Malásia e México restringem produtos avícolas de MS após foco de Newcastle

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Produtos avícolas de Mato Grosso do Sul estão incluídos nas restrições temporárias impostas pela Malásia e pelo México às importações brasileiras após a confirmação de um foco da doença de Newcastle em uma criação comercial de perus em Santa Catarina. As medidas variam conforme o país e o tipo de produto, segundo atualização divulgada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) em 21 de outubro.

A Malásia suspendeu as importações de carne, produtos cárneos e miúdos de aves provenientes de todo o Brasil. A medida mexicana é mais abrangente e inclui aves vivas, carne e miúdos de aves, ovos férteis, pintinhos de até três dias, além de determinadas categorias de aves ornamentais e de companhia.

Outros três países adotaram restrições específicas para produtos originários de Santa Catarina. Arábia Saudita e China suspenderam as importações de carne e produtos cárneos de aves do estado. Já o Chile restringiu a entrada de diferentes produtos, entre eles carne fresca de aves, ovos para consumo humano e ovos férteis.

O foco da doença foi confirmado em 18 de outubro, em um estabelecimento de criação comercial de perus de corte localizado em Nova Itaberaba, no oeste catarinense. De acordo com o Mapa, as aves permaneceram na propriedade e não foram destinadas à produção de carne para consumo.

Após a confirmação, o estabelecimento foi interditado e teve a movimentação de aves suspensa. O ministério também declarou emergência zoossanitária por 60 dias em Nova Itaberaba e nos municípios catarinenses de Águas Frias, Coronel Freitas e Nova Erechim.

Em atualização divulgada em 22 de outubro, o Mapa informou que o descarte sanitário das aves havia sido concluído e que os procedimentos de limpeza e desinfecção estavam em andamento. As equipes também mantêm a vigilância epidemiológica e o monitoramento de propriedades próximas ao local do foco.

O ministério informou que mantém negociações com as autoridades sanitárias dos países importadores para prestar esclarecimentos e buscar a retomada do comércio conforme os requisitos de cada mercado.

Consumo

Apesar das restrições comerciais, o Mapa reforça que o consumo de carne de aves e de outros produtos avícolas provenientes de estabelecimentos submetidos à inspeção sanitária oficial permanece seguro, sem contraindicações.

A doença de Newcastle é uma enfermidade viral que afeta aves domésticas e silvestres. A ocorrência exige medidas de controle sanitário para evitar a disseminação do vírus e preservar a condição sanitária da produção avícola.

A situação dos demais mercados importadores continua sob monitoramento do ministério, que informou que divulgará novas atualizações quando houver mudanças confirmadas nas restrições.