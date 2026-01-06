Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Economia

Mercado Pago lança nova ferramenta de score de crédito com modelo próprio

O recurso promete fornecer uma visão clara sobre a pontuação de cada usuário e indicar recomendações concretas

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

06/01/2026 - 22h00
O Mercado Pago, a fintech do Mercado Livre, lançou nesta terça-feira, 6, uma nova ferramenta para a definição de "score de crédito" dos clientes no Brasil. O recurso promete fornecer uma visão clara sobre a pontuação de cada usuário e indicar recomendações concretas de medidas que possam melhorar as condições dentro do ecossistema do banco digital.

Segundo a empresa, o sistema é baseado em um modelo proprietário que analisa mais de 2 mil variáveis a partir de dados do próprio Mercado Pago, do Open Finance e de birôs externos. Integrado ao aplicativo, o score busca apresentar de forma personalizada como os hábitos financeiros podem influenciar o acesso às ofertas de crédito.

O Mercado Pago já disponibilizava o perfil de crédito de vendedores na plataforma, mas a solução agora evolui para uma pontuação numérica de 0 a 1.000. A ferramenta será incorporada também à assistência pessoal de IA generativa do banco digital, que utiliza o histórico e o comportamento do cliente para reforçar as recomendações apresentadas.

"Esse engajamento, aliado ao aprimoramento contínuo das nossas soluções, modelos e políticas de crédito, além de uma leitura cada vez mais qualificada do comportamento dentro do ecossistema, contribui para ampliar o acesso a crédito e viabilizar condições cada vez melhores", afirma o vice-presidente do Mercado Pago no Brasil, Ignácio Estivariz.

A iniciativa é parte da estratégia do Mercado Pago de tentar expandir a concessão de crédito sem arriscar a qualidade do balanço. No mês passado, o vice-presidente sênior da fintech no Brasil, André Chaves, disse ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que vê "muito espaço" para crescer a carteira, para além dos serviços tradicionais associados ao Mercado Livre.

Loterias

Resultado da Quina de hoje, concurso 6920, terça-feira (06/01)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

06/01/2026 20h09

Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6920 da Quina na noite desta terça-feira, 6 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 13 milhões.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 6920 são:

  • 42 - 28 - 47 - 34 - 04

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6921

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 6 de janeiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 6921. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Loterias

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3580, terça-feira (06/01)

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

06/01/2026 20h06

Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3580 da Lotofácil na noite desta terça-feira, 6 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 7,5 milhões.

Os números da Lotofácil 3580 são:

  • 13 - 04 - 08 - 16 - 12 - 15 - 23 - 25 - 01 - 05 - 20 - 21 - 09 - 06 - 19

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3581

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 7 de janeiro a partir das 20 horas, pelo concurso 3581. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

