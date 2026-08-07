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Mato Grosso do Sul atinge recorde histórico de exportações em julho

Marca de 1,3 bilhão de dólares em exportações em julho de 2026 representa uma variação positiva de 20,7% se comparado com o mesmo período do ano passado

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

07/08/2026 - 09h05
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Recorte regional de exportações, com base nos dados do sistema oficial de estatísticas do comércio exterior brasileiro de bens, mostram que Mato Grosso do Sul atingiu recorde histórico de 1,3 bilhão de dólares em produtos exportados em julho. 

Conforme a ferramenta do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), a marca de 1,3 bilhão de dólares em exportações em julho de 2026 representa uma variação positiva de 20,7% se comparado com o mesmo período do ano passado. 

Ainda conforme a plataforma, esse montante de 20,70% representa uma variação absoluta de 216,6 milhões na moeda norte-americana. 

Reprodução/Comexstat/mdic

Dos setores de atividade econômica, a chamada indústria de transformação responde pelo maior volume de exportados, com cerca de 65% de participação no índice, o que engloba desde a celulose até a carne bovina fresca, refrigerada ou congelada, entre outros produtos, sendo 823 milhões de dólares de exportados em julho. 

Logo em seguida vêm a "Agropecuária", setor esse que têm 32% de participação no índice, registrou queda e movimentou U$413,8 milhões no último mês. 

Entre os principais perceiros, excluindo o Oriente Médio, o Continente Asiático aparece como um dos principais compradores dos produtos sul-mato-grossenses exportados. 

Nesse sentido, a China lidera por muito (42,9%) o percentual de compra dos produtos exportados por Mato Grosso do Sul, enquanto os Estados Unidos, por exemplo, responde por 6,6% de participação no índice. 

Ainda que a indústria da transformação lidere o volume de exportações, o principal expoente deste setor, a celulose, aparece com o preço em queda, cotação que encolheu 16% em comparação com o primeiro quadrimestre de 2025. 

 

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LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2960, sexta-feira (07/08): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

08/08/2026 08h17

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2960 da Lotomania na noite desta sexta-feira, 7 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 8 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 170.698,93)
  • 18 acertos - 88 apostas ganhadoras, (R$ 2.424,70)
  • 17 acertos - 713 apostas ganhadoras, (R$ 299,26)
  • 16 acertos - 4620 apostas ganhadoras, (R$ 46,18)
  • 15 acertos - 20231 apostas ganhadoras, (R$ 10,54)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2960 são:

  • 78 - 18 - 26 - 16 - 60 - 43 - 27 - 50 - 88 - 49 - 69 - 57 - 91 - 29 - 21 - 65 - 15 - 37 - 46 - 11

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2961

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 10 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2961. O valor da premiação está estimado em R$ 9,3 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2993, sexta-feira (07/08): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

08/08/2026 08h11

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Confira o resultado da Dupla-Sena

Confira o resultado da Dupla-Sena Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2993 da Dupla Sena na noite desta sexta-feira, 7 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 750 mil.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 9 apostas ganhadoras (R$ 4.661,77)
  • 4 acertos - 575 apostas ganhadoras (R$ 83,39)
  • 3 acertos - 9.612 apostas ganhadoras (R$ 2,49)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 15 apostas ganhadoras (R$ 2.517,36)
  • 4 acertos - 374 apostas ganhadoras (R$ 128,20)
  • 3 acertos - 6.322 apostas ganhadoras (R$ 3,79)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2993 são:

Primeiro sorteio

  • 11 - 03 - 07 - 50 - 08 - 28

Segundo sorteio

  • 40 - 38 - 49 - 36 - 50 - 47 

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2994

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 10 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2994. O valor da premiação está estimado em R$ 1 milhão.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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