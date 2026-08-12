Mato Grosso do Sul recebe crédito bilionário do BNDES

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Mato Grosso do Sul teve R$ 1,23 bilhão em crédito liberados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Ecoômico e Social (BNDES) no primeiro semestre de 2026. Os números foram informados durante entrevista coletiva do presidente da instituição, Aloísio Mercadante.

O volume de crédito aprovado para Mato Grosso do Sul no período foi 43,7% superior ao do primeiro semestre do ano passado, quando o banco liberou R$ 855,1 milhões.

O valor faz referência a todos os setores da economia, sendo que a agropecuária puxa os números, com R$ 576,8 milhões, conforme informado ontem em primeira mão pelo Correio do Estado.

Outros setores aparecem na sequência: infraestrutura (R$ 335,1 milhões, indústria (R$ 220,4 milhões) e comércio e serviços (R$ 96,5 milhões)

Coletiva com o presidente da instituição, Aloísio Mercadante

Na separação por perfil do negócio, micro, pequenas e médias empresas lideram a captação de empréstimos, com R$ 946,8 milhões do crédito aprovado, crescimento de 91,2% em relação a 2025 (R$ 495,2 milhões).

Volume de recursos aprovados para a agropecuária no semestre foi o maior da série histórica, iniciada em 1995, e 74% superior ao mesmo período de 2025 (R$ 331,1 milhões).

“Os números mostram a retomada do papel do BNDES como parceiro do desenvolvimento. O Banco tem impulsionado setores estratégicos, do agronegócio à indústria, passando por infraestrutura, comércio e serviços. É um movimento que também amplia o acesso ao crédito para micro, pequenas e médias empresas (MPMEs), fortalecendo a economia local de ponta a ponta”, disse Aloízio Mercadante.

“Em Mato Grosso do Sul, os recursos para indústria neste primeiro semestre tiveram aumento de 181% ante 2025; e para agropecuária, acréscimo de 74%. Entre os projetos, estão os investimentos para modernizar aeroportos de Campo Grande, Ponta Porã, Corumbá, realizar melhorias nas rodovias MS-112, BR-158 e BR-436 e ampliar capacidade de indústrias do estado””, complementou o presidente do BNDES.

O volume de recursos desembolsados pelo BNDES para Mato Grosso do Sul foi de R$ 1,64 bilhão neste 1º semestre, aumento de 99,1% ante 2025. Os dados são do resultado do 1º semestre do BNDES, divulgados nesta quarta-feira (12).

Histórico

Desde 2023, o BNDES aprovou para Mato Grosso do Sul um total de R$ 21,12 bilhões. O volume é 322,8% superior ao aprovado entre 2019 e o 1º semestre de 2022 (R$ 4,99 bilhões).

No Brasil, o BNDES registrou lucro recorrente de R$ 9,2 bilhões no primeiro semestre de 2026, alta de 25% em relação ao mesmo período de 2025. No acumulado de 12 meses, o lucro recorrente chegou a R$ 17,1 bilhões, recorde histórico da instituição. Os resultados financeiros, divulgados nesta quarta-feira (12), também revelaram que o BNDES atingiu pela primeira vez na história ativos totais de R$ 1,05 trilhão, além do recorde histórico de R$ 181 bilhões no Patrimônio Líquido.

A inadimplência da instituição, de 0,05% (90 dias), permanece expressivamente inferior à do Sistema Financeiro Nacional (4,68% geral e 0,66% para grandes empresas em junho de 2026).