Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Economia

Mato Grosso do Sul recebe crédito bilionário do BNDES

Estado teve R$ 1,23 bilhão em crédito aprovado pelo banco no primeiro semestre; maior parte dos recursos foram para micro, pequenas e médias empresas

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

12/08/2026 - 16h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Mato Grosso do Sul teve R$ 1,23 bilhão em crédito liberados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Ecoômico e Social (BNDES) no primeiro semestre de 2026. Os números foram informados durante entrevista coletiva do presidente da instituição, Aloísio Mercadante. 
O volume de crédito aprovado para Mato Grosso do Sul no período foi 43,7% superior ao do primeiro semestre do ano passado, quando o banco liberou R$ 855,1 milhões. 

O valor faz referência a todos os setores da economia, sendo que a agropecuária puxa os números, com R$ 576,8 milhões, conforme informado ontem em primeira mão pelo Correio do Estado. 

Outros setores aparecem na sequência: infraestrutura (R$ 335,1 milhões, indústria (R$ 220,4 milhões) e comércio e serviços (R$ 96,5 milhões)

Coletiva com o presidente da instituição, Aloísio Mercadante

Na separação por perfil do negócio, micro, pequenas e médias empresas lideram a captação de empréstimos, com R$ 946,8 milhões do crédito aprovado, crescimento de 91,2% em relação a 2025 (R$ 495,2 milhões). 

Volume de recursos aprovados para a agropecuária no semestre foi o maior da série histórica, iniciada em 1995, e 74% superior ao mesmo período de 2025 (R$ 331,1 milhões).

“Os números mostram a retomada do papel do BNDES como parceiro do desenvolvimento. O Banco tem impulsionado setores estratégicos, do agronegócio à indústria, passando por infraestrutura, comércio e serviços. É um movimento que também amplia o acesso ao crédito para micro, pequenas e médias empresas (MPMEs), fortalecendo a economia local de ponta a ponta”, disse Aloízio Mercadante. 

“Em Mato Grosso do Sul, os recursos para indústria neste primeiro semestre tiveram aumento de 181% ante 2025; e para agropecuária, acréscimo de 74%. Entre os projetos, estão os investimentos para modernizar aeroportos de Campo Grande, Ponta Porã, Corumbá, realizar melhorias nas rodovias MS-112, BR-158 e BR-436 e ampliar capacidade de indústrias do estado””, complementou o presidente do BNDES. 

O volume de recursos desembolsados pelo BNDES para Mato Grosso do Sul foi de R$ 1,64 bilhão neste 1º semestre, aumento de 99,1% ante 2025. Os dados são do resultado do 1º semestre do BNDES, divulgados nesta quarta-feira (12). 

Histórico

Desde 2023, o BNDES aprovou para Mato Grosso do Sul um total de R$ 21,12 bilhões. O volume é 322,8% superior ao aprovado entre 2019 e o 1º semestre de 2022 (R$ 4,99 bilhões).  

No Brasil, o BNDES registrou lucro recorrente de R$ 9,2 bilhões no primeiro semestre de 2026, alta de 25% em relação ao mesmo período de 2025. No acumulado de 12 meses, o lucro recorrente chegou a R$ 17,1 bilhões, recorde histórico da instituição. Os resultados financeiros, divulgados nesta quarta-feira (12), também revelaram que o BNDES atingiu pela primeira vez na história ativos totais de R$ 1,05 trilhão, além do recorde histórico de R$ 181 bilhões no Patrimônio Líquido.

A inadimplência da instituição, de 0,05% (90 dias), permanece expressivamente inferior à do Sistema Financeiro Nacional (4,68% geral e 0,66% para grandes empresas em junho de 2026).

 

LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2427, terça-feira (11/08): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças e quintas, sempre às 20h e aos domingos, sempre às 10h; veja quais os números sorteados no último concurso

12/08/2026 08h11

Compartilhar
Confira o rateio da timemania

Confira o rateio da timemania Foto: Reprodução

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2427 da Timemania na noite desta terça-feira, 11 de agosto de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 7 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 3 apostas ganhadoras (R$ 46.513,85)
  • 5 acertos - 140 apostas ganhadoras (R$ 1.423,89)
  • 4 acertos - 2.588 apostas ganhadoras (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 24.589 apostas ganhadoras (R$ 3,50)

Time do Coração

  • VILA NOVA /GO - 6.771 apostas ganhadoras (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2427 são:

  •  37 - 71 - 09 - 31 - 24 - 06 - 03
  • Time do Coração: 77 - Vila Nova (GO)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2430

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 13 de agosto, a partir das 20 horas (horário local), pelo concurso 2430. O valor da premiação está estimado em R$ 8 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 7089, terça-feira (11/08): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sexta, sempre às 20h e aos domingos, sempre às 10h; veja quais os números sorteados no último concurso

12/08/2026 08h10

Compartilhar
Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7089 da Quina na noite desta terça-feira, 11 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 40 apostas ganhadoras (R$ 8.562,32)
  • 3 acertos - 2.481 apostas ganhadoras (R$ 131,47)
  • 2 acertos - 66.545 apostas ganhadoras (R$ 4,90)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7089 são:

  • 33 - 69 - 26 - 55 - 40

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7090

O próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 12 de agosto, a partir das 21 horas, pelo concurso 7090. O valor da premiação está estimado em R$ 3,8 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sexta, às 20h e aos domingos, às 10h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3759, terça-feira (11/08)
LOTERIAS

/ 21 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3759, terça-feira (11/08)

2

Aposentados e pensionistas podem ter pagamento bloqueado em Campo Grande
Recadastramento

/ 2 dias

Aposentados e pensionistas podem ter pagamento bloqueado em Campo Grande

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 7089, terça-feira (11/08)
LOTERIAS

/ 21 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7089, terça-feira (11/08)

4

Veículo é autuado 51 vezes por excesso de velocidade em apenas 12 dias em Campo Grande
Pé no Acelerador

/ 1 dia

Veículo é autuado 51 vezes por excesso de velocidade em apenas 12 dias em Campo Grande

5

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1269, terça-feira (11/08)
LOTERIAS

/ 21 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1269, terça-feira (11/08)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Antes de buscar mais clientes, pare de perder vendas
Arthur Maximilliano

/ 1 dia

Antes de buscar mais clientes, pare de perder vendas
Acidente de trabalho: conheça os direitos previdenciários e saiba quando procurar ajuda jurídica
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Acidente de trabalho: conheça os direitos previdenciários e saiba quando procurar ajuda jurídica
Seu seguro foi negado há mais de um ano? O prazo pode não ter acabado
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Seu seguro foi negado há mais de um ano? O prazo pode não ter acabado
A portaria do INSS alterou as regras da aposentadoria por incapacidade? Entenda o que realmente mudo
Direito previdenciário

/ 31/07/2026

A portaria do INSS alterou as regras da aposentadoria por incapacidade? Entenda o que realmente mudo