Economia

PRIVATIZAÇÃO

Mesmo com entraves, concessão do Rio Paraguai deve sair no segundo semestre

Processo segue travado no TCU, mas Antaq mantém previsão do leilão do Tramo Sul da hidrovia para o fim deste ano

Súzan Benites e Clodoaldo Silva, de Brasília

Súzan Benites e Clodoaldo Silva, de Brasília

03/01/2026 - 08h40
A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) já considera praticamente certo que o leilão dos cerca de 600 quilômetros do Tramo Sul da hidrovia do Rio Paraguai só será realizado no fim do segundo semestre deste ano, o que representa um atraso de aproximadamente seis meses em relação à estimativa inicial.

O novo cronograma aparece tanto no plano de trabalho de um termo aditivo firmado com a Infra S. A., estatal responsável por prestar suporte técnico ao certame, quanto no planejamento das entregas estratégicas da Secretaria Especial de Licitações e Concessões (Selc) da própria Antaq.

Apesar dessa sinalização, o avanço do processo continua condicionado ao destravamento do caso no Tribunal de Contas da União (TCU).

Como o Correio do Estado adiantou no mês passado, a Corte mantém suspensa, por tempo indeterminado, a análise da concessão do Tramo Sul da hidrovia. A paralisação vigora desde 24 de setembro e foi reafirmada em decisão proferida no dia 18 de dezembro.

O relator do processo, ministro Benjamin Zymler, determinou que a análise só será retomada após o Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) apresentar novos estudos técnicos e documentos complementares, além das aprovações da concessão pelos legislativos do Paraguai e da Bolívia.

A decisão foi tomada mesmo depois de o ministério ter encaminhado, em outubro e novembro, complementações às informações protocoladas em agosto. A área técnica do TCU, por meio da Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia), concluiu que o material permanece incompleto. 

Segundo o parecer, “a documentação disponível não atende aos requisitos de completude previstos na IN TCU nº 81/2018, o que impede o início da contagem do prazo de análise por esta Corte”, apontando ainda a necessidade de “documentos complementares e análise de viabilidade incompleta e não consolidada”.

A unidade técnica destacou que, já no envio inicial, o próprio ministério reconheceu a necessidade de incluir documentos considerados “imprescindíveis” e de aprofundar análises nos estudos de viabilidade, “sem, entretanto, indicar prazo”.

Mesmo após novas remessas, permanecem “incertezas e lacunas capazes de afetar o conjunto de estudos que dá suporte à licitação”, razão pela qual não foi iniciada a contagem do prazo de 75 dias previsto para a análise do processo.

No fim de 2024, a expectativa da Antaq era de realizar o certame no mês seguinte, na B3, após a emissão de parecer favorável do TCU autorizando a operação.

No entanto, os estudos acabaram sendo reformulados, com mudanças nos valores de investimento exigidos da futura concessionária, nos critérios de participação das empresas e nas regras de exploração dos serviços e de manutenção da navegabilidade do curso d’água, entre outros pontos.

Audiências públicas foram realizadas para coletar sugestões da sociedade às propostas do edital, mas somente em agosto o MPor encaminhou ao TCU o projeto que estabelece o modelo de concessão da hidrovia do Rio Paraguai.

HIDROVIA PARAGUAI

À época, o secretário nacional de Hidrovias e Navegação da Pasta, Dino Antunes, afirmou que a concessão ocorreria até o fim do ano.

“Será a primeira concessão de uma hidrovia no País, o que significa maior previsibilidade para o transporte de grandes cargas. A concessão agiliza a adoção de dragagem de manutenção quando necessária, com sinalização do canal de navegação, o que permitirá, inclusive, o transporte noturno com segurança”, disse.

Em setembro, porém, o governo realizou um market sounding – consulta ao mercado – com a participação de oito empresas nacionais e estrangeiras.

O processo resultou em novas sugestões de alteração nos editais e levou o ministério a comunicar ao TCU que os estudos de viabilidade técnica e ambiental seriam complementados, novamente sem indicação de prazo para a entrega dos documentos.

SUSPENSÃO

Diante desse quadro, em 24 de setembro o TCU decidiu suspender a análise do processo de concessão até que o MPor apresentasse toda a documentação exigida. Embora alguns materiais tenham sido encaminhados posteriormente, em 18 de dezembro a Corte reiterou que as informações seguem incompletas e manteve o processo paralisado.

