, as embarcações no Golfo Pérsico mantiveram suas posições devido a disparos contra dois navios de bandeira indiana, que foram forçados a retornar. O recuo restabeleceu o status quo no estreito, por onde passa um quinto do comércio mundial de petróleo, ameaçando aprofundar a crise energética global enquanto a guerra entra em sua oitava semana.

Novas propostas

Faltando poucos dias para o fim do cessar-fogo entre EUA e Irã, o governo iraniano afirmou, ainda, no sábado, ter recebido novas propostas dos Estados Unidos. Mediadores paquistaneses trabalham para organizar uma nova rodada de negociações diretas. Autoridades paquistanesas reforçaram a segurança em Islamabad. Um funcionário regional envolvido na mediação afirmou, sob condição de anonimato, que as preparações estão sendo finalizadas e equipes de segurança dos EUA já estão no local.

Embora o cessar-fogo tenha sido mantido, o impasse no estreito ameaça retomar o conflito que causou a morte de pelo menos 3 mil pessoas no Irã, mais de 2.290 no Líbano, 23 em Israel e mais de uma dúzia nos estados árabes do Golfo. Quinze soldados israelenses no Líbano e 13 militares dos EUA na região foram mortos.

Assine o Correio do Estado