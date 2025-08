Ministério sugeriu compra, pelo governo, do que deixará de ser exportado aos EUA

Ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira (PT) - FOTO: Divulgação

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira (PT), disse em entrevista à Broadcast que o ministério sugeriu ao governo comprar os produtos que deixarão de ser exportados para os Estados Unidos por causa das tarifas adotadas pelo país norte-americano.

"As negociações estão acontecendo, mas vai ter um plano de contingência, sim, e inclusive o meu ministério sugeriu que essa fosse uma das medidas a serem adotadas", disse Teixeira, que participa neste domingo do 17º Encontro Nacional do PT, em Brasília.

As compras governamentais, portanto, estão entre as mais de 30 medidas apresentadas por ministérios ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na semana passada, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que caberá ao mandatário escolher quais ações do "plano de contingência" serão implementadas.

Segundo Teixeira, as compras podem acontecer em três modalidades: por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para merendas; via Programa de Aquisição de Alimentos; ou na modalidade de compras institucionais, para abastecer hospitais ou universidades, por exemplo.