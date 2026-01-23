Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

EM 2025

MS contabiliza 204 novos registros de microempreendedores por dia

Ponta Porã lidera o aumento de MEIs entre as cinco principais economias de Mato Grosso do Sul

Súzan Benites

Súzan Benites

23/01/2026 - 08h20
Mato Grosso do Sul contabilizou a abertura de 51.651 novos registros de microempreendedores individuais (MEIs) nos 12 meses do ano passado. Ao considerarmos que 2025 teve 253 dias úteis, é possível afirmar que, entre janeiro e dezembro, foram mais de 204 MEIs registrados por dia em todo o Estado ou 4.304 por mês.

Já o número de microempreendedores individuais ativos – considerando novos, antigos e fechamentos – cresceu 16% no intervalo de um ano. Conforme dados da Receita Federal, divulgados pelo Sebrae-MS, em 2024, o Estado tinha 147.706 registros ativos, enquanto, no ano passado, o número chegou a 171.478.

De acordo com o economista Renato Gomes, atualmente, o País tem quase 70% dos CNPJs representados por MEIs. Ele atribui o crescimento ao acompanhamento de uma tendência nacional.

“Podemos atrelar esse aumento elevado ao custo que a contratação pela modalidade de Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, impõe ao orçamento das empresas. Por essa razão, o MEI se torna uma alternativa de contratação mais barata”, detalhou.

Segundo o economista Eduardo Matos, a contratação de pessoa física como prestadora de serviço é uma estratégia que resulta no aumento da abertura de registros de microempreendedores, mas existe um contexto por trás disso.

“Em primeiro lugar, nós devemos considerar os motivos dessa ‘pejotização’, que é como chamamos quando as empresas contratam o seu corpo de recursos humanos por contratos de MEI. Com isso, uma série de direitos trabalhistas não são pagos, como o recolhimento obrigatório do INSS, FGTS em caso de demissão não há multa rescisória ou qualquer outro tipo de benesses ao trabalhador. Então, isso deixa mais baratas a contratação e, principalmente, as demissões para as empresas”, explicou.

FRONTEIRA

Com uma população de mais de 98,5 mil habitantes, na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã está liderando as estatísticas ligadas ao empreendedorismo em Mato Grosso do Sul.

Com base em dados disponíveis no sistema DataSebrae, integrais para o período de 2021 a 2025 e parciais para este ano, foi no município da região sul do Estado que o número de MEIs mais aumentou, na comparação com Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá. O aumento de formalizações no período alcançou 32,48%.

Entre as atividades que estão se destacando, com empreendedores mergulhando em potenciais oportunidades, a categoria cabeleireiros, manicures e pedicures teve um aumento de 266 negócios, em 2021, para 340, em 2025.

Porém, uma atividade se mostrou absoluta em termos de oportunidade de trabalho para os empreendedores de Ponta Porã.

Os serviços de malote não realizados pelos Correios, que envolvem entregadores de mercadorias compradas pela internet, teve um salto de 473% nos últimos 5 anos. Em 2021, apenas 15 pessoas trabalhavam nesse ramo, mas, em 2025, esse número subiu para 86.

Outro dado sobre a economia empreendedora em Ponta Porã mostrou que a atividade médica ambulatorial restrita a consultas, ligada a modalidades mais acessíveis que os planos de saúde particulares, cresce na cidade fronteiriça. O aumento foi de 109%, saindo de 73 negócios para 125 no ano passado.

A região tem uma tradição de faculdades particulares de Medicina, principalmente por conta das oportunidades de mensalidades mais baratas que são oferecidas em Pedro Juan Caballero. Para o profissional formado no país vizinho atuar no Brasil, contudo, ele precisa ser aprovado em exame específico.

Parte desse cenário já tinha sido analisado pela Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems), com dados parciais que tinham sido divulgados no ano passado.

