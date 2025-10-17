Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

AGRICULTURA

MS deve ter produção recorde com 28,7 milhões de toneladas de grãos

Estimativa da Conab reflete aumento de produtividade e diversificação de culturas para a safra 2025/2026, mas mantém desafios de custos e dependência do clima para consolidar o desempenho

Súzan Benites

Súzan Benites

17/10/2025 - 08h40
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Mato Grosso do Sul deve registrar a maior produção de grãos da sua história na safra 2025/2026. De acordo com o primeiro levantamento de safras da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) do ciclo atual, o Estado deverá colher 28,7 milhões de toneladas de grãos, superando o recorde anterior (2022/2023), quando foram produzidas 27,1 milhões de toneladas.

Em relação ao volume colhido há três anos, o salto é ainda mais expressivo: a produção deve crescer 30% em comparação com a safra 2021/2022, quando foram contabilizadas 22 milhões de toneladas. 

O desempenho é resultado direto da combinação entre expansão de área cultivada, avanços tecnológicos e condições climáticas mais favoráveis previstas para o ciclo 2025/2026. O crescimento da área semeada deve alcançar 5,5% , saindo de 6,6 milhões de hectares para 7 milhões de hectares semeados.

Ainda de acordo com o levantamento da Conab, o ritmo de crescimento da produção sul-mato-grossense tem sido contínuo. O Estado produziu 20,2 milhões de toneladas na safra 2023/2024, passou a 26,4 milhões de toneladas em 2024/2025 e agora projeta 28,7 milhões de toneladas para o novo ciclo.

A soja continua sendo o carro-chefe da agricultura de Mato Grosso do Sul. O grão deve responder por mais da metade do volume total produzido, sustentando o protagonismo do Estado no cenário nacional. O aumento de produtividade, aliado à ampliação da área cultivada, explica a manutenção desse posto.

De acordo com dados da Conab, o bom momento da oleaginosa está associado à melhora no regime de chuvas, à adoção de sementes mais resistentes e ao uso intensivo de tecnologias de precisão no campo. A soja sul-mato-grossense tem alcançado resultados que a colocam entre as mais competitivas do País, tanto em rendimento quanto em qualidade do grão destinado à exportação.

A estimativa da Conab aponta para 14,9 milhões de toneladas para o ciclo 2025/2026. A estimativa local é ainda mais otimista, conforme já noticiado pelo Correio do Estado, a Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja-MS) estima 15,2 milhões, também apontando para uma colheita recorde neste ano.

De acordo com o presidente da Associação, Jorge Michelc, o início do plantio representa um momento de confiança para o setor, mas que deve ser acompanhado de cautela diante dos desafios climáticos e econômicos.

“Mato Grosso do Sul vive uma expansão consistente da soja, fruto da dedicação dos produtores e do uso crescente de tecnologias de manejo. Entretanto, sabemos que o clima será determinante para transformar esse potencial em realidade. O planejamento e a adoção de práticas modernas serão fundamentais para garantirmos os resultados esperados e para consolidar a força do Estado no cenário nacional”, afirma.

Para o coordenador técnico da Aprosoja-MS, Gabriel Balta, os números estimados para a safra 2025/2026 demonstram a resiliência e a capacidade de adaptação do produtor sul-mato-grossense.

“A estimativa de 15,2 milhões de toneladas mostra um ciclo de recuperação após oscilações em safras recentes. O produtor tem investido em variedades mais adaptadas e em estratégias de manejo. O crescimento na área e a estabilidade da produtividade sinalizam que há espaço para resultados positivos, desde que o clima se mantenha dentro da normalidade”, destaca.

DEMAIS GRÃOS

Depois da soja, o milho de segunda safra é o principal responsável pelo bom desempenho agrícola do Estado. A Conab aponta que as condições climáticas e o avanço do plantio mecanizado contribuíram para elevar o potencial produtivo das lavouras. O cereal, que é amplamente utilizado na alimentação animal e na produção de etanol de milho, tem garantido bons retornos econômicos e fortalecido a cadeia agroindustrial local.

As estimativas da Companhia apontam para uma produção de 12,9 milhões de toneladas do cereal, o que pode ser ainda maior considerando que o Estado já chegou a colher mais de 14 milhões de toneladas de milho.

Além do milho, o Estado também deve registrar bons resultados em outras culturas, como o trigo (85,7 mil toneladas), o arroz (71,4 mil toneladas) e o sorgo (624,6 mil toneladas), que juntos somam volumes significativos na composição do total de grãos. O trigo, por exemplo, tem ampliado sua presença principalmente nas regiões de Maracaju e Dourados, impulsionado pela crescente demanda interna e por programas de incentivo à rotação de culturas.

