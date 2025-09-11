Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Ministro diz acreditar que tarifas dos EUA para carnes, frutas e café serão próximas a cair

Teixeira associou as tarifas impostas pelo governo norte-americano ao julgamento do ex-presidente da República Jair Bolsonaro, e espera "racionalidade econômica" retorne

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

11/09/2025 - 22h00
O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, ressaltou que a Casa Branca recuou na quarta-feira, 10, quanto à tarifa de 10% imposta à celulose brasileira, e disse acreditar que as taxas impostas pelos Estados Unidos para carnes, frutas e café serão as próximas a cair.

"Os americanos não aguentam pagar o preço que eles estão pagando. E eles só estão pagando um preço mais caro por conta de tarifas. Volto a dizer aqui, o Brasil fornece os melhores produtos com os preços mais baratos e o americano estava pagando um preço muito bom, mas o tarifaço encareceu esses produtos lá e eles continuam comprando", disse.

Na sequência, Teixeira associou as tarifas impostas pelo governo norte-americano ao julgamento do ex-presidente da República Jair Bolsonaro, e disse esperar que a "racionalidade econômica" retorne depois do fim das sessões na 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), previsto para ocorrer na sexta-feira, 12

Teixeira também afirmou que o voto do ministro Luiz Fux proferido na quarta-feira foi importante para mostrar que o julgamento é imparcial e justo.

Fux votou pela absolvição de Bolsonaro, divergindo do relator, ministro Alexandre de Moraes, e do ministro Flávio Dino. Ainda faltam os votos de Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, que devem ser registrados nesta quinta-feira, 11.

Teixeira participou de evento para a divulgação do 12º e último levantamento da Safra de Grãos 2024/2025 da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em Brasília. Além dele, estavam presentes o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

Loterias

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3484, quinta-feira (11/09)

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

11/09/2025 19h19

Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3484 da Lotofácil na noite desta quinta-feira, 11 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

Os números da Lotofácil 3484 são:

  • 07 - 04 - 01 - 23 - 24 - 25 - 05 - 15 - 17 - 09 - 03 - 14 - 13 - 11 - 08

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3485

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 12 de setembro a partir das 20 horas, pelo concurso 3485. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

Loterias

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2293, quinta-feira (11/09)

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

11/09/2025 19h16

Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2293 da Timemania na noite desta quinta-feira, 11 de setembro de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 23 milhões.

Confira o resultado da Timemania de hoje!

Os números da Timemania 2293 são:

  • 49 - 78 - 71 - 21 - 18 - 11 - 38
  • Time do Coração: 43 - Grêmio (RS)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2294

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 13 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2294. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

