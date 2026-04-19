Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2998, sábado (18/04); veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2998 da Mega-Sena na noite deste sábado, 18 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo. Premio estimado em R$ 59 milhões.
Premiação
- 6 acertos - Não houve ganhadores
- 5 acertos - 48 apostas ganhadoras, R$ 55.256,40
- 4 acertos - 3.695 apostas ganhadoras, R$ 1.183,20
Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!
Os números da Mega-Sena 2998 são:
- 15 - 18 - 28 - 31 - 52 - 58
O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: Mega-Sena 2999
Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 23 de abril, a partir das 20 horas, pelo concurso 2999. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.
Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.
Como jogar na Mega-Sena
A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.
Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).