“Com o apoio da Semadesc [Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação] e do Sebrae, estamos oferecendo ferramentas digitais cada vez mais ágeis e transparentes, o que facilita a abertura de negócios e estimula o empreendedorismo em todo o Estado”, sugeriu o presidente da Jucems, Nivaldo Domingos da Rocha, em entrevista anterior.

No cenário econômico de Ponta Porã, há uma série de investimentos públicos e privados sendo injetados, especialmente desde 2025. Por meio do projeto Desenvolvimento na Faixa de Fronteira, do Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul (Focem), US$ 7 milhões foram direcionados para obras estruturantes que facilitem sistemas logísticos e controle fronteiriço.

Com aporte local do governo estadual de US$ 2.608.382,00, o total direcionado para a cidade é de US$ 9.608.382,00 (algo em torno de R$ 51,6 milhões). Há também um projeto em andamento na cidade chamado Avança Ponta Porã, com previsão de R$ 300 milhões de investimentos estatais.

Do lado paraguaio, em Pedro Juan Caballero também existem investimentos sendo feitos na região de US$ 220 milhões desde 2019, via Fonplata.

“Constata-se que a cooperação financeira, principalmente em municípios fronteiriços, permitiu resultados em termos de impacto positivo para o desenvolvimento econômico regional e, quanto ao impacto de integração regional, os resultados são aquém, podendo melhorar e aperfeiçoar os mecanismos para redução de assimetrias entre os países-membros”, analisaram os pesquisadores Alexandra Souza Ruiz, Ordália Alves de Almeida e Thiago Melim Braga, todos do Instituto Avançado de Ensino Superior e Desenvolvimento Humano (Insted).

OUTROS MUNICÍPIOS

Entre Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá, somente a Capital do Pantanal registrou uma queda no período de cinco anos de dados disponíveis. A redução ocorreu entre 2023 e 2024, porém, foi abaixo de 1%

Em termos de crescimento médio anual do empreendedorismo nesses quatro municípios, Corumbá também é o que registra o menor índice, de 2,90%. A cidade conseguiu o avanço com o engajamento de empreendedores no período de 2024 a 2025, quando ocorreu um crescimento de 8,92%, época em que houve eleição municipal.

Para Três Lagoas, que está localizada na região do boom da celulose, os micronegócios registraram um crescimento médio anual de 4,52% e, em uma comparação com as cinco principais economias de Mato Grosso do Sul, os empreendedores aparecem em terceiro lugar na faixa de crescimento (24,46% para o período), atrás de Ponta Porã (32,48%) e Dourados (29,9%).

Apesar de ser a capital do Estado, Campo Grande não teve destaque no empreendedorismo nos últimos cinco anos, mas manteve um crescimento de abertura de registros de MEIs consistente entre 2021 e 2025, com 22,7%.

(Colaborou Rodolfo César)

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 6934, quinta-feira (22/01): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

23/01/2026 08h26

Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6934 da Quina na noite desta quinta-feira, 22 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2,8 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 52 apostas ganhadoras, (R$ 6.179,45)
  • 3 acertos - 3.617 apostas ganhadoras, (R$ 84,60)
  • 2 acertos - 71.638 apostas ganhadoras, (R$ 4,27)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6934 são:

  • 25 - 67 - 15 - 40 - 05

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6935

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 23 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6935. O valor da premiação está estimado em R$ 8 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3594, quinta-feira (22/01): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

23/01/2026 08h24

Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3594 da Lotofácil na noite desta quinta-feira, 22 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

Premiação

  • 15 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 1.682.823,51)
  • 14 acertos - 281 apostas ganhadoras, (R$ 1.793,84)
  • 13 acertos - 8977 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 95897 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 510107 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3594 são:

  • 05 - 20 - 04 - 08 - 09 - 01 - 02 - 15 - 23 - 11 - 18 - 21 - 24 - 14 - 07

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3600

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 23 de janeiro a partir das 20 horas, pelo concurso 3595. O valor da premiação está estimado em R$ 1,8 milhão.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

