Mais de 38 mil famílias passam a integrar o programa Gás do Povo em MS

O programa “Gás do Povo” do governo federal, com investimento de R$ 6 bilhões em 2026, contempla 38.833 famílias de Mato Grosso do Sul. Os beneficiários migraram automaticamente do antigo Auxílio Gás para o novo programa e o vale já pode ser utilizado pela primeira vez a partir desta segunda-feira (23).

Para o mês de fevereiro, o investimento do governo federal no programa é de R$ 449 milhões e contempla cerca de 4,5 milhões de famílias em todo o Brasil. Em Mato Grosso do Sul, o valor previsto de orçamento no programa é de R$ 3,92 milhões.

A mudança nos benefícios substitui o repasse em dinheiro pela recarga do botijão de gás. O novo benefício deve atender cerca de três vezes mais famílias em comparação ao antigo, beneficiando especialmente mulheres.

A transição vem ocorrendo de forma gradual e será concluída após três fases. A primeira delas foi iniciada em novembro de 2025, com a cobertura de 10 capitais e um investimento de R$ 94 milhões, atendendo a 1 milhão de famílias.

A segunda fase de implementação foi em janeiro de 2026, quando a cobertura do programa chegou a 17 capitais, com um investimento de R$ 99 milhões e atendimento a 950 famílias. Campo Grande foi uma das contempladas, atendendo mais de 26 mil famílias da capital.

A terceira fase é justamente esta que acontece nesta segunda-feira, com a transição das famílias que recebiam o benefício anterior para o programa atual, chegando a 4,5 milhões de famílias brasileiras.

A fase final está prevista para o mês de março, com previsão de atender 15,5 milhões de famílias com a recarga gratuita do gás de cozinha.

A expectativa é que, após a implementação completa do Programa, 159.709 famílias sejam beneficiadas em Mato Grosso do Sul.

Para as famílias que possuem duas ou três pessoas, o benefício é disponibilizado a cada três meses. Já para as que possuem quatro ou mais pessoas, recebem a cada dois meses. Em ambos os casos, o segundo vale está disponível nesta segunda-feira.

As mudanças do programa foram aprovadas no dia 03 de fevereiro, quando foi instituída a modalidade de retirada gratuita do botijão em revendas cadastradas em revendedoras espalhadas pelo País. A ajuda em dinheiro deve acabar gradualmente, se encerrando efetivamente em 2027.

“O objetivo da política é ampliar o acesso à energia limpa e segura, reduzindo o uso de alternativas como lenha e carvão, que expõem principalmente mulheres e crianças a riscos à saúde. O alto custo da recarga e as dificuldades de distribuição, principalmente em áreas mais afastadas, impediam muitas famílias de acessar energia limpa e segura. Como consequência, era comum o uso de alternativas precárias, como lenha, carvão e querosene, que expõem principalmente mulheres e crianças à fumaça tóxica, doenças respiratórias e risco de queimaduras. A política busca enfrentar esse cenário”, afirmou em nota o Governo Federal.

Essa política também institui o Programa Nacional de Acesso ao Cozimento Limpo, que estrutura ações para combater a pobreza energética.

Quem tem direito?

Para participar do programa, a família deve ser beneficiária do Bolsa Família, ter pelo menos duas pessoas e possuir renda de até meio salário mínimo. Além disso, é necessário manter o Cadastro Único atualizado nos últimos 24 meses.

O CPF do responsável pela família precisa estar regular, e o cadastro não pode apresentar pendências, como averiguação cadastral ou indício de óbito.

O cidadão que tiver interesse em saber se está elegível para participar pode acessar o aplicativo “Meu Social - - Gás do Povo”, pelo celular, para conferir a situação do vale e encontrar revendas credenciadas.

No aplicativo, também é possível consultar telefone e endereço dos pontos credenciados, caso a pessoa queira entrar em contato com o estabelecimento para tirar dúvidas.

Tenho acesso?

Para saber se você foi contemplado pelo benefício, o cidadão deve consultar o aplicativo “Meu Social - Gás do Povo”, onde é possível verificar a situação do vale e localizar as revendas credenciadas. Todas as revendas autorizadas estarão identificadas com a logo do Gás do Povo.

Para quem não tem acesso à internet, é possível utilizar o cartão do Programa Bolsa Família que tenha chip, o cartão de débito da CAIXA ou ainda informar o CPF do Responsável Familiar na maquininha “Azulzinha” ou no aplicativo “Azulzinha Aproxima”, o meio de pagamento de qualquer revendedora credenciada.

