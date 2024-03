Meta da Caravana da Sudeco é socorrer 6 mil pequenas empresas

Como a taxa de juros, a Selic, ainda em dois dígitos (10,75%) representa um desafio no mercado de crédito, principalmente para as micro e pequenas empresas, a Caravana da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) espera realizar mais de 6 mil negociações, em quatro dias de evento, em Campo Grande e Dourados.

Em sua segunda edição, a Caravana da Sudeco encaminhará aos empreendedores do Estado a concessão de linha de crédito com juros do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) entre 8,6% ao ano e 18% ao ano. Nesse sentido, estudos do Sebrae demonstram que uma das principais dificuldades das micro e pequenas empresas ocorre na apresentação de garantias exigidas pelas instruções financeiras.

“Temos o Fundo de Aval da Micro e Pequena Empresa [Famp], solução para este empresário, uma vez que nós apoiamos em até 80% essa solicitação de garantia”, explica o analista técnico do Sebrae-MS, Vagner Alexandre Teixeira.

Uma das instituições participantes da caravana, o representante do Sebrae-MS ressalta que os empresários podem contar com os agentes de crédito e finanças da instituição, tanto no pré-crédito quanto no pós-crédito, uma vez que é realizado um estudo de capacidade de pagamento para a solicitação do crédito e, após o crédito, é feito um acompanhamento do empresário na gestão e também na organização dos seus controles para arcar com a prestação.

A titular da Sudeco, Rose Modesto, enfatiza que um dos maiores problemas que os pequenos empreendedores enfrentam é justamente a garantia. “A pequena empresa e o pequeno comerciante tem dificuldade. O cara que tem uma lojinha de R$ 1,99, um salão de beleza, um restaurante, é a garantia real que o banco exige que aperta. Quando a gente arruma um fundo para garantir essas operações, esse dinheiro realmente pode chegar na mão de quem mais precisa”, afirma.

Rose acrescenta que, mesmo com a Selic elevada, os encargos financeiros do FCO são taxas bem competitivas, ante as demais linhas de créditos oferecidas no mercado. “A Sudeco está trabalhando para, sempre que possível, melhorar as condições de financiamento para o setor produtivo da Região Centro-Oeste”, afirma.

CARAVANA

Em Campo Grande, o evento começou ontem e se encerra hoje. O atendimento está sendo realizado no Mercadão, das 9h às 17h.

Em Dourados, o evento será nos dias 25 e 26, no Centro de Convenções, das 9h às 17h.

A Caravana continuará percorrendo outras cidades da Região Centro-Oeste ao longo do semestre. Na Capital, os participantes terão acesso a orientações sobre diferentes fundos de financiamento, oficinas sobre convênios, palestras do Sebrae e atendimento ao público.

Os interessados em participar do evento podem fazer a inscrição por meio digital.

O objetivo é facilitar o acesso ao crédito para pequenos empreendedores e micro e pequenas empresas às linhas de crédito da autarquia, garantindo o desenvolvimento econômico e social da Região Centro-Oeste.

As linhas de financiamento do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste são: FCO Mulher Empreendedora, FCO Irrigação e FCO Leite. Já as instituições financeiras presentes no local para negociação são: Sicredi, Sicoob, Cresol, Banco do Brasil e BRDE.

A novidade para este ano é o lançamento do Fundo de Apoio ao Microempreendedor (Famp), convênio entre Sudeco e Sebrae, que é o fundo garantidor da operação.

De acordo com Rose Modesto, deixar escritórios e vir para caravanas aproxima a população das instituições financeiras. “Por meio da caravana, facilitamos o acesso a fundos de financiamento com juros diferenciados e prazos estendidos. Queremos que todas as pessoas tenham a chance de crescer e ampliar seus negócios e investimentos, gerando renda e criando mais oportunidades para a população da nossa região”.

Segundo o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), um dos motivos do crescimento e desenvolvimento econômico do Estado é o Fundo Constitucional do Centro-Oeste.

“Mato Grosso do Sul é um estado que cresceu 6,6%, a média brasileira é de 2,9%, e isso tem muito do Fundo Constitucional do Centro-Oeste. O Estado alcançou a condição econômica, sem dúvida nenhuma, com a participação extremamente importante do fomento das linhas de crédito, que ao longo dos anos foram aumentadas e permitiram que micro, pequenas, médias e grandes empresas viessem para MS”, explicou o chefe do Executivo estadual.

Em 2023, a Caravana da Sudeco percorreu diversos estados, incluindo Mato Grosso do Sul, lançando novas linhas de financiamento, como FCO Mulher Empreendedora, FCO Irrigação e FCO Leite. Já neste ano o foco é o fortalecimento do desenvolvimento local, com ênfase na geração de empregos e renda.

FCO

O Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Condel), órgão gestor da Sudeco, definiu o reajuste de 16% no valor total de recursos destinados aos entes federados para o exercício de 2024.

O valor do Fundo Constitucional do Centro-Oeste para este ano é de R$ 12,159 bilhões. Em 2023, o montante destinado Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal foi de R$ 10,511 bilhões, ou seja, houve um incremento de 16% no volume de recursos.

Mato Grosso do Sul terá 24% do total do FCO para este ano, serão R$ 2,410 bilhões divididos igualmente para atender os setores rural e empresarial.

SAIBA

A taxa mínima do FCO é de 8,6% ao ano para empréstimos, e a máxima, de 18% ao ano. O grande desafio, segundo os microempresários tomadores de créditos do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, é atender às garantias exigidas pelos bancos operadores.