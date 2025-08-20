Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

LEVANTAMENTO

Moradores de MS têm 68,8% da renda comprometida com dívidas

Comprometimento do consumidor sul-mato-grossense está abaixo das médias nacional e regional

SÚZAN BENITES

SÚZAN BENITES

20/08/2025 - 09h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O consumidor de Mato Grosso do Sul tem hoje 68,8% de sua renda comprometida com dívidas e despesas fixas, segundo levantamento inédito da Serasa Experian enviado ao Correio do Estado. O índice relativo a este ano é o menor do Centro-Oeste e está abaixo da média nacional, que alcança 70,5%, mostrando que os sul-mato-grossenses apresentam melhor equilíbrio financeiro em relação ao restante do País.

O estudo avaliou tanto o comprometimento da renda quanto a capacidade de pagamento, que é o valor que o consumidor ainda tem disponível para assumir novos compromissos financeiros. Em MS, essa capacidade média atingiu R$ 1.123,00 neste ano, também acima da média nacional (R$ 968,00) e próxima à média do Centro-Oeste (R$ 1.218,00).

Ainda conforme o levantamento, o comprometimento da renda do sul-mato-grossense apresentou uma leve queda ao longo dos últimos anos, embora siga em patamar elevado. Em 2022, o índice era de 69,2%, recuou para 69%, em 2023, e atingiu o menor patamar da série em 2024,  com 68,1%. Neste ano, houve uma leve alta, chegando aos atuais 68,8%.

No Centro-Oeste, o índice oscilou entre 70,3% em 2022 e 70% neste ano, enquanto no Brasil o comprometimento saiu de 72,3%, em 2022, para 70,5%, neste ano. A comparação mostra que o Estado está em melhor situação que o restante da região e do País.

De acordo com o vice-presidente de Crédito e Plataformas da Serasa Experian, Eduardo Mônaco, os números mostram como a macroeconomia impacta, diretamente, o dia a dia dos brasileiros.

“É possível perceber que o comprometimento da renda, ou seja, a porcentagem já comprometida com pagamento de dívidas, financiamentos ou outras obrigações financeiras, teve uma queda no comparativo entre 2022 e 2025. Isso pode ser reflexo de alguns fatores, como o mercado de trabalho aquecido e políticas de estímulo a renda. No entanto, temos observado, atualmente, que esse aumento na renda não está contribuindo para conter a elevação da inadimplência no País”, analisa Mônaco.

“Por isso é tão importante o credor ter à sua disposição informações complementares acerca de cada CPF, como fonte da renda, indo além do comprometimento e da capacidade de pagamento. Isso possibilita entender o comportamento financeiro de cada consumidor e ser muito mais assertivo na concessão”, completa.

EVOLUÇÃO

Em 2022, a capacidade de pagamento média no Estado era de R$ 914,00. O valor cresceu para R$ 988,00 em 2023, chegou a R$ 1.095,00 em 2024 e atingiu R$ 1.123,00 neste ano. Esse aumento representa uma evolução de 22,8% em apenas três anos, acima da correção do salário mínimo e muito próxima da média regional.

A média nacional passou de R$ 728,00 em 2022 para R$ 968,00 neste ano, enquanto no Centro-Oeste os valores foram de R$ 981,00 para R$ 1.218,00.

O levantamento mostra que os consumidores de Mato Grosso do Sul ampliaram sua capacidade de pagamento nos últimos anos. O avanço de quase 23% no período coloca o Estado entre os que apresentam maior fôlego para novos financiamentos e renegociações.

“A capacidade de pagamento e o comprometimento de renda são variáveis interligadas e impactadas pela economia, como mencionado. Quanto mais informação uma empresa tem, mais precisa e menos arriscada se torna a tomada de decisão. Esse é o nosso objetivo: oferecer ao mercado cada vez mais informações precisas, que trazem transparência e segurança nos processos de concessão de crédito, além de ampliar o acesso ao crédito para o consumidor”, finaliza Mônaco.

