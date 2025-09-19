Mega-Sena: aposta de MS "bate na trave" e sortudo leva R$ 34 mil - Imagem Divulgação

Uma aposta simples do concurso 2.916 da Mega-Sena, sorteado nesta quinta-feira (19), faturou R$ 34.291,78 ao acertar cinco números. O prêmio estimado era de R$ 33 milhões e não houve acertadores.

O jogo foi feito na Lotérica Pé Quente, onde o sortudo realizou a aposta simples e levou uma “boladinha” para casa.

Confira o resultado da Mega-Sena de otem!

Os números da Mega-Sena 2916 são:

16 - 11 - 45 - 05 - 27 - 40

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2917

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 20 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2917. O valor da premiação está estimado em R$ 28 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