Embora o cenário seja positivo, a Conab alerta para fatores que ainda exigem atenção. A influência do fenômeno El Niño sobre o regime de chuvas e as oscilações de temperatura podem interferir no desempenho final das lavouras, sobretudo nas fases de floração e enchimento de grãos.

Além das condições climáticas, o custo de produção continua sendo um desafio para os agricultores. Insumos como fertilizantes e defensivos agrícolas ainda apresentam preços elevados, e a variação cambial influencia diretamente nos custos operacionais.

Apesar disso, o relatório da Conab indica que a expectativa é de produtividade estável ou crescente em boa parte das regiões produtoras do Estado, especialmente naquelas onde o solo e a estrutura logística oferecem vantagens competitivas.

PROTAGONISMO

Com a projeção recorde de 28,7 milhões de toneladas, Mato Grosso do Sul reforça seu papel estratégico no abastecimento nacional e nas exportações de commodities agrícolas. O agronegócio segue como um dos principais pilares da economia estadual, responsável por movimentar cadeias produtivas e garantir saldo positivo na balança comercial.

Reportagens recentes do Correio do Estado mostram que a agropecuária foi determinante para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de Mato Grosso do Sul acima da média nacional, sustentando o desempenho econômico mesmo diante de desafios climáticos e logísticos.

Para a safra 2025/2026, a expectativa é de que o Estado consolide sua posição entre os maiores produtores de grãos do País, atrás apenas de Mato Grosso e Paraná. A performance confirma o avanço da fronteira agrícola e a eficiência dos produtores locais, que têm respondido com produtividade mesmo em períodos de instabilidade climática.

De acordo com a pesquisa, a primeira estimativa indica uma produção total de 354,7 milhões de toneladas de grãos no território nacional, volume 0,8% superior ao obtido em 2024/2025, e um crescimento na área a ser semeada de 3,3% em relação ao ciclo anterior, sendo estimada em 84,4 milhões de hectares na temporada 2025/2026.

Assine o Correio do Estado

LOTERIA

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1129, quinta-feira (16/10): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

17/10/2025 08h26

Compartilhar
Confira o rateio do Dia de Sorte

Confira o rateio do Dia de Sorte Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1129 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 16 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,3 milhão. 

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 67 apostas ganhadoras, (R$ 3.734,86)
  • 5 acertos - 3.592 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 44.916 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte: Julho - 114.908 apostas ganhadoras, (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1129 são:

  • 16 - 05 - 07 - 10 - 04 - 25 - 31
  • Mês da sorte: 07 - julho

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1130

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 18 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 1130. O valor da premiação está estimado em R$ 3,3 milhões.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Assine o Correio do Estado

LOTERIA

Resultado da Quina de ontem, concurso 6854, quinta-feira (16/10): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

17/10/2025 08h24

Compartilhar
Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6854 da Quina na noite desta quinta-feira, 16 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 600 mil.

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 17 apostas ganhadoras, (R$ 15.050,41)
  • 3 acertos - 1.638 apostas ganhadoras, (R$ 148,76)
  • 2 acertos - 45.356 apostas ganhadoras, (R$ 5,37)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6854 são:

  • 42 - 65 - 08 - 68 - 53

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6855

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 17 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6855. O valor da premiação está estimado em R$ 8 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Fazendeiras apontam suposto conluio público a favor de gigante da celulose
perda do lazer

/ 1 dia

Fazendeiras apontam suposto conluio público a favor de gigante da celulose

2

Mendonça bloqueia bens de dirigente do Solidariedade em investigação contra descontos no INSS
Cidades

/ 1 dia

Mendonça bloqueia bens de dirigente do Solidariedade em investigação contra descontos no INSS

3

Governo de MS garante mais de R$ 1 milhão em 5 meses a casal sertanejo
TUDO QUE EU QUERO

/ 19 horas

Governo de MS garante mais de R$ 1 milhão em 5 meses a casal sertanejo

4

Alvo da PF, desembargador aposentado recebeu R$ 112 mil em setembro
Supersalário

/ 1 dia

Alvo da PF, desembargador aposentado recebeu R$ 112 mil em setembro

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3514, quinta-feira (16/10)
Economia

/ 13 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3514, quinta-feira (16/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 07/10/2025

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 semanas

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?