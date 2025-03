Mais de 205 mil trabalhadores de MS podem sacar saldo retido do FGTS

Recursos devem movimentar a economia de Mato Grosso do Sul - Gerson Oliveira / Correio do Estado

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Correio do Estado

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Os trabalhadores de Mato Grosso do Sul podem sacar mais de R$ 140 milhões do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) retido nos últimos cinco anos. O governo federal disponibilizou o dinheiro aos trabalhadores que aderiram à modalidade saque-aniversário e foram demitidos entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2025.

Aqueles trabalhadores que aderiram à modalidade que permite a retirada de um porcentual do FGTS anualmente e foram demitidos no período não conseguiam sacar o saldo total mesmo quando demitidos sem justa causa. Conforme a Medida Provisória (MP) nº 1.290/2025, publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) no dia 28 de fevereiro, mais de 12 mil trabalhadores de todo o País podem acessar aos R$ 12 bilhões liberados pelo governo.

“Em Mato Grosso do Sul, está prevista a liberação de aproximadamente R$ 140,5 milhões para 205.995 trabalhadores”, informou o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em nota ao Correio do Estado.

Para o mestre em Economia Eugênio Pavão, a injeção de recursos na economia tem a capacidade de aumentar o consumo, a poupança e ajudar no pagamento de dívidas. “Desse modo, o consumo faz com que o governo amplie a receita com tributos, fazendo a máquina girar”, pontua.

O economista Renato Gomes destaca que a maior parte desse recurso será movimentada no setor terciário, que inclui comércio e serviços.

“O setor terciário será o principal destino desse recurso, pois estará nas mãos dos trabalhadores, e não nas dos proprietários de capital. Então, [eles] têm mais propensão ao gasto com comércio e serviços”, detalha.

O titular do MTE, ministro Luiz Marinho, ressaltou que a principal motivação para a liberação dos recursos é que muitos trabalhadores desconheciam que, ao serem demitidos, o saldo do FGTS ficaria retido. Isso impede que o trabalhador acesse seus recursos, recebendo apenas a multa rescisória de 40%.

“A proteção social do trabalhador é enfraquecida. O FGTS é uma poupança individual para amparar o trabalhador no momento de desemprego, mas ele não pode usar quando mais precisa”, afirmou Marinho.

QUEM PODE SACAR?

A MP beneficia os trabalhadores que, desde janeiro de 2020, optaram pelo saque-aniversário, foram demitidos (até fevereiro deste ano) e não puderam receber o saldo do FGTS pela modalidade de rescisão.

Conforme o MTE, aqueles trabalhadores optantes ou os que vierem a optar pelo saque-aniversário e forem demitidos após a publicação da MP não poderão acessar o saldo do FGTS, que continuará retido.

“A medida visa facilitar o acesso aos recursos para aqueles que foram prejudicados pela retenção do saldo, oferecendo uma solução para quem precisa dos valores em caso de demissão”, informou o governo federal em publicação.

Os pagamentos começaram na quinta para os trabalhadores que têm conta cadastrada no aplicativo do FGTS Caixa.

Já para aqueles que não têm conta cadastrada os recursos serão liberados entre os dias 6, 7 e 10, conforme o mês de nascimento da pessoa. A segunda parcela, destinada aos valores superiores a R$ 3 mil, será paga nos dias 17, 18 e 20 de junho.

Os pagamentos serão realizados em duas etapas para aqueles que já têm uma conta bancária cadastrada previamente no aplicativo FGTS.

O primeiro pagamento será feito da seguinte forma: a Caixa realizou um crédito automático de até R$ 3 mil na conta indicada no aplicativo do FGTS. Na segunda etapa, que começa em 17 de junho, os trabalhadores que têm um saldo superior a R$ 3 mil recebem os valores remanescentes também de forma automática.

Já para aqueles trabalhadores que não têm uma conta cadastrada no aplicativo, o saque estará disponível nos canais de atendimento da Caixa, como lotéricas, terminais de autoatendimento e agências físicas do banco. Nesse caso, o pagamento acontece de forma escalonada.

Segundo a Caixa, os trabalhadores que fazem aniversário de janeiro a abril já puderam sacar a primeira parte dos recursos na semana passada, enquanto o saldo remanescente será pago em 17 de junho.

Os nascidos entre maio e agosto realizaram a primeira parte do saque a partir desta sexta-feira e recebem o restante em 18 de junho. Já os aniversariantes de setembro a dezembro retiram a primeira parte do fundo nesta segunda-feira e a segunda etapa, em 20 de junho.

Os trabalhadores que precisarem ir aos canais físicos de atendimento da Caixa também devem se atentar às regras para saques. Para saques de até R$ 1.500, o trabalhador pode retirar o dinheiro no caixa eletrônico de agência da Caixa com a senha cidadão.

Até R$ 3 mil, o beneficiário pode retirar o dinheiro com cartão e senha nas lotéricas ou caixas eletrônicos. Já para valores acima de R$ 3 mil (somente na segunda etapa de pagamentos), o trabalhador deve procurar uma agência da Caixa com documentos de identificação pessoal e a Carteira de Trabalho.

Desde 2020, o saque-aniversário retirou R$ 142 bilhões do FGTS. Desses, aproximadamente 66% foram repassados aos bancos em função da alienação do saldo, enquanto apenas 34% foram pagos diretamente aos trabalhadores.

Atualmente, 37 milhões de trabalhadores com conta ativa no FGTS escolheram o saque-aniversário e outros 25 milhões deram seu saldo de FGTS em garantia aos bancos em operações de crédito de antecipação saque-aniversário.

Saiba

Instituído pelo governo anterior, o saque-aniversário permite que o trabalhador retire uma parte do saldo do FGTS anualmente, no mês de seu aniversário. A adesão é opcional, porém, ao optar por essa modalidade,

o trabalhador perde o direito de acessar o saldo em caso de demissão, recebendo apenas a multa rescisória de 40%. Além disso, ele pode usar a parcela anual da modalidade como garantia para empréstimos bancários.

Assine o Correio do Estado