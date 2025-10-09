Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

AUMENTO

Morador da Capital precisa trabalhar 113 horas para comprar cesta básica

Alta no mês foi puxada por café, óleo e leite; no cenário nacional, o custo da alimentação caiu em 22 capitais

Súzan Benites

Súzan Benites

09/10/2025 - 09h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O morador de Campo Grande voltou a sentir no bolso o peso dos alimentos básicos em setembro. O custo da cesta subiu 1,55% na Capital, em relação a agosto, chegando a R$ 780,67, segundo levantamento conjunto do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Ainda de acordo com o estudo, o trabalhador que recebe um salário mínimo precisou trabalhar 113 horas e 8 minutos apenas para garantir a alimentação mensal da família, o equivalente a 55,6% da renda líquida. Em agosto, eram 111 horas e 25 minutos e, há um ano, 111 horas e 20 minutos.

Embora Campo Grande tenha registrado uma das maiores elevações entre as capitais, o valor da cesta local ainda está abaixo do das cidades mais caras do País, como São Paulo (R$ 842,26), Porto Alegre (R$ 811,44) e Florianópolis (R$ 811,07).

Entre os 13 produtos da cesta básica, 8 subiram de preço entre agosto e setembro. A variação positiva da cesta campo-grandense foi impulsionada principalmente pelo café em pó, cujo preço subiu 4,32% no mês. A alta internacional do grão, somada à oferta limitada em algumas regiões produtoras, elevou as cotações no varejo.

O óleo de soja também teve aumento expressivo, de 4,46%, influenciado pela maior demanda das indústrias de biodiesel, o que reduziu a oferta para o consumo doméstico.

O leite integral, por sua vez, subiu 2,48% em Campo Grande, acompanhando a entressafra e a redução na produção nas bacias leiteiras da Região Centro-Oeste. Já o pão francês, item essencial nas mesas, teve aumento de 1,62%, refletindo custos de trigo e transporte.

As reduções ficaram por conta da batata (6,96%), arroz (4,75%), açúcar (4%), tomate (3,32%) e feijão (1,04%). No acumulado de 12 meses, o custo da alimentação essencial subiu 9,24% na Capital. Itens como café em pó (69,7%), tomate (49%), óleo de soja (28%) e carne bovina (26%) puxaram a alta. Já produtos como batata (50,5%), arroz-agulhinha (30,1%), banana (10,1%) e feijão-carioca (9%) apresentaram quedas expressivas, o que amenizou o impacto no bolso dos consumidores.

CAPITAIS

Ainda conforme o levantamento, Campo Grande figura entre as 10 capitais brasileiras com o custo mais elevado da cesta básica, de acordo com o levantamento. O valor local supera o de capitais como Curitiba (R$ 755,56), Vitória (R$ 745,01) e Brasília (R$ 719,81).

A situação reflete o peso da logística e da distância dos centros de abastecimento no preço final dos alimentos, além das oscilações climáticas que afetaram a produção de hortifrútis e grãos no Estado ao longo do ano.

De acordo com análises do Dieese, o encarecimento dos alimentos em Campo Grande também está ligado ao aumento do custo de insumos agrícolas e à pressão sobre os preços do café, do óleo e da carne bovina, que subiram em praticamente todas as capitais.

Enquanto o campo-grandense pagou mais caro pela alimentação, o restante do País teve um respiro em setembro. O valor da cesta básica caiu em 22 das 27 capitais brasileiras pesquisadas pelo Dieese e a Conab.

As maiores reduções foram observadas em Fortaleza (6,31%), Palmas (5,91%), Rio Branco (3,16%), São Luís (3,15%) e Teresina (2,63%). Apenas cinco capitais, entre elas Campo Grande, registraram alta.

O estudo também apontou que o trabalhador brasileiro precisou, em média, de 99 horas e 53 minutos para adquirir a cesta em setembro – um tempo menor do que em agosto (101 horas e 31 minutos).

Mesmo com o recuo dos preços, o salário mínimo ideal calculado pelo Dieese para cobrir todas as despesas de uma família de quatro pessoas deveria ser de R$ 7.075,83, ou 4,66 vezes o mínimo oficial de
R$ 1.518,00.

A queda de preços em boa parte das capitais se deve à maior oferta agrícola. O tomate, por exemplo, teve redução em 26 cidades, com destaque para Palmas (47,6%). O arroz caiu em 25 capitais, e o açúcar, em 22. Já o óleo de soja foi o item com maior alta no País, impulsionado pelo uso industrial.

SALÁRIO

Com base na cesta mais cara, que em setembro foi a de São Paulo, e levando em consideração a determinação constitucional que estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e da família dele com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, o Dieese estima mensalmente o valor do salário mínimo necessário.

