Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Levantamento

MS bate novo recorde e tem mais de 115 mil empresas negativadas

De agosto para setembro, 4.616 CNPJs ficaram inadimplentes no Estado

Karina Varjão

Karina Varjão

24/11/2025 - 18h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Segundo o Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian, o número de empresas inadimplentes no Brasil não para de subir em 2025. No total, são 8,4 milhões de empresas em dívidas, configurando um novo recorde nacional.

Na região Centro-Oeste, no mês de setembro, foram contabilizadas 729.275 empresas negativadas. Destas, 115.831 são de Mato Grosso do Sul, 4.616 a mais que o levantamento do mês de agosto, que era, até então, o maior já registrado. 

Esse número representa 31,17 das empresas ativas registradas no Estado. 

São ainda 917.472 dívidas negativadas, resultando em um montante de quase R$ 2 bilhões em contas atrasadas no Estado. 

Mesmo assim, MS teve o menor número registrado da região Centro-Oeste. Goiás é o líder do ranking por região, com 265.076 negócios com contas em atraso, seguido pelo Distrito Federal, com 190.160 empresas e Mato Grosso, com 158.208. 

Em uma década, o número de empresas negativadas mais que dobrou em Mato Grosso do Sul, saindo do número inicial de 49.098 em 2016 para os atuais 115.831. Isto é, em nove anos, 66.733 CNPJs entraram para a lista de negativados em MS. 

No entanto, segundo o levantamento, mesmo com o menor valor em dívidas negativadas (R$ 2.987.944.339), o valor médio das dívidas é o segundo maior da região, de R$ 25.795,72, atrás somente do Distrito Federal (R$ 29.182,80). 

Nacional

O número de 8,4 milhões de empresas inadimplentes no Brasil no mês de setembro representa um novo recorde, sendo o maior número desde o início da série histórica. 

No período, a dívida média das companhias foi de R$ 24.074,50, um aumento de 9,5% em relação ao mesmo mês no ano passado. 

Cada empresa inadimplente acumulou, em média, 7,2 contas em atraso, com um ticket médio por compromisso financeiro vencido de R$ 3.331,3, resultando em uma soma de mais de R$ 200 bilhões em dívidas atrasadas. 

A economista da datatech, Camila Abdelmalack, explica que esse aumento no ticket médio ocorre por uma combinação de fatores. 

“As altas taxas de juros deixam a negociação mais cara e mais difícil, assim como um ambiente mais restritivo por conta do volume recorde de inadimplentes, fechando assim um ciclo que complica a recuperação do crédito e a saída da inadimplência por essas empresas”, finaliza.

Do total de empresas negativadas no mês de setembro de 2025, 54,7% eram do setor de “serviços”; 33,2% do “comércio”; 8,0% da “indústria”; 3,1% do setor “outros”, que compõem serviços financeiros ou de tecnologia; e 0,9% do setor “primário”. 

As maiores dívidas se concentraram nos setores de “serviços” (32,1%), seguido por “bancos e cartões” (19,5%). 

A maioria das companhias inadimplentes eram Micro, Pequenas e Médias Empresas (7,9 milhões), onde o valor das 55,9 milhões das dívidas em atraso somaram R$ 174 bilhões. 

Entre as regiões, os estados do Sudeste registraram o maior volume de CNPJs negativados (mais de 4,5 milhões), seguidos pelos da região Sul (mais de 1,3 milhão) e da região Nordeste (ultrapassando a marca de 1,2 milhão). 

A região Centro-Oeste (729 mil) e Norte (499 mil) tiveram os menores números nacionais. 

Registro de empresas

Mesmo com os dados de inadimplência preocupantes, a Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems) vem registrando alta também na abertura de novas empresas. 

Pela décima vez consecutiva desde o início do ano, Mato Grosso do Sul registrou alta no número de empresas abertas no Estado. No mês de outubro, de acordo com o balanço divulgado pela Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems), foram registradas 1.131 novas firmas. 

Assim, em números atualizados, de janeiro a outubro, o Estado contabiliza 11.379 novas empresas constituídas. 

Esse é o décimo mês consecutivo que a Jucems ultrapassa o número de mil registros mensais. Em 2024, a marca de mil abertura de empresas por mês, só foi atingida nos meses de abril e julho.

O setor de serviços manteve a liderança, com 843 novas empresas abertas nomês , seguido pelo comércio, com 234 registros e pela indústria, com 54. 

Na distribuição por Classificação Nacional de Atividade Econômica - (CNAE), que são os subsetores da economia, os resultados principais são os seguintes:

  • Holding de Instituições Não Financeiras (54)
  • Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo (38)
  • Transporte Rodoviário de Carga Intermunicipal e Interestadual (32)
  • Cultivo de Soja (30)
  • Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial (27) 
  • Atividades Médicas Ambulatoriais (23), entre outros.

Por distribuição regional, Campo Grande é o responsável pelo maior número entre os municípios, com 319 novas empresas, o que representa 46,7% do total. Na sequência estão Dourados (73), Três Lagoas (23), Chapadão do Sul (20), Corumbá (18), Naviraí (18), Ponta Porã (18), Costa Rica (11), Ribas do Rio Pardo (11) e Aquidauana (9).

Loterias

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2853, segunda-feira (24/11)

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

24/11/2025 20h09

Compartilhar
Confira o concurso da Lotomania

Confira o concurso da Lotomania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2853 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 24 de novembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,6 milhão.

Confira o resultado da Lotomania de hoje!

Os números da Lotomania 2853 são:

  • 53 - 37 - 52 - 41 - 90 - 77 - 57 - 73 - 66 - 27 - 68 - 87 - 60 - 71 - 79 - 62 - 43 - 82 - 11 - 95

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2854

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 26 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2854. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

Assine o Correio do Estado

Loterias

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3545, segunda-feira (24/11)

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

24/11/2025 20h05

Compartilhar
Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3545 da Lotofácil na noite desta segunda-feira, 24 de novembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

Os números da Lotofácil 3545 são:

  • 14 - 22 - 06 - 08 - 11 - 19 - 04 - 20 - 25 - 07 - 17 - 05 - 01 - 21 - 12 

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3546

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 25 de novembro, a partir das 21 horas, pelo concurso 3546. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de ontem, concurso 6884, sábado (22/11): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6884, sábado (22/11): veja o rateio

2

Resultado da Loteria Federal 06020-8 de hoje, sábado (22/11)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Loteria Federal 06020-8 de hoje, sábado (22/11)

3

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3544, sábado (22/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3544, sábado (22/11): veja o rateio

4

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2322, sábado (22/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2322, sábado (22/11): veja o rateio

5

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2942, sábado (22/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2942, sábado (22/11): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul
Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 14/11/2025

Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?