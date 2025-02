Mato Grosso do Sul começa 2025 com geração de mais de 3 mil empregos

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Mato Grosso do Sul começou o ano de 2025 com saldo positivo na geração de empregos formais, com 3.176 novos postos de trabalho, o que dá uma média de 102 novas vagas por dia em janeiro.

Dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quarta-feira (26) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O saldo positivo do mês é resultado da contratação de 36.863 trabalhadores com carteira assinada e 33.687 demissões no Estado.

Dos cinco setores de atividades econômicas, quatro tiveram saldo positivo entre contratações e demissões no Estado.

O resultado do mês foi puxado pela agropecuária, que gerou 1.524 vagas de emprego, seguido pela construção, com 792 vagas. Na sequência vem o setor de indústria (746) e serviços (625).

Já o comércio teve resultado negativo, com perda de 509 vagas, resultado de 8.628 contratações e 9.137 demissões.

Apesar de positivo, o saldo é menor do que o do mesmo mês do ano passado. Em janeiro de 2024, Mato Grosso do Sul registrou 36.800 contratações e 31.811 demissões, que resultaram em um saldo de 4.989 novos empregos.

Em 2024, o Estado encerrou o ano com saldo positivode 12.412 vagas de emprego.

Brasil

O Brasil registrou um saldo de 137.303 empregos formais em janeiro de 2025. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, destacou o resultado como um início positivo para a geração de empregos no ano.

“São 137 mil postos formais gerados no mês, empregos que impulsionam a economia. Começamos o ano com geração de empregos de qualidade e queremos manter esse crescimento ao longo de 2025, com a expectativa de alcançar o patamar de 2024”, avaliou.

Do total de empregos gerados, 71,1% são postos típicos, enquanto 29% são não típicos, incluindo principalmente contratos por pessoas físicas na agricultura - os CAEPF ( 21.966), aprendizes (12.421) e trabalhadores com jornada de até 30 horas semanais (10.979).

Assim como em MS, o emprego cresceu em quatro dos cinco principais setores da economia. A Indústria liderou a geração de vagas, com 70.428 novos postos no mês. Em seguida, vieram os Setores de Serviços (45.165), Construção Civil (38.373) e Agropecuária (35.754).

Apenas o comércio apresentou saldo negativo, com a perda de 52.417 empregos.

Das 27 Unidades da Federação, 17 registraram saldo positivo de empregos. Os maiores aumentos ocorreram em São Paulo (36.125 postos, +0,25%), Rio Grande do Sul (26.732, +0,94%) e Santa Catarina (23.062, +0,90%).

Já os menores saldos foram observados no Pará (-2.203), Pernambuco (-5.230) e Rio de Janeiro (-12.960).