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MS deve atingir marca de mais de 10 mil empresas abertas em 2026

Jucems projeta um grande crescimento econômico no Estado até o final do ano

Karina Varjão

Karina Varjão

02/06/2026 - 17h00
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Mato Grosso do Sul se aproxima de bater o recorde registrado no ano passado de empresas abertas no ano.

Em 2025, a Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems) registrou a abertura de 12.296 novos empreendimentos, com um marco de mais de mil empresas abertas todos os meses (com exceção de novembro e dezembro). 

Este foi o maior número registrado desde o ano 2000, quando as empresas começaram a ser contabilizadas no Estado.

Anteriormente, o recorde foi batido em 2023, quando a Jucems alcançou o marco de 10 mil novas empresas no ano. 

Esse número tem grande chances de ser ultrapassado em 2026. Segundo a Junta Comercial do Estado, em cinco meses, já foram registradas 7,7 mil novos empreendimentos em Mato Grosso do Sul, com uma média de 1.542 empresas abertas a cada mês. 

Para o diretor presidente da Jucems, Nivaldo Rocha, a projeção é de um "crescimente expressivo" da economia do Estado até o final do ano. 

"Os números são positivos. A Jucems vem facilitando o processo de aberturas de empresas, com a digitalização de todas as etapas, através de capacitações, novas tecnologias de forma a simplificar e agilizar esse registro empresarial. Estamos com números positivos e acreditamos que, para 2026 e até o final do ano haverá um crescimento expressivo da economia do Estado. A Jucems continuará investindo em tecnologia e aprimoramento nas suas qualificações", afirmou. 

Abertura de empresas

O mês de maio foi liderado pelo setor de Serviços, com 1.008 novos registros no mês, setor que também puxa a geração de empregos em Mato Grosso do Sul. Em seguida, o Comércio registrou 299 e a Indústria, 41. No acumulado do ano, o setor de Serviços somou 5.953 novos empreendimentos, o Comércio 1.546 e a Indústria 213, totalizando 7.712 novas empresas no Estado. 

Entre os subsetores da economia com maior demanda de novos negócios, se destacam:

  • Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo (59);
  • Holding de Instituições Não-Financeiras (48);
  • Atividade Médica Ambulatorial Restrita a Consultas (44);
  • Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios em Geral (31);
  • Promoção de Vendas (30);
  • Preparação de Documentos e Serviços Especializados de Apoio Administrativo (28);
  • Atividades de Consultoria em Gestão Empresarial (27);
  • Atividades de Psicologia e Psicanálise (26);
  • Serviços de Engenharia (25); e
  • Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios (24).

Entre os municípios com maior número de novas empresas abertas, a lista fica com:

  • Campo Grande (579);
  • Dourados (126);
  • Chapadão do Sul (111);
  • Três Lagoas (73);
  • Naviraí (32);
  • Corumbá (30);
  • Maracaju (29);
  • Nova Andradina (28);
  • Inocência (20);
  • Sidrolândia (18);
  • Paranaíba (16);
  • Rio Brilhante (15);
  • Aquidauana (11); e
  • Costa Rica (11).

LOTERIAS

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 854, segunda-feira (01/06): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

02/06/2026 08h13

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Confira o rateio da Super Sete

Confira o rateio da Super Sete Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 854 da Super Sete na noite desta segunda-feira, 1 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1 milhão.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 25 apostas ganhadoras, (R$ 1.385,93)
  • 4 acertos - 428 apostas ganhadoras, (R$ 80,95)
  • 3 acertos - 4.142 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 854 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 6
  • Coluna 2: 7
  • Coluna 3: 9
  • Coluna 4: 7
  • Coluna 5: 4
  • Coluna 6: 5
  • Coluna 7: 4

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 855

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 3 de junho, a partir das 21 horas, pelo concurso 855. O valor da premiação está estimado em R$ 1,1 milhão.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2964, segunda-feira (01/06): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

02/06/2026 08h12

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Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2964 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 1 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 6 apostas ganhadoras, (R$ 9.426,64)
  • 4 acertos - 473 apostas ganhadoras, (R$ 136,65)
  • 3 acertos - 9.970 apostas ganhadoras, (R$ 3,24)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 15 apostas ganhadoras, (R$ 3.393,59)
  • 4 acertos - 658 apostas ganhadoras, (R$ 98,23)
  • 3 acertos - 11.650 apostas ganhadoras, (R$ 2,77)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2964 são:

Primeiro sorteio: 11 - 04 - 41 - 24 - 05 - 30

Segundo sorteio: 07 - 44 - 03 - 49 - 26 - 27

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2965

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 3 de junho, a partir das 21 horas, pelo concurso 2965. O valor da premiação está estimado em R$ 2,3 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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