A Instrução Normativa nº 81/2018 do TCU estabelece que o prazo de 75 dias para análise só começa a correr “após o recebimento de toda a documentação”.

Com isso, a Antaq já passou a trabalhar com a estimativa de que o leilão ocorra apenas no fim deste ano, e não no primeiro semestre, como previa anteriormente. Essa avaliação ficou evidente com a assinatura do acordo de cooperação técnica entre a agência e a Infra, cujo termo aditivo foi aprovado no dia 17 de dezembro pela diretoria colegiada da Antaq.

Pelo plano de trabalho, ficou definido que, no primeiro semestre deste ano, a Infra deverá realizar “as revisões que se fizerem necessárias no Evtea (estudo de viabilidade)” e “promover as revisões que se fizerem necessárias nas minutas de edital e contrato”, etapas que dependem da análise prévia do TCU.

A partir de julho, a estatal deverá prestar “apoio técnico na oitiva ao mercado (road shows), suporte nas consultas públicas e nas auditorias pelos órgãos de controle”. Esse ciclo costuma durar cerca de 90 dias e só ocorre após a divulgação do edital.

Os road shows são ações voltadas à apresentação de projetos de concessão e investimento a potenciais investidores, no Brasil e no exterior, com reuniões técnicas para detalhar propostas e esclarecer dúvidas. Procedimento semelhante foi adotado no processo de solução consensual da BR-163.

Outro indicativo de que o leilão ficou para o segundo semestre consta no planejamento do Programa de Gestão por Resultados da Antaq, divulgado no dia 17 deste mês.

De acordo com o documento, a Selc deverá publicar até junho deste ano, no site da Antaq, o edital da concessão da Hidrovia do Paraguai, com a previsão de “divulgação da decisão sobre o vencedor do leilão da concessão da Hidrovia do Paraguai até o fim do 2º semestre de 2026”.

*Saiba

A concessão da hidrovia do Rio Paraguai deve ser a primeira privatização do modal no Brasil - Foto: Rodolfo César

O projeto da hidrovia do Rio Paraguai tem cerca de 600 quilômetros de extensão em território brasileiro e é estratégica para o escoamento de cargas no Centro-Oeste. A concessão compreende o Tramo Sul do rio, abrangendo o trecho entre Corumbá e a foz do Rio Apa, na fronteira com o Paraguai; e o Canal do Tamengo, em Corumbá.

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2907, sexta-feira (02/01): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

03/01/2026 08h28

Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2907 da Dupla Sena na noite desta sexta-feira, 2 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5,3 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 16 apostas ganhadoras, (R$ 5.081,53)
  • 4 acertos - 785 apostas ganhadoras, (R$ 118,36)
  • 3 acertos - 15.413 apostas ganhadoras, (R$ 3,01)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 9 apostas ganhadoras, (R$ 8.130,45)
  • 4 acertos - 590 apostas ganhadoras, (R$ 157,49)
  • 3 acertos - 11.577 apostas ganhadoras, (R$ 4,01)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2907 são:

Primeiro sorteio

  • 23 - 04 - 33 - 09 - 31 - 38

Segundo sorteio

  • 26 - 40 - 42 - 30 - 41 - 12

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2908

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 5 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2908. O valor da premiação está estimado em R$ 5,7 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2870, sexta-feira (02/01): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

03/01/2026 08h26

Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2870 da Lotomania na noite desta sexta-feira, 02 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 8 apostas ganhadoras, (R$ 42.845,79)
  • 18 acertos - 97 apostas ganhadoras, (R$ 2.208,55)
  • 17 acertos - 812 apostas ganhadoras, (R$ 263,82)
  • 16 acertos - 5149 apostas ganhadoras, (R$ 41,60)
  • 15 acertos - 21404 apostas ganhadoras, (R$ 10,00)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2870 são:

  • 06 - 40 - 84 - 68 - 44 - 25 - 43 - 29 - 12 - 53 - 92 - 13 - 67 - 72 - 04 - 28 - 60 - 48 - 38 - 65

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2871

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 5 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2871. O valor da premiação está estimado em R$ 11 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

