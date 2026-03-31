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Ministro pede à Receita Federal o fim da declaração do Imposto de Renda

Proposta é substituir a atual declaração por um sistema de validação de dados, visando reduzir burocracia no Brasil

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31/03/2026 - 16h32
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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta terça-feira, 31, durante a reunião ministerial convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que pediu para a Receita Federal informatizar o sistema de declaração do Imposto de Renda para que os contribuintes deixem de fazer a declaração anual.

“Eu tenho pedido para a Receita, é que a gente construa um sistema, para logo, que a gente não precise declarar mais Imposto de Renda. Como nós temos um País informatizado, as informações dos bancos, das empresas, do plano de saúde, isso tudo vai sendo colocado no sistema e a pessoa tem de validar, simplesmente. Nós temos de caminhar para isso, nós temos de caminhar para um País com menos burocracia”, disse Durigan.

Durigan também indicou que todos os governadores podem concordar com a proposta de subvenção do ICMS sobre o diesel, que é uma das medidas apresentadas pelo Planalto para conter o aumento do combustível devido à guerra no Oriente Médio.

“Ontem, falando com os vários governadores, estamos muito próximos de ter unanimidade dos Estados aderindo à proposta do presidente Lula. O que mostra que, se por um lado tem discurso político de quem às vezes não reconhece, de outro, do ponto de vista concreto, há um reconhecimento fático, pragmático do trabalho que foi inclusivo e que foi respeitoso”, disse.

O novo ministro da Fazenda também declarou que a pasta vai seguir fazendo atividades conjuntas com a Polícia Federal e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) para combater o crime organizado. Seguindo a orientação de Lula, a repressão vai visar o “andar de cima”.

“Vamos seguir atuando mais em parceria com a Polícia Federal e com o Ministério da Justiça para que a gente, minimamente, trate com inteligência a questão do crime organizado e faça um enfrentamento duro e rigoroso do crime, especialmente no andar de cima”, disse Durigan.

A reunião ministerial convocada por Lula é a primeira do ano e feita com o intuito de apresentar um balanço dos ministros que vão deixar a Esplanada por causa do prazo de descompatibilização dos cargos. Quem for disputar as eleições em outubro, precisa deixar cargos no Executivo até o sábado, 4. No encontro, o presidente também apresentou os sucessores em pastas cujo futuro já está definido.

LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2906, segunda-feira (30/03): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

31/03/2026 08h26

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2906 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 30 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 11 apostas ganhadoras, (R$ 31.306,94)
  • 18 acertos - 172 apostas ganhadoras, (R$ 1.787,66)
  • 17 acertos - 1308 apostas ganhadoras, (R$ 164,55)
  • 16 acertos - 7149 apostas ganhadoras, (R$ 30,10)
  • 15 acertos - 27034 apostas ganhadoras, (R$ 7,96)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2906 são:

  • 12 - 43 - 26 - 02 - 04 - 11 - 45 - 10 - 74 - 37 - 54 - 76 - 19 - 31 - 00 - 06 - 79 - 73 - 91 - 97 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2907

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 1 de abril, a partir das 21 horas, pelo concurso 2907. O valor da premiação está estimado em R$ 11 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 6989, segunda-feira (30/03): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

31/03/2026 08h24

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Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6989 da Quina na noite desta segunda-feira, 30 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 600 mil.

Premiação

  • 5 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 552.930,80)
  • 4 acertos - 28 apostas ganhadoras, (R$ 8.463,23)
  • 3 acertos - 2.162 apostas ganhadoras, (R$ 104,38)
  • 2 acertos - 54.573 apostas ganhadoras, (R$ 4,13)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6989 são:

  • 17 - 26 - 54 - 48 - 01

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6995

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 31 de março, a partir das 21 horas, pelo concurso 6995. O valor da premiação está estimado em R$ 600 mil.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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