Economia

MP 1.303 foi derrubada porque lobby dos privilegiados prevaleceu no Congresso, diz Haddad no X

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

09/10/2025 - 23h00
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, divulgou há pouco um vídeo nas redes sociais em que fala que a Medida Provisória (MP) 1.303/2025, que trazia alternativas à alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), foi derrubada ontem pelo Congresso porque o lobby dos privilegiados prevaleceu.

Ele justificou que a medida visava a garantir os investimentos em saúde, educação e Previdência de 2026, cobrando "o mínimo" de bilionários, bancos e bets. Segundo Haddad, tratava-se de uma operação "simples e justa: proteger os direitos daqueles que ganham menos cobrando a justa parte dos que ganham muito e não pagam quase nada".

"Apesar de muita negociação, ontem o lobby dos privilegiados prevaleceu no Congresso e derrubou essa medida. Não foi descuido, foi escolha, a escolha consciente de tirar direitos dos mais pobres para proteger os privilegiados", prosseguiu. Ele ainda sustentou que parlamentares escolheram "blindar os mesmos amigos de sempre e forçar cortes contra aqueles que mais precisam do Estado".

Na sequência, sem citar nomes, o ministro afirmou que "escolheram sabotar o equilíbrio fiscal e o povo para tentar prejudicar o governo Lula".

Em tom eleitoral, Haddad disse que o povo "mostrará sua força e dará um basta". "O resultado das urnas precisa ser respeitado. E ele foi claro: incluir o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Esse é o compromisso desse governo com o povo que o elegeu".

Na parte final do vídeo, de dois minutos e 34 segundos, o chefe da equipe econômica afirmou que o futuro do País não será "sacrificado num tabuleiro de interesses menores".

Por fim, sem apresentar alternativas, Haddad afirmou que a MP dos bilionários, bancos e bets pode ter caído, "mas nós seguiremos de pé ao lado do povo brasileiro, defendendo os seus direitos e enfrentando todo e qualquer privilégio que os ameace"

Ele finalizou com uma convocatória para que as pessoas ajudem "essa verdade a chegar mais longe".

Loterias

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2305, quinta-feira (09/10)

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

09/10/2025 19h16

Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2305 da Timemania na noite desta quinta-feira, 9 de outubro de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 33 milhões.

Confira o resultado da Timemania de hoje!

Os números da Timemania 2305 são:

  • 18 - 76 - 48 - 80 - 60 - 62 - 36
  • Time do Coração: Aparecidense - GO

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2306

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 11 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2306. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

Loterias

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1126, quinta-feira (09/10)

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

09/10/2025 19h11

Confira o resultado do Dia de Sorte

Confira o resultado do Dia de Sorte Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1126 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 9 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,3 milhão. 

Confira o resultado da Dia de Sorte de hoje!

Os números da Dia de Sorte 1126 são:

  • 25 - 15 - 18 - 04 - 19 - 03 - 21
  • Mês da sorte: 07 - julho

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1127

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 11 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 1127. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

