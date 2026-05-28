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Mesmo após recuo, MS colhe a maior safra de soja da história

Estimativa anterior era de colher 17,7 milhões de toneladas e produção caiu para 16,7 milhões de toneladas

SÚZAN BENITES

SÚZAN BENITES

28/05/2026 - 08h00
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Depois de iniciar a safra sob condições consideradas ideais para o desenvolvimento das lavouras, Mato Grosso do Sul viu o clima mudar drasticamente no começo deste ano e comprometer parte do potencial produtivo da soja no Estado.

A combinação entre estiagem prolongada e temperaturas elevadas em janeiro provocou forte estresse hídrico e térmico nas plantações, reduzindo o rendimento médio das áreas cultivadas. Mesmo assim, a safra 2025/2026 é a maior da história de MS. 

A estimativa anterior era colher 17,759 milhões de toneladas, mas com o fechamento da safra constatou-se o recuo de 5,7% na produtividade média, que caiu para 16,744 milhões de toneladas.

A instabilidade climática atingiu principalmente a região sul do Estado, onde a falta de chuva ocorreu justamente em uma das fases mais importantes do desenvolvimento da cultura.

O cenário interrompeu a expectativa positiva criada após os primeiros meses da safra, quando praticamente todas as regiões registraram volumes de precipitação acima da média histórica.

Os dados do boletim Casa Rural, divulgado pela Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja-MS) apontam ainda que, até o fim de 2025, o desenvolvimento das lavouras seguia dentro do esperado. As chuvas regulares favoreceram o plantio e garantiram boas condições vegetativas para as plantas.

No entanto, o retorno da estiagem em janeiro, aliado às ondas de calor registradas no período, afetou diretamente o enchimento de grãos e limitou o potencial produtivo de parte das áreas cultivadas.

A situação se agravou sobretudo nos municípios do sul de Mato Grosso do Sul, onde os produtores enfrentaram semanas consecutivas de baixa umidade do solo e temperaturas elevadas.

Em algumas regiões, a irregularidade climática fez com que lavouras que apresentavam bom potencial no início do ciclo terminassem a safra com rendimento abaixo da expectativa inicial.

A recuperação parcial das condições climáticas ocorreu apenas entre fevereiro e março, quando os volumes de chuva voltaram a subir nas regiões central, norte e oeste do Estado.

O retorno da umidade ajudou a minimizar parte das perdas e garantiu melhores condições para a reta final do ciclo produtivo, permitindo que a colheita fosse concluída em maio sem maiores problemas operacionais.

Mesmo assim, os produtores rurais de MS retiraram dos campos a maior safra de soja da série histórica. 

MUNICÍPIOS

O levantamento técnico mostrou diferenças expressivas entre os municípios sul-mato-grossenses. Enquanto 28 cidades registraram produtividade acima da média estadual, outras 50 ficaram abaixo do índice médio, evidenciando desigualdade no desempenho agrícola em função das condições climáticas e da infraestrutura disponível no campo.

Para o coordenador técnico da Aprosoja-MS, Gabriel Balta, o mapeamento das áreas com melhor e pior desempenho se tornou estratégico para orientar futuras ações do setor produtivo e do poder público.

“A identificação de 28 municípios com produtividade acima da média estadual e de 50 abaixo dela torna-se estratégica para orientar o planejamento do setor. Essa informação permite direcionar ações técnicas, investimentos e políticas públicas tanto para consolidar áreas mais eficientes quanto para elevar o desempenho dos principais polos agrícolas”, afirma.

Além das diferenças climáticas entre as regiões do Estado, o levantamento também apontou que áreas com sistemas de irrigação apresentaram maior estabilidade produtiva mesmo diante das adversidades registradas ao longo da safra. 

A avaliação reforça a percepção crescente dentro do setor de que investimentos em tecnologia e manejo devem ganhar importância nos próximos anos como forma de reduzir os impactos das mudanças climáticas sobre a produção agrícola.

“A irrigação mostrou-se um componente essencial na busca por maior produtividade, especialmente nas regiões que adotaram essa tecnologia, evidenciando o impacto positivo de investimentos estratégicos na transformação agrícola”, destaca Balta.

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LOTERIAS

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 358, quarta-feira (27/05): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

28/05/2026 08h15

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Confira o rateio da +Milionária

Confira o rateio da +Milionária Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 358 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 27 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 44 milhões.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos - 1 aposta ganhadora, (R$ 224.136,07)
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 9 apostas ganhadoras, (R$ 11.068,45)
  • 4 acertos + 2 trevos - 59 apostas ganhadoras, (R$ 1.809,00)
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 944 apostas ganhadoras, (R$ 113,06)
  • 3 acertos + 2 trevos - 1002 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
  • 3 acertos + 1 trevo - 9710 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
  • 2 acertos + 2 trevos - 7985 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
  • 2 acertos + 1 trevo - 73635 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 358 são:

  • 42 - 12 - 06 - 22 - 01 - 18 
  • Trevos sorteados: 5 - 6

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 359

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 30 de maio, a partir das 20 horas, pelo concurso 359. O valor da premiação está estimado em R$ 45 milhões.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

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LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2962, quarta-feira (27/05): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

28/05/2026 08h15

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Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2962 da Dupla Sena na noite desta quarta-feira, 27 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1 milhão.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 17 apostas ganhadoras, (R$ 2.689,33)
  • 4 acertos - 655 apostas ganhadoras, (R$ 79,77)
  • 3 acertos - 8.855 apostas ganhadoras, (R$ 2,95)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 13.715,56)
  • 4 acertos - 378 apostas ganhadoras, (R$ 138,22)
  • 3 acertos - 7.972 apostas ganhadoras, (R$ 3,27)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2962 são:

Primeiro sorteio

  • 38 - 43 - 45 - 48 - 24 - 17

Segundo sorteio

  • 38 - 48 - 34 - 16 - 05 - 36 

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

 

Próximo sorteio: Dupla Sena 2963

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 29 de abril, a partir das 21 horas, pelo concurso 2963. O valor da premiação está estimado em R$ 1,8  milhão.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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