Economia

Sorteio

Mega-Sena acumula e apostadores de MS levam até R$ 12 mil na quadra

Ao todo, 133 apostas de MS acertaram quatro dezenas sorteadas

Karina Varjão

Karina Varjão

01/03/2026 - 08h00
O prêmio da Mega-Sena estimado em R$ 145 milhões acumulou para R$ 160 milhões por não haver acertadores das seis dezenas sorteadas. No entanto, 133 apostadores de MS acertaram quatro dezenas, levando o prêmio da quadra para casa. 

O valor da quadra por acertador foi de R$ 859,23, mas alguns sortudos que apostaram em bolão e levaram prêmios de R$ 5,5 mil e R$ 2,5 mil. Um sortudo de Dourados ganhou R$12.888,45. 

Os ganhadores são dos municípios de Amambai, Bandeirantes, Batayporã, Bela Vista, Campo Grande, Caracol, Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, Corumbá, Costa Rica, Deodápolis, Dourados, Fátima do Sul, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaquiraí, Ivinhema, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Sete Quedas, Sidrolândia e Três Lagoas. 

Os apostadores sul-mato-grossenses fazem parte dos 9.449 que levaram os prêmios da quadra da Mega. Outros 129 acertaram a quina e levaram R$ 38.181,97 para casa. 

Para retirar o prêmio, os ganhadores devem se dirigir a uma agência da CAIXA com documento de identificação e recibo do pagamento da aposta. 

Confira os números sorteados na Mega-Sena de ontem:

Os números da Mega-Sena 2978 são:

  • 06 - 13 - 50 - 09 - 42 - 20

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2979

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 3 de março, a partir das 20 horas, pelo concurso 2979. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

loteria

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1182, sábado (28/02); veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

01/03/2026 07h29

Confira o resultado do Dia de Sorte

Confira o resultado do Dia de Sorte divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1182 da Dia de Sorte na noite deste sábado, 28 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 600 mil. 

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 42 apostas ganhadoras, (R$ 2.427,75)
  • 5 acertos - 1.451 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 19.267 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte

  • Março- 70.527 apostas ganhadoras, (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1182 são:

  • 15 - 30 - 18 - 09 - 24 - 19 - 22
  • Mês da sorte: 03 - março

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1183

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 3 de março, a partir das 21 horas, pelo concurso 1183. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