Outro aspecto revelado pelo estudo é que os de renda mais baixa continuam sendo os mais pressionados por dívidas e despesas fixas. No País, quem recebe até um salário mínimo compromete 90,1% da renda, restando apenas R$ 120,00 de capacidade de pagamento.

Inadimplência segue em crescimento

Conforme adiantou o Correio do Estado no mês passado, o número de inadimplentes continua em crescimento em MS. Dados da Serasa Experian apontam que o Estado encerrou o primeiro semestre deste ano com 1.196.534 pessoas com o “nome sujo”, ante 1.129.829 registradas em dezembro – alta de 6% ou mais de 66,7 mil novos registros somente nos primeiros seis meses do ano.

No total, os sul-mato-grossenses acumulam 5.148.260 dívidas em aberto, que somam R$ 8,39 bilhões.

A inadimplência atinge agora mais de um terço da população adulta do Estado. Isso significa que, a cada três pessoas, uma tem contas atrasadas e está com restrições no CPF. O volume de dívidas corresponde a um ticket médio de R$ 7.013,41 por inadimplente e de R$ 1.630,02 por dívida.

Segundo o economista Eduardo Matos, o sistema financeiro brasileiro é bastante democrático, o que não é necessariamente ruim, mas pode ser prejudicial em função da falta de educação financeira.

“Um acesso mais facilitado a instrumentos de crédito de alto risco, como os cartões de crédito e limite do cheque especial, se tornam armas na mão do cidadão brasileiro. Porque, a partir do momento em que ele tem à sua disposição esse tipo de crédito, ele usará e, em muitos casos, até mesmo sem pensar ou [vai] interpretá-lo como uma extensão de sua renda, o que não é verdade”, considera Matos.

O mestre em Economia Eugênio Pavão ressalta que entre os que ganham um salário mínimo o inadimplemento é ainda maior.

“Os salários não dão conta dos pagamentos das necessidades básicas, mesmo com o aperto monetário, o salário mínimo não contempla as necessidades básicas”, conclui.

LOTERIA

Resultado da Quina, concurso 6804, terça-feira (19/08): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

20/08/2025 08h51

Compartilhar
Confira o sorteio da quina

Confira o sorteio da quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6804 da Quina na noite desta terça-feira, 19 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3 milhões.

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 29 apostas ganhadoras, (R$ 11.478,11)
  • 3 acertos - 2.250 apostas ganhadoras, (R$ 140,89)
  • 2 acertos - 61.220 apostas ganhadoras, (R$ 5,17)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6804 são:

  • 47 - 06 - 58 - 50 - 54

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6805

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 20 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 6805. O valor da premiação esá estimado em R$7,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIA

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2903, terça-feira (19/08): veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

20/08/2025 08h47

Compartilhar
Confira sorteio do concurso de hoje

Confira sorteio do concurso de hoje

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2903 da Mega-Sena na noite desta terça-feira, 18 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 65  milhões.

6 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 63.090.150,68
5 acertos - 51 apostas ganhadoras, R$ 52.488,22
4 acertos - 3.737 apostas ganhadoras, R$ 1.180,75

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 2903 são:

  • 27 - 20 - 46 - 50 - 54 - 24

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2905

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 21 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2905. O valor da premiação está estimado em R$3,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3473, terça-feira (19/08)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3473, terça-feira (19/08)

2

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3472, segunda-feira (18/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3472, segunda-feira (18/08): veja o rateio

3

Atacadista terá de indenizar cliente impedida de levar compras em MS
Cidades

/ 21 horas

Atacadista terá de indenizar cliente impedida de levar compras em MS

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3472, segunda-feira (18/08)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3472, segunda-feira (18/08)

5

Nova frente fria chega e derruba temperaturas no fim de semana em MS
mudança no tempo

/ 16 horas

Nova frente fria chega e derruba temperaturas no fim de semana em MS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 2 dias

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?