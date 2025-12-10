Mais de 180 mil famílias de MS serão contempladas com o Bolsa Família em dezembro

Em Mato Grosso do Sul, 180.357 famílias serão contempladas, em dezembro, com o Bolsa Família. O Governo Federal investiu cerca de R$ 125,6 milhões no Estado. O valor garante um benefício médio de R$ 701,84. O cronograma de pagamentos tem início nesta quarta-feira (10) e segue até o dia 23, de acordo com o final do Número de Identificação Social – NIS. Confira abaixo.
O programa prevê outros benefícios complementares, no valor adicional de R$ 50, que chegam a 166,7 mil crianças e adolescentes sul-matogrossenses de sete a 18 anos, além de 7,3 mil gestantes e 5,5 mil nutrizes. Para esses pagamentos, o investimento supera R$ 8 milhões.
Campo Grande é o município com maior número de beneficiários neste mês, com 45,6 mil famílias atendidas. Na sequência das cidades com maior número de famílias atendidas estão Dourados (12.240), Corumbá (9.025), Ponta Porã (8.526) e Três Lagoas (7.006).
Valor médio
O valor médio da região Centro-Oeste é de R$ 698,08. Mato Grosso do Sul se manteve acima desse parâmetro, com R$ 701,84. O município de Paranhos teve o maior valor médio de benefício no Estado: R$ 809,27 neste mês. Em seguida aparecem Ladário (R$ 741,94), Corumbá (R$ 735,26), Maracaju (R$ 734,93) e Miranda (R$ 734,11).
Nacional
Em todo o país, o Bolsa Família chega a 18,7 milhões de beneficiários a partir desta quarta-feira (10), nos 5.570 municípios do país. O valor médio é de R$ 691,37, a partir de um investimento de R$ 12,7 bilhões.
Regiões
No recorte por regiões, o Nordeste reúne o maior número de contemplados em dezembro. São 8,7 milhões de beneficiários, a partir de um investimento de R$ 5,9 bilhões. Na sequência aparece a região Sudeste (5,26 milhões de famílias e R$ 3,54 bilhões em repasses), seguida por Norte (2,43 milhões de famílias e R$ 1,74 bilhão), Sul (1,28 milhão de beneficiários e R$ 862 milhões) e Centro-Oeste (986 mil famílias e R$ 680 milhões).