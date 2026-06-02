MS deve atingir marca de mais de 10 mil empresas abertas em 2026

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Mato Grosso do Sul se aproxima de bater o recorde registrado no ano passado de empresas abertas no ano.

Em 2025, a Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems) registrou a abertura de 12.296 novos empreendimentos, com um marco de mais de mil empresas abertas todos os meses (com exceção de novembro e dezembro).

Este foi o maior número registrado desde o ano 2000, quando as empresas começaram a ser contabilizadas no Estado.

Anteriormente, o recorde foi batido em 2023, quando a Jucems alcançou o marco de 10 mil novas empresas no ano.

Esse número tem grande chances de ser ultrapassado em 2026. Segundo a Junta Comercial do Estado, em cinco meses, já foram registradas 7,7 mil novos empreendimentos em Mato Grosso do Sul, com uma média de 1.542 empresas abertas a cada mês.

Para o diretor presidente da Jucems, Nivaldo Rocha, a projeção é de um "crescimente expressivo" da economia do Estado até o final do ano.

"Os números são positivos. A Jucems vem facilitando o processo de aberturas de empresas, com a digitalização de todas as etapas, através de capacitações, novas tecnologias de forma a simplificar e agilizar esse registro empresarial. Estamos com números positivos e acreditamos que, para 2026 e até o final do ano haverá um crescimento expressivo da economia do Estado. A Jucems continuará investindo em tecnologia e aprimoramento nas suas qualificações", afirmou.

Abertura de empresas

O mês de maio foi liderado pelo setor de Serviços, com 1.008 novos registros no mês, setor que também puxa a geração de empregos em Mato Grosso do Sul. Em seguida, o Comércio registrou 299 e a Indústria, 41. No acumulado do ano, o setor de Serviços somou 5.953 novos empreendimentos, o Comércio 1.546 e a Indústria 213, totalizando 7.712 novas empresas no Estado.

Entre os subsetores da economia com maior demanda de novos negócios, se destacam:

Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo (59);

Holding de Instituições Não-Financeiras (48);

Atividade Médica Ambulatorial Restrita a Consultas (44);

Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios em Geral (31);

Promoção de Vendas (30);

Preparação de Documentos e Serviços Especializados de Apoio Administrativo (28);

Atividades de Consultoria em Gestão Empresarial (27);

Atividades de Psicologia e Psicanálise (26);

Serviços de Engenharia (25); e

Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios (24).

Entre os municípios com maior número de novas empresas abertas, a lista fica com: