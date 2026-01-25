Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

loteria

Mais um sul-mato-grossense bate na trave e fatura a quina da Mega-Sena

Aposta feita em Camapuã levou o prêmio de R$ 22,8 mil; Próximo concurso da Mega-Sena vai pagar R$ 92 milhões

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

25/01/2026 - 17h35
Um apostador de Mato Grosso do Sul acertou cinco dezenas da Mega-Sena e ganhou o prêmio de R$ 22.818,11. Ele ficou a um número de fazer a sena, que não teve acertadores e acumulou em R$ 92 milhões para o próximo sorteio.

A aposta de Mato Grosso do Sul que faturou a quina da Mega-Sena foi feita em Camapuã, presencialmente na Lotérica Trevo de Ouro II.

O sortudo fez um jogo simples, de seis dezenas, no valor de R$ 6.

O sorteio do concurso 2964 foi na noite desse sábado (24). Os números sorteados foram: 03 - 09 - 15 - 17 - 30 - 60.

Em todo o Brasil, foram 121 apostas ganhadoras da quina, enquanto outros 7.163 apostadores fizeram a quadra e vão levar R$ 635,36 cada.

Sortudos de MS

Neste ano, vários sul-mato-grossenses já bateram na trave e ficaram a uma dezena de ganhar o prêmio principal da Mega-Sena.

Só nos três últimos sorteios, no concurso 2961, do dia 17 de janeiro, duas apostas de MS acertaram 5 dos 6 números sorteados na Mega-Sena e, juntos, os ganhadores levaram um prêmio de R$ 89.506,71. Uma das apostas foi feita no município de Aral Moreira e a outra em Terenos.

No concurso seguinte, 2962, em 20 de janeiro, um sortudo de Ribas do Rio Pardo também ficou no quase, levando para casa o prêmio de R$ 30.333,06, referente a quina da loteria.

Já no concurso 2963, sorteado na última quinta-feira (22), um bolão feito em Dourados, com seis cotas, faturou o prêmio de R$ 281.354,88, também com a quina da Mega-Sena. O bolão com nove números foi feito presencialmente em uma lotérica.

Os números da Mega-Sena 2964 são:

  • 30 - 15 - 60 - 17 - 09 - 03

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2965

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 27 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2965. O valor da premiação está estimado em R$ 92 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Loterias

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1168, sábado (24/01): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

25/01/2026 07h29

Confira o resultado da Dia de Sorte

Confira o resultado da Dia de Sorte Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1168 da Dia de Sorte na noite deste sábado, 24 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 150 mil.

Premiação

  • 7 acertos: Não houve ganhadores

    6 acertos: 32 apostas ganhadoras, R$ 2.491,96

    5 acertos: 1.496 apostas ganhadoras, R$ 25,00

    4 acertos: 16.858 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte

  • MARÇO - 51.947 apostas ganhadoras (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1168 são:

  • 03 - 07 - 16 - 01 - 30 - 14 - 23
  • Mês da sorte: 03 - Março

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1169

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 27 de janeiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 1169. O valor da premiação está estimado em R$ 400 mil.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Loterias

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 323, sábado (24/01): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

25/01/2026 07h24

Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 323 da + Milionária na noite deste sábado, 24 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 18,5 milhões.

Premiação

 

  • 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos: 2 apostas ganhadoras, R$ 99.261,38
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 18 apostas ganhadoras, R$ 4.901,80
  • 4 acertos + 2 trevos: 66 apostas ganhadoras, R$ 1.432,34
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 753 apostas ganhadoras, R$ 125,54
  • 3 acertos + 2 trevos: 1084 apostas ganhadoras, R$ 50,00
  • 3 acertos + 1 trevo: 8254 apostas ganhadoras, R$ 24,00
  • 2 acertos + 2 trevos: 8310 apostas ganhadoras, R$ 12,00
  • 2 acertos + 1 trevo: 66335 apostas ganhadoras, R$ 6,00

 

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 323 são:

  • 15 - 37 - 12 - 08 - 11 - 38
  • Trevos sorteados: 5 - 1

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 324

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 28 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 324. O valor da premiação está estimado em R$ 19 milhões.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

