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Ministério dos Transportes joga a toalha e leilão da Malha Oeste fica para 2027

Após ministro prometer certame ainda este ano, a Pasta admitiu ao TCU que a licitação ficará para o ano que vem

Clodoaldo Silva, de Brasília

18/08/2026 - 08h00
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O leilão dos 1.644 quilômetros da Ferrovia Malha Oeste, entre Corumbá e Mairinque (SP), ficará para março de 2027, admitiu o Ministério dos Transportes ao Tribunal de Contas da União (TCU). O novo cronograma confirma o risco de adiamento do certame, que inicialmente estava previsto para julho deste ano e, posteriormente, havia sido transferido para novembro ou dezembro.

A informação consta no Acórdão nº 2.047/2026, aprovado pelo TCU no dia 5. Segundo o documento, o Ministério dos Transportes apresentou um novo cronograma à Corte de Contas prevendo a licitação da ferrovia em março de 2027.

O adiamento ocorre após o TCU ter interrompido, no dia 20 de julho, a análise do processo de licitação. A Corte apontou falhas na documentação apresentada pelo governo, incluindo dados incompletos e defasados ainda relacionados ao modelo de relicitação, descartado no ano passado.

O reconhecimento pelo Ministério dos Transportes de que a realização do leilão neste ano não será possível foi protocolado seis dias depois de o ministro dos Transportes, George Santoro, afirmar durante agenda oficial em Campo Grande que o leilão aconteceria ainda neste ano. 

O processo, porém, continua pendente de informações. O ministro relator do TCU, Odair Cunha, questionou, entre outros pontos, a necessidade de uma nova audiência pública, uma vez que o modelo foi alterado de relicitação para licitação. 

Também cobrou uma versão atualizada da modelagem econômico-financeira (MEF), que estabelece custos e rentabilidade da concessão, além de respostas a outros 22 questionamentos técnicos e financeiros.

Com a análise interrompida, o prazo para o TCU concluir a avaliação também compromete a realização do leilão neste ano. Pelas regras internas, a área técnica da Corte dispõe de 75 dias para analisar os procedimentos prévios e as regras do certame, enquanto o relator tem mais 15 dias para apresentar seu parecer.

Novo contrato

O atraso também levou o governo a prorrogar por 180 dias, a partir do dia 30 de junho, o contrato com a Rumo Malha Oeste, atual concessionária da ferrovia. A empresa receberá R$ 26 milhões da União durante o período.

Segundo o TCU, a Rumo deixa de prestar o serviço de transporte ferroviário durante a prorrogação, ficando responsável pela guarda, vigilância, manutenção essencial e monitoramento dos ativos.

O Tribunal de Contas da União criticou os atrasos e as deficiências no planejamento do governo para garantir a continuidade do transporte ferroviário. No caso da Malha Oeste, segundo a Corte, os problemas tiveram consequências concretas, como a suspensão do serviço.

Três opções

A proposta do Ministério dos Transportes prevê três possibilidades para o leilão. A primeira é a concessão dos com 1.644 km da Malha Oeste, entre Corumbá e Mairinque.

Caso não haja interessados, será oferecido o “Objeto B”, com 1.325,5 km, entre Corumbá e Bauru (SP), em bitola larga. Na terceira opção, o “Objeto C”, serão concedidos 906,98 km, entre Corumbá e Três Lagoas. As três alternativas incluem os trechos entre Corumbá e Ladário.

Com a nova previsão do governo, a ferrovia, que deveria ser licitada neste ano, terá de esperar pelo menos até março do ano que vem para voltar ao controle da iniciativa privada.

LOTERIAS

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 887, segunda-feira (17/08)

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

17/08/2026 20h22

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Confira o resultado da Super Sete

Confira o resultado da Super Sete Foto: Super Sete

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 887 da Super Sete na noite desta segunda-feira, 17 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Confira o resultado da Super Sete de hoje!

Os números da Super Sete 887 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 1
  • Coluna 2: 7
  • Coluna 3: 5
  • Coluna 4: 9
  • Coluna 5: 8
  • Coluna 6: 9
  • Coluna 7: 9

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 888

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 19 de agosto, a partir das 21 horas, pelo concurso 888. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1274, segunda-feira (17/08)

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

17/08/2026 20h18

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Confira o resultado do Dia de Sorte

Confira o resultado do Dia de Sorte divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1274 da Dia de Sorte na noite desta segunda-feira, 17 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 600 mil.

Confira o resultado da Dia de Sorte de hoje!

Os números da Dia de Sorte 1274 são:

  • 24 - 22 - 23 - 15 - 08 - 16 - 09
  • Mês da sorte: 02 - Fevereiro 

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1275

Como a Dia de Sorte tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 18 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 1275. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

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