Mais da metade dos MEI de MS foi aberta após entrada no CadÚnico

Um levantamento feito pelo Sebrae, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), apontou que 55,5% dos Microempreendedores Individuais (MEI) de Mato Grosso do Sul passaram a empreender depois de serem incluídos do Cadastro Único. Destes, 27,5% recebem o benefício do Programa Bolsa Família (PBF).
A pesquisa intitulada "Novas evidências do MEI no Cadastro Único" foi realizada a partir do cruzamento dos dados do CadÚnico com o Cartão CNPJ da Receita Federal, o que permitiu identificar e caracterizar os Microempreendedores Individuais (MEI) no Brasil e a relação deles com os programas sociais.
Dados nacionais apontam que, entre os MEI cujas famílias são beneficiárias do Bolsa Família, o setor de Serviços concentra 52,9% dos empreendimentos, seguido pelo Comércio, com 27,5%.
No caso dos MEI vinculados ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), a participação dos Serviços é um pouco menor, reunindo 47,9% das empresas, enquanto o Comércio mantém proporção semelhante, com 28,5%.
Acompanhamento
No Mato Grosso do Sul, 46,1% dos MEI recebem acompanhamento do Sebrae/MS. Entre os microempreendedores vinculados ao Cadastro Único, 44,7% são atendidos.
Nacionalmente, os MEI no CadÚnico atendidos pelo Sebrae possuem maior percentual de empresas ativas (78,9%) em comparação os MEI não atendidos pelo Sebrae (61,5%). Uma diferença de 17,4 pontos percentuais.