Em setembro deste ano, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria ter sido de R$ 7.075,83 ou 4,66 vezes o mínimo reajustado em R$ 1.518,00. Em agosto, o valor necessário era de R$ 7.147,91 e correspondeu a 4,71 vezes o piso mínimo. 

Já em setembro de 2024, o mínimo necessário deveria ter ficado em R$ 6.657,55, ou 4,71 vezes o valor vigente na época, que era de R$ 1.412,00. 

LEVANTAMENTO

MS precisa de R$ 1 bilhão por ano para manter estradas e garantir escoamento

Estudo inédito da CNA mostra que 80% das estradas vicinais de Mato Grosso do Sul exigem adequações urgentes

09/10/2025 09h00

Compartilhar
Campo Grande tem uma malha de 9.140 km e, para manter as estradas em boas condições, seriam necessários R$ 128,4 milhões para adequações e R$ 45,08 milhões para manutenção anual

Campo Grande tem uma malha de 9.140 km e, para manter as estradas em boas condições, seriam necessários R$ 128,4 milhões para adequações e R$ 45,08 milhões para manutenção anual Paulo Ribas / Correio do Estado

Continue Lendo...

Manter em condições transitáveis as estradas vicinais que cortam Mato Grosso do Sul exigiria investimentos anuais de R$ 1,09 bilhão, segundo levantamento da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) divulgado nesta terça-feira. O estudo dimensiona o tamanho do gargalo logístico que desafia o agronegócio sul-mato-grossense, responsável por boa parte das exportações e do Produto Interno Bruto (PIB) estadual.
Conforme o diagnóstico, são necessários R$ 806,83 milhões (73,99%) para adequar 57.225 quilômetros dos 71,1 mil quilômetros de estradas vicinais em condições precárias e outros R$ 283,59 milhões (26,01%) para manutenção anual.

As vias são essenciais para o escoamento da produção agropecuária em 8 das 11 microrregiões do Estado, consideradas prioritárias pela entidade: Dourados, Iguatemi, Campo Grande, Cassilândia, Nova Andradina, Três Lagoas, Alto Taquari e Bodoquena.

O levantamento, que foi elaborado em parceria com o Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial da Esalq/USP (Esalq-LOG), é o primeiro diagnóstico nacional da malha vicinal brasileira. O estudo utilizou o Índice de Priorização de Estradas Vicinais (Ipev), ferramenta que combina fatores econômicos, sociais, ambientais e de infraestrutura para indicar onde os recursos devem ser aplicados primeiro.

Campo Grande tem uma malha de 9.140 km e, para manter as estradas em boas condições, seriam necessários R$ 128,4 milhões para adequações e R$ 45,08 milhões para manutenção anual

"Precisamos mostrar a realidade das nossas estradas vicinais e cobrar ações concretas. O produtor rural não pode continuar arcando sozinho com os prejuízos causados pela falta de infraestrutura", afirmou o presidente da CNA, João Martins, durante o lançamento do estudo. 
Ele destacou que os dados "servem como base para políticas públicas eficazes, direcionamento de investimentos e melhoria da qualidade de vida no campo".

MICRORREGIÕES

A microrregião de Dourados aparece com o maior Ipev do Estado (0,986) e concentra a maior necessidade de investimento, tanto para adequação (R$ 181,46 milhões/ano) quanto para manutenção (R$ 63,62 milhões/ano). São 12.977 km de estradas vicinais, que exigem R$ 245,08 milhões anuais para ficarem em boas condições de tráfego.

O estudo destaca que a região "concentra a maior necessidade de investimento, tanto para as estradas terciárias [R$ 49,47 milhões] quanto para a totalidade da malha
[R$ 245,08 milhões]". 

A área é uma das mais produtivas de Mato Grosso do Sul, com forte presença de soja e milho, além de bovinocultura, frangos, suínos e cana-de-açúcar. Na microrregião, Maracaju figura entre os 10 maiores produtores de grãos do País e Dourados tem um dos maiores efetivos de aves do Estado.

Na sequência, está a microrregião de Iguatemi, com Ipev de 0,943. A região necessita de R$ 132,07 milhões anuais, sendo R$ 97,7 milhões para adequações e R$ 34,38 milhões para manutenção dos 6.907 km de vias. O perfil produtivo é semelhante ao de Dourados, com destaque para lavouras, cereais e oleaginosas.

A capital de Mato Grosso do Sul aparece logo depois, com Ipev de 0,914 e uma malha de 9.140 km. Para manter as estradas em boas condições, seriam necessários R$ 128,4 milhões para adequações e R$ 45,08 milhões para manutenção anual, totalizando R$ 173,48 milhões. A produção na microrregião é diversificada, com destaque para bovinos, soja e milho, além de madeira, frangos e suínos, com Sidrolândia liderando o plantel estadual de aves.

Em Três Lagoas, o índice Ipev ficou em 0,908, exigindo R$ 176,04 milhões anuais, sendo R$ 130,14 milhões para adequações e R$ 45,9 milhões para manutenção dos 9.126 km de estradas vicinais. A região é um dos polos nacionais da silvicultura e da produção de celulose, reunindo os três maiores municípios produtores do setor no País.

No norte do Estado, a microrregião do Alto Taquari, na divisa com Mato Grosso, registra Ipev de 0,817 e demanda R$ 137,85 milhões em investimentos para assegurar o escoamento da produção de soja e milho, especialmente em São Gabriel do Oeste e Sonora.

Já Cassilândia, com índice Ipev de 0,777, precisa de
R$ 67,97 milhões/ano para manter 3.584 km de vias transitáveis. Nova Andradina, com Ipev de 0,723, necessita de R$ 74,25 milhões para adequar e manter seus 3.993 km de estradas rurais.
Bodoquena aparece no fim do ranking, com Ipev de 0,710 e R$ 83,68 milhões necessários para garantir a trafegabilidade de 4.487 km de rodovias vicinais, importantes para o escoamento de grãos e da pecuária.

FUNDERSUL

O valor calculado pela CNA para manter as estradas vicinais em condições adequadas é equivalente à arrecadação anual do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul (Fundersul), que gira em torno de R$ 1 bilhão, conforme dados da Secretaria de Estado de Fazenda.

Criado em 1999, o Fundersul tem sido uma das principais fontes de investimento em infraestrutura rodoviária no Estado, mas seus recursos são aplicados majoritariamente em rodovias estaduais e obras estruturantes, e não em estradas vicinais, que são de responsabilidade dos municípios.

O fundo chegou a arrecadar R$ 1,1 bilhão em 2023, e a expectativa para este ano é de que se mantenha no mesmo patamar. Parte do montante é utilizada em obras como pavimentação de trechos estaduais, pontes e recuperação de rodovias, o que reforça o alerta da CNA de que as estradas rurais ainda carecem de uma política própria de financiamento e gestão.

"Sem um olhar específico para as vicinais, continuaremos vendo o produtor enfrentando o barro na chuva e a poeira no tempo seco, sem garantia de acesso para transportar insumos e escoar a safra", afirma um trecho do estudo.

A entidade defende que estados e municípios criem fundos complementares e convênios de manutenção para atender a malha rural, especialmente em áreas de expansão agrícola e pecuária.

GARGALO

O estudo da CNA reforça que os dados técnicos têm potencial para subsidiar prefeitos, parlamentares e gestores públicos na definição de prioridades e na captação de
recursos.

"O diagnóstico se propõe a ser um instrumento estratégico de planejamento. As informações e os indicadores aqui reunidos oferecem subsídios concretos para a formulação de políticas públicas e para a tomada de decisões por parte de gestores públicos em todas as esferas de governo", descreve o relatório.
Para o presidente da CNA, o maior desafio é transformar o diagnóstico em política pública efetiva.

"O produtor rural tem enfrentado prejuízos diários porque não consegue escoar a produção em estradas que viram atoleiros no período de chuva. Não se trata apenas de um problema de logística, mas de competitividade e dignidade para quem vive e produz no campo", finaliza Martins.

LOTERIA

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 756, quarta-feira (08/10): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

09/10/2025 08h54

Compartilhar
Confira o concurso da Super Sete

Confira o concurso da Super Sete Foto/ Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 756 da Super Sete na noite desta quarta-feira, 08 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

  • 7 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 6 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 27.817,72 cada); 
  • 5 acertos - 43 apostas ganhadoras, (R$ 924,17 cada); 
  • 4 acertos - 598 apostas ganhadoras, (R$ 66,45 cada);
  • 3 acertos - 5.226 apostas ganhadoras, (R$ 6,00 cada). 

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 756 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 0
  • Coluna 2: 7
  • Coluna 3: 3
  • Coluna 4: 0
  • Coluna 5: 9
  • Coluna 6: 7
  • Coluna 7: 3

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 757

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 10 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 757. O valor da premiação está estimado em R$ 2,1 milhões.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 2,50.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Açougue que vendia carne sem procedência armazenava o produto no chão
Cidades

/ 1 dia

Açougue que vendia carne sem procedência armazenava o produto no chão

2

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1125, terça-feira (07/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1125, terça-feira (07/10)

3

DOF apreende 17 veículos carregados com materiais contrabandeados na fronteira
PONTA PORÃ

/ 2 dias

DOF apreende 17 veículos carregados com materiais contrabandeados na fronteira

4

Ministério Público fecha o cerco contra a corrupção nas prefeituras de MS
INVESTIGAÇÕES

/ 1 dia

Ministério Público fecha o cerco contra a corrupção nas prefeituras de MS

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6847, quarta-feira (08/10)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6847, quarta-feira (08/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Exclusivo para Assinantes

/ 30/09/2025

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT