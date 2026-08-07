Mato Grosso do Sul atinge recorde histórico de exportações em julho

Recorte regional de exportações, com base nos dados do sistema oficial de estatísticas do comércio exterior brasileiro de bens, mostram que Mato Grosso do Sul atingiu recorde histórico de 1,3 bilhão de dólares em produtos exportados em julho.
Conforme a ferramenta do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), a marca de 1,3 bilhão de dólares em exportações em julho de 2026 representa uma variação positiva de 20,7% se comparado com o mesmo período do ano passado.
Ainda conforme a plataforma, esse montante de 20,70% representa uma variação absoluta de 216,6 milhões na moeda norte-americana.
Dos setores de atividade econômica, a chamada indústria de transformação responde pelo maior volume de exportados, com cerca de 65% de participação no índice, o que engloba desde a celulose até a carne bovina fresca, refrigerada ou congelada, entre outros produtos, sendo 823 milhões de dólares de exportados em julho.
Logo em seguida vêm a "Agropecuária", setor esse que têm 32% de participação no índice, registrou queda e movimentou U$413,8 milhões no último mês.
Entre os principais perceiros, excluindo o Oriente Médio, o Continente Asiático aparece como um dos principais compradores dos produtos sul-mato-grossenses exportados.
Nesse sentido, a China lidera por muito (42,9%) o percentual de compra dos produtos exportados por Mato Grosso do Sul, enquanto os Estados Unidos, por exemplo, responde por 6,6% de participação no índice.
Ainda que a indústria da transformação lidere o volume de exportações, o principal expoente deste setor, a celulose, aparece com o preço em queda, cotação que encolheu 16% em comparação com o primeiro quadrimestre de 2025.