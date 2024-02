Mais de 40% das empresas abertas em janeiro no Estado estão em Campo Grande

Em janeiro, 862 empresas foram abertas em Mato Grosso do Sul, destas, 364 estão localizadas em Campo Grande, número que representa 42,23% do total criado no Estado. Os dados são da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems)

Para a prefeita da Capital, Adriane Lopes, os números são uma resposta às iniciativas de desenvolvimento econômico criadas pelo Município.

“Os dados mostram que a temos acertado nas iniciativas de fomento ao desenvolvimento econômico. Todos os meses vemos que Campo Grande abre mais empresas do que fecha, isso demonstra que o empresariado acredita na Capital e nas políticas públicas que estão sendo promovidas”, afirmou.

"Somado a isso, destaca-se o número de desocupação de Campo Grande (3,1%) que é inferior ao de grandes países desenvolvidos como Alemanha, Canadá e Austrália", acrescenta o secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila.

Através da PNAD/Contínua (3º trimestre/2023) divulgada pelo IBGE, observa-se que Campo Grande situou-se em segundo lugar entre as 27 capitais com menor índice de desocupação, com taxa de 3,1%, muito abaixo da média nacional de 7,7% no mesmo período e também abaixo da média do Mato Grosso do Sul, de 4,0%.

“Quando chegamos a um nível de pleno emprego significa que estamos vivendo uma economia em constante expansão”, frisou o secretário.

Recorde no Estado

Em janeiro, o Estado atingiu o número recorde de empresas abertas para o mês, com 862 empresas abertas. O índice foi impulsionado pelo setor de Serviços, responsável por 579 novas empresas, seguido pelo Comércio, que teve 249 novas empresas e Indústria, com 34.

Além de Campo Grande, outros nove municípios "ganharam" empresas no primeiro mês do ano: Dourados (98), Três lagoas (52), Sidrolândia (23), Chapadão do Sul (22), Corumbá (19), Nova Andradina (17), Ponta Porã (17), Maracaju (13) e Paranaíba (13).