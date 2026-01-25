Mais um sul-mato-grossense bate na trave e fatura a quina da Mega-Sena

Apostador de Camapuã levou mais de R$ 22 mil com a quina da Mega-Sena - Foto: Arquivo

Um apostador de Mato Grosso do Sul acertou cinco dezenas da Mega-Sena e ganhou o prêmio de R$ 22.818,11. Ele ficou a um número de fazer a sena, que não teve acertadores e acumulou em R$ 92 milhões para o próximo sorteio.

A aposta de Mato Grosso do Sul que faturou a quina da Mega-Sena foi feita em Camapuã, presencialmente na Lotérica Trevo de Ouro II.

O sortudo fez um jogo simples, de seis dezenas, no valor de R$ 6.

O sorteio do concurso 2964 foi na noite desse sábado (24). Os números sorteados foram: 03 - 09 - 15 - 17 - 30 - 60.

Em todo o Brasil, foram 121 apostas ganhadoras da quina, enquanto outros 7.163 apostadores fizeram a quadra e vão levar R$ 635,36 cada.

Sortudos de MS

Neste ano, vários sul-mato-grossenses já bateram na trave e ficaram a uma dezena de ganhar o prêmio principal da Mega-Sena.

Só nos três últimos sorteios, no concurso 2961, do dia 17 de janeiro, duas apostas de MS acertaram 5 dos 6 números sorteados na Mega-Sena e, juntos, os ganhadores levaram um prêmio de R$ 89.506,71. Uma das apostas foi feita no município de Aral Moreira e a outra em Terenos.

No concurso seguinte, 2962, em 20 de janeiro, um sortudo de Ribas do Rio Pardo também ficou no quase, levando para casa o prêmio de R$ 30.333,06, referente a quina da loteria.

Já no concurso 2963, sorteado na última quinta-feira (22), um bolão feito em Dourados, com seis cotas, faturou o prêmio de R$ 281.354,88, também com a quina da Mega-Sena. O bolão com nove números foi feito presencialmente em uma lotérica.

Os números da Mega-Sena 2964 são:

30 - 15 - 60 - 17 - 09 - 03

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2965

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 27 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2965. O valor da premiação está estimado em R$ 92